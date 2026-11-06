Du lịch văn hóa khởi sắc tại xã vùng biên Cao Bằng

Hoạt động du lịch đang phát triển khởi sắc tại xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng), nơi sở hữu thắng cảnh thác Bản Giốc hùng vĩ. Nhiều người dân địa phương, trong đó có lớp trẻ đã mạnh dạn phát triển kinh tế tại quê hương, cùng cộng đồng làm du lịch và gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa.

Ông Đặng Lê Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy cho biết: "Xã Đàm Thủy có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Bản Viết...và được tỉnh Cao Bằng xác định là địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch. Trong đó, khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) đã chính thức khai thác chung từ năm 2024".

Thác Bản Giốc tại xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng)

Xã Đàm Thủy xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030, ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch và sắp tới sẽ xây dựng quy hoạch chung. Địa phương tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân, nhà đầu tư chung tay phát triển du lịch cộng đồng và các dịch vụ bổ trợ, sản phẩm OCOP, gắn với trải nghiệm văn hóa truyền thống như hát then, đàn tính, nông sản địa phương...

Theo UBND xã Đàm Thủy, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng khách du lịch đến xã cao hơn tổng lượng khách cả năm 2025. Con số này ước tính đạt trên 435 nghìn lượt sau 10 tháng năm 2026, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng cơ sở lưu trú tăng, hệ thống dịch vụ lưu trú, ăn uống từng bước được mở rộng; một số công trình hạ tầng được quan tâm đầu tư, rà soát quy hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ phát triển du lịch.

Du khách nghe hát then, đàn tính tại làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, Cao Bằng.

Tại xã Đàm Thủy, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch được chú trọng thông qua việc duy trì hoạt động của các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, đội văn nghệ và tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa phục vụ khách du lịch. Hoạt động giao lưu cư dân biên giới và sản phẩm du lịch xuyên biên giới góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực biên giới.

Trong tháng 11/2026, UBND xã Đàm Thủy dự kiến tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa tại Làng văn hóa truyền thống dân tộc Tày Khuổi Ky nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các nội dung dự kiến gồm giao lưu, biểu diễn hát dân ca, trải nghiệm trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Tày, Nùng và tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động nhằm từng bước xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa có tính đặc trưng, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.