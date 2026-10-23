Cao Bằng ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại điểm du lịch, mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/bãi đỗ xe có diện tích từ 500 m² và mỗi nhà vệ sinh xây mới có tối thiểu 4 buồng; hỗ trợ 30 triệu đồng/điểm du lịch cho hệ thống thông tin, chỉ dẫn và 50 triệu đồng cho điểm ngắm cảnh, chụp ảnh. Homestay xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng/công trình, nâng cấp, cải tạo được hỗ trợ 30 triệu đồng/công trình; chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ được hỗ trợ 50 triệu đồng, còn bảo tồn, phục hồi nhà sàn và công trình kiến trúc bản địa có mức hỗ trợ 100 triệu đồng... Các khoản hỗ trợ không áp dụng đại trà. Homestay phải đáp ứng điều kiện kinh doanh lưu trú, phục vụ từ 10 khách trở lên và cam kết duy trì hoạt động du lịch ít nhất 5 năm; Công trình hạ tầng, chỉnh trang, bảo tồn phải phù hợp quy hoạch, bảo đảm yêu cầu xây dựng, môi trường và giữ gìn giá trị cảnh quan, văn hóa địa phương.

Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng có hiệu lực từ ngày 24/10/2026, quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng, homestay, bảo tồn kiến trúc bản địa, hoạt động văn hóa và quảng bá du lịch.

Nghị quyết cũng dành hỗ trợ cho hoạt động du lịch ban đêm. Theo đó, đội văn nghệ quần chúng được hỗ trợ 60 triệu đồng/năm nếu tổ chức ít nhất 30 buổi diễn, hoặc 100 triệu đồng/năm nếu có ít nhất 50 buổi; nghệ nhân, người trình diễn ẩm thực hoặc nghề truyền thống được hỗ trợ một lần 20 triệu đồng/người. Sản phẩm lưu niệm được hỗ trợ 80% chi phí, tối đa 50 triệu đồng mỗi loại. Với nội dung số quảng bá du lịch, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/tổ chức hoặc cá nhân mỗi năm, tối đa 10 trường hợp; người đề nghị hỗ trợ phải có kênh hoạt động ít nhất một năm, từ 35.000 lượt theo dõi và hoàn thành tối thiểu 12 sản phẩm nội dung trong năm. Những mức hỗ trợ này có thể giúp các hộ, cộng đồng và cơ sở du lịch cải thiện điều kiện đón khách, đồng thời tạo thêm không gian giới thiệu văn hóa, nghề truyền thống. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm là một việc khác cần được quan tâm song song.

Ông Hoàng Văn Phình, người có gần 60 năm làm hương tại làng Phia Thắp, xã Quảng Uyên, cho biết sản phẩm của làng chủ yếu bán ở chợ, khách đến mua chưa nhiều và mong muốn của ông cũng như những người làm hương truyền thống là có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm: “Chúng tôi cũng mong chính quyền giúp đỡ đầu ra cho người dân trong làng làm hương. Chất lượng hương ở đây chúng tôi bảo đảm, để được một năm không rụng, nhưng ít người vào lấy, chủ yếu bán ở chợ. Gia đình tôi làm nghề và truyền lại cho con cháu để giữ nghề của cha ông”.

Nghị quyết 37/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng đã tạo thêm cơ sở để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ, hạ tầng và sản phẩm du lịch.

Với những người trẻ làm du lịch gắn với văn hóa, vốn và kinh nghiệm cũng là trở ngại khi phát triển sản phẩm. Chị Bùi Thị Hoài, nhà sáng lập một dự án khởi nghiệp tại Cao Bằng, cho rằng chính sách hỗ trợ văn hóa, làng nghề có ý nghĩa với người trẻ; song để sản phẩm truyền thống đến được nhiều khách hàng hơn, cần tiếp tục mở rộng thị trường: “Cá nhân mình rất may mắn khi Đảng, Nhà nước và địa phương quan tâm đến việc bảo tồn, phát triển văn hóa, đồng thời hỗ trợ người trẻ làm về văn hóa, làng nghề. Bản thân chúng tôi còn khó khăn về kinh nghiệm và vốn. Sản phẩm truyền thống có thị trường khá nhỏ, nên chúng tôi phải tiếp cận từng bước, tìm thị trường mới để tiêu thụ tốt hơn”.

Nghị quyết 37/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cao Bằng đã tạo thêm cơ sở để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ, hạ tầng và sản phẩm du lịch. Hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc vào việc hướng dẫn thủ tục rõ ràng, lựa chọn đúng hạng mục cần hỗ trợ và kết nối các điểm tham quan với sản phẩm, dịch vụ có khả năng tạo thu nhập tại chỗ.