Cao Bằng thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng do mưa lũ

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ làm 231 nhà dân bị ảnh hưởng do sập, hư hỏng hoặc ngập nước; gần 500ha cây trồng bị thiệt hại, gồm lúa, mạ, ngô, dong riềng, dâu tằm và một số diện tích hoa màu khác. Hơn 230 con gia cầm bị cuốn trôi; khoảng 900kg cá thương phẩm tại xã Yên Thổ bị thất thoát.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi và các nhu yếu phẩm cần thiết

Mưa lớn cũng gây thiệt hại đáng kể về giao thông, thủy lợi và trường học. Toàn tỉnh có 15 tuyến quốc lộ và 8 tuyến đường tỉnh bị ảnh hưởng. Trên Quốc lộ 4A, đoạn Km282+800 đến Km283+600 bị ngập sâu khoảng 0,5m; Quốc lộ 34 xảy ra sạt lở ta-luy dương tại 175 vị trí, với khối lượng đất đá hơn 6.000m³. Một cầu dân sinh bằng tre tại xã Nam Quang bị nước cuốn trôi; 14 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, hư hỏng.

Ngoài ra, 4 điểm trường bị sạt lở ta-luy dương, trong đó có Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dẻ Rào, xã Thông Nông; điểm trường Phiêng Pán, xã Cần Yên. Tại xóm Nà Đon, xã Quảng Uyên xuất hiện một hố sụt lún có miệng rộng khoảng 60cm, lòng hố rộng khoảng 2m, sâu 2m. Khu vực này đã được cảnh báo để người dân không đến gần.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra tại tỉnh Cao Bằng ước tính hơn 18,5 tỷ đồng, hơn 200 nhà bị ảnh hưởng

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại các khu vực vùng trũng bị ngập như xóm Hồng Việt, Ngọc Sỹ, Bắc Hưng Đạo, xã Thông Nông và xóm Ngọc Sỹ, xã Cần Yên, người dân đã chủ động sơ tán tài sản, vật nuôi và trú tránh tại nhà người thân ở khu vực an toàn. Hiện các địa phương ở Cao Bằng tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường và ổn định đời sống tại các khu vực bị ảnh hưởng.