Carnaval Hạ Long 2026: Mở rộng không gian, tăng trải nghiệm

Năm nay, Carnaval Hạ Long được làm mới toàn diện cả về nội dung và hình thức, trong đó nổi bật là việc mở rộng không gian tổ chức và tăng tính trải nghiệm cho người dân, du khách.

Điểm mới đầu tiên là không gian lễ hội không còn bó hẹp trong sân khấu mà được mở rộng ra toàn tuyến đường bao biển. Chương trình diễu hành và vũ hội đường phố sẽ diễn ra từ 16h - 18h ngày 30/4 dọc tuyến Bãi Cháy, Bãi tắm Hòn Gai rồi tập kết tại khu vực phía sau Bảo tàng, Thư viện và Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Carnaval Hạ Long 2026 dự kiến tổ chức vào 30/4 và tổ chức mở rộng trên toàn tuyến đường bao biển từ Bãi Cháy, Hòn Gai và tập trung khai mạc tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn diễu hành dự kiến gồm 54 khối đại diện cho các xã, phường, đặc khu cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn các loại hình như xiếc, nhảy múa, đi cà kheo và trình diễn văn hóa đặc trưng.

Không chỉ là diễu hành, Carnaval năm nay hướng tới việc để người dân “trở thành một phần của lễ hội”. Không gian vũ hội đường phố, các hoạt động tương tác trực tiếp và sự kết hợp giữa nghệ thuật thực cảnh với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới.

Điểm nhấn tiếp theo là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra từ 20h tại Quảng trường 30/10 (thời lượng khoảng 180 phút) gồm các phần: diễu hành mở đầu, chương trình nghệ thuật tổng hợp và bắn pháo hoa. Đáng chú ý, sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hùng Master D, Rhyder, Trọng Hiếu, Minh Tuyết, Anh Tú, Bùi Công Nam, Ly Ly, Lâm Bảo Ngọc… hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo khán giả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Sau 19 năm tổ chức Carnaval, năm 2026 sẽ đổi mới cả về nội dung và hình thức, tăng tính trải nghiệm để nhân dân và du khách hòa mình vào lễ hội. Chúng tôi đưa vào các nghệ thuật thực cảnh kết hợp vũ hội đường phố có sự tham gia của bạn bè quốc tế, cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại và tổ chức ngay bên bờ vịnh Hạ Long. Đây không chỉ là chương trình biểu diễn mà còn là cách để Quảng Ninh khẳng định thương hiệu điểm đến văn hóa, sự kiện tầm quốc gia và quốc tế”.

Việc làm mới Carnaval Hạ Long không chỉ nhằm tạo sức hút du lịch, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa của Quảng Ninh. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một điểm đến năng động, hiện đại, gắn kết hài hòa giữa giá trị di sản và trải nghiệm mới.

Carnaval Hạ Long cũng là sự kiện mở màn cho Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026, diễn ra từ ngày 25/4 - 3/5. Dự kiến, chuỗi hoạt động sẽ thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, góp phần giúp Quảng Ninh đạt mục tiêu đón gần 6 triệu lượt khách trong quý II năm nay, với tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng.