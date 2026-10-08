Cao Bằng tăng tốc thu hút khách du lịch dịp cuối năm

Nhằm cụ thể hóa quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng du lịch, tạo thêm động lực cho thị trường những tháng cuối năm 2026 và lan tỏa hình ảnh “Cao Bằng - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thác Bản Giốc là điểm đến hàng đầu tại tỉnh Cao Bằng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, khoảng 110 đơn vị tại Cao Bằng đưa ra 160 gói kích cầu, tập trung vào các nhóm dịch vụ thiết yếu phục vụ du khách. Trong đó, 50 cơ sở lưu trú đăng ký 58 gói kích cầu, với mức ưu đãi giá phòng từ 10% - 30%, đồng thời kết hợp thêm nhiều tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách. Nổi bật là Hợp tác xã Pá Mế (Mế Farmstay) triển khai chương trình “Giữa tuần về với Mế”, giảm 25% giá phòng từ đêm thứ 2, đồng thời tặng trải nghiệm chèo ván SUP, bè gỗ và ngâm chân bằng thảo mộc bản địa.

Về dịch vụ trải nghiệm, một số đơn vị giới thiệu sản phẩm trải nghiệm sinh thái, cắm trại, văn hóa và các dịch vụ bổ trợ, góp phần đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách. Về mua sắm đặc sản, có 22 cơ sở công bố 44 gói kích cầu, tập trung vào các sản phẩm nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP đặc trưng của Cao Bằng như chè Kolia, thạch đen, miến dong, bánh khảo, lạp xưởng... Ngoài ra, nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực tại Cao Bằng giới thiệu các chương trình ưu đãi, combo và trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Nhiều cơ sở lưu trú du lịch tại Cao Bằng giới thiệu gói kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ để đón tiếp du khách.

Theo ông Tô Vũ Ninh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, việc công bố các gói kích cầu nhằm tạo thêm động lực để doanh nghiệp chủ động liên kết, xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

"Cộng đồng doanh nghiệp Cao Bằng tăng cường liên kết theo chuỗi: Lữ hành - vận chuyển - lưu trú - ăn uống - tham quan - mua sắm - trải nghiệm cộng đồng, qua đó cùng nhau tạo ra những sản phẩm du lịch trọn vẹn, có sức cạnh tranh... Kỳ vọng sau chương trình hôm nay, mỗi doanh nghiệp sẽ có thêm một sáng kiến, mỗi địa phương có thêm một sản phẩm, mỗi người dân có thêm một hành động đẹp và mỗi du khách sẽ có thêm một lý do để đến Cao Bằng, yêu Cao Bằng và quay trở lại Cao Bằng", ông Tô Vũ Ninh cho biết.

Du khách nghe hát then, đàn tính tại làng đá Khuổi Ky, Cao Bằng.

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đối với Cao Bằng, những định hướng này đặc biệt phù hợp với lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh. Ngành du lịch Cao Bằng xác định, không chỉ cần nhiều khách hơn, mà cần khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, trải nghiệm sâu hơn và hài lòng hơn. Không chỉ cần thêm những điểm check-in, mà cần xây dựng những sản phẩm có câu chuyện, có chiều sâu văn hóa và có khả năng cạnh tranh. Quan trọng hơn, phát triển du lịch phải tạo ra sinh kế, việc làm và thu nhập bền vững cho người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Năm 2026, chỉ tiêu đón khách du lịch tại Cao Bằng được điều chỉnh tăng từ 2,8 triệu lượt lên 3,1 triệu lượt; trong đó, mục tiêu khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ là 220.000 lượt, tốc độ tăng trưởng dịch vụ lưu trú, ăn uống phấn đấu đạt 7,62%. Đây không đơn thuần là những con số trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là mục tiêu, trách nhiệm, đồng thời là động lực để toàn ngành du lịch Cao Bằng đổi mới mạnh mẽ hơn trong cách nghĩ, cách làm và cách phục vụ, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.