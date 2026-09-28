Hơn 3.200 tỷ nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó- Cao Bằng

Điểm đầu Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng tại Km0, trước cổng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó (địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), điểm cuối tại vị trí giao cắt với QL3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Bạch Đằng).

Tổng chiều dài khoảng 38,8km, quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h (trong đó, khoảng 25,7 km cải tạo, nâng cấp và 13,1km xây dựng mới). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.100 tỷ đồng, thời gian thực hiện đầu tư dự án là 3 năm. Dự kiến năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029.

Đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt, với tổng chiều dài khoảng 3.167 km, kéo dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau). Tại Cao Bằng, Km0 của đường Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là địa danh gắn liền với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra phương án tuyến chính, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh tại điểm đầu Km0, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng vào tháng 4/2026 (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Những năm qua, Pác Bó trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tuyến đường kết nối đến khu di tích còn hạn chế về quy mô mặt đường và tốc độ lưu thông. Việc đầu tư dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông của tỉnh Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, các cửa khẩu biên giới và khu di tích Pác Bó; đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đồng thời tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Mở rộng đường Hồ Chí Minh là niềm mong mỏi rất lớn của bà con nhân dân trong xã. Trước đây, con đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, tuy nhiên qua quá trình phát triển tuyến đường đã bị quá tải, nhất là qua các khu vực thị trấn đông đúc. Địa phương sẽ tích cực phối hợp với BQL dự án đường Hồ Chí Minh cũng như nhà thầu trong việc giải phóng mặt bằng, làm sao nhanh nhất để giúp tuyến đường sớm thông tuyến, kết nối với cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh, hay cao tốc Bắc Kạn - Thái Nguyên, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho xã, thu hút đông đảo du khách về khu du lịch Pác Bó cũng như giúp cửa khẩu Sóc Giang nhộn nhịp hơn”.