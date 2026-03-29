Rộn ràng lễ hội sông Kratie - quê hương của loài cá heo nước ngọt quý hiếm

Những ngày cuối tháng 3, dọc theo bờ sông Mekong đoạn chảy qua thành phố Kratie ở Campuchia, không khí Lễ hội sông nước lần thứ 10 đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Đây là nơi được mệnh danh là quê hương của loài cá heo nước ngọt quý hiếm trên dòng Mekong.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc chính thức Lễ hội sông nước lần thứ 10 vào tối ngày 28/3, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun cho biết đây là một trong những sự kiện văn hóa – du lịch lớn nhất trong năm tại Campuchia, không chỉ nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của các tỉnh dọc sông Mekong mà còn là thông điệp về bảo tồn thiên nhiên.

Ông Neth Savoeun nhấn mạnh, Lễ hội sông nước là sự hòa quyện giữa giá trị văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo với du lịch. Chương trình đã mang lại sự náo nhiệt, vui vẻ cho người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Dòng sông xanh, di sản văn hóa và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú”, Lễ hội sông nước lần thứ 10 diễn ra từ ngày 27 - 29/3 tại tỉnh Kratie, với nhiều hoạt động như: Triển lãm các sản phẩm địa phương và trái cây vùng Mekong, các hoạt động thể thao dưới nước và chạy marathon dọc bờ sông, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Kratie là địa phương có thế mạnh tại Campuchia về phong cảnh sông nước tự nhiên giàu đẹp, đa dạng sinh học. Đặc biệt, đây cũng là nơi sinh sống của loài cá heo nước ngọt, giúp cho Kratie phát triển tiềm năng du lịch xanh trong nhiều năm qua.

Lễ hội Sông nước lần đầu của Campuchia được tổ chức vào năm 2015 cũng chính tại tỉnh Kratie và sau đó được tổ chức thường niên tại các tỉnh, thành có dòng sông Mekong chảy qua. Từ đó đến nay, lễ hội đã trở thành một phần trong nỗ lực của Campuchia nhằm phát triển du lịch ở các tỉnh khác ngoài những điểm đến quen thuộc như Siem Reap, Phnom Penh và Preah Sihanouk.

Đối với du khách Việt Nam, tỉnh Kratie vốn là điểm đến quen thuộc trong hành trình khám phá khu vực Đông Bắc Campuchia. Việc tổ chức lễ hội quy mô lớn lần này kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch từ các tỉnh biên giới Việt Nam sang tham quan, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước.