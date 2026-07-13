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Vì sao bánh ướt lòng gà Đà Lạt được TasteAtlas vinh danh ẩm thực đường phố hấp dẫn

Thứ Hai, 11:05, 13/07/2026
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VOV.VN - Điều gì khiến bánh ướt lòng gà, một món ăn đường phố dân dã của Đà Lạt được chuyên trang ẩm thực danh tiếng thế giới TasteAtlas vinh danh là món ăn đường phố hấp dẫn nhất dành cho du khách.

Những kết hợp độc đáo

Theo TasteAtlas bình chọn mới đây, sức hút đầu tiên của bánh ướt lòng gà đến từ sự đối lập đầy tinh tế trong kết cấu và nhiệt độ của món ăn, điều mà các chuyên gia ẩm thực quốc tế đánh giá giá rất cao ở tính sáng tạo: Lớp bánh ướt được làm mịn, mềm, vị thanh mát và thường được giữ ấm nhẹ. Phần nội tạng gà hoặc heo (gan, tim...) và thịt gà được làm sạch sẽ, chín tới để chứa nguyên chất giòn, dẻo, sật, kết hợp cùng thịt gà xé phay dai ngọt và trứng non lòng đào. Khi thưởng thức, độ mềm của bánh kết hợp với độ dai giòn của nội tạng và thịt gà tạo nên một cảm giác giác vô cùng thú vị, khiến người ăn không thấy bị ngấy mà cứ muốn thưởng thức mãi.

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Món bánh ướt lòng gà (Ảnh: TasteAtlas)

Một đĩa bánh ướt lòng gà ngon không thể thiếu phần nước chấm có nguyên liệu gốc là nước mắm pha chế độc đáo và rau ăn kèm. Nước chấm ăn cùng món này mặn nhẹ và có vị chua ngọt thanh, thêm chút vị cay ấm của ớt băm.

Khi chan đều nước mắm lên đĩa bánh, từng miếng thịt, miếng lòng và lớp bánh ướt như được đánh thức hương vị. Thêm vào chút hành tây nồng ấm, rau răm và húng thơm đặc trưng ​​cùng hành phi tạo nên tổng thể hương vị vừa đậm đà, vừa thanh mát, kích thích mọi giác quan.

Không gian trải nghiệm ẩm thực bản địa hấp dẫn

Không cần bàn ăn sang trọng hay bài trí cầu kỳ, bánh ướt lòng gà ngon nhất là khi được thưởng thức tại những quán ăn bình dân ven đường. Chính chuyên gia ẩm thực của TasteAtlas sau khi trải nghiệm cũng nhấn mạnh rằng, trải nghiệm món bánh ướt lòng gà tại các không gian ăn uống bình dị (quán ăn bình dân) ven đường phố mới là cách cảm nhận tinh tế nhất, là một phần phần mang đến linh hồn của món ăn đường phố.

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Món bánh ướt lòng gà (Ảnh: Monmon foodie)

Hương vị thanh nhẹ, không quá nhiều dầu mỡ giúp món ăn này phù hợp cho bất kỳ thời điểm nào trong ngày, có thể là món điểm tâm sáng nhẹ nhàng, món ăn chiều chắc bụng, hay đĩa quà chiều ấm áp trong một buổi hoàng hôn cao nguyên se lạnh.

Bánh ướt lòng gà không chỉ đơn giản là một món ăn no, mà nó là sự kết tinh đầy sáng tạo của ẩm thực đường phố Việt Nam, nơi những nguyên liệu bình dị nhất được kết hợp, tạo nên một món ăn trở thành thương hiệu của Đà Lạt.

Thư Vũ/VOV.VN
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