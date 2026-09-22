Nét quyến rũ của Saint Petersburg - quê hương của Tổng thống Nga Putin

Được mệnh danh là “Thủ đô phương Bắc” của nước Nga, thành phố Saint Petersburg hiện lên bên dòng Neva qua những lớp màu tưởng như đối lập: Những cung điện nguy nga, nhà thờ mái vòm rực rỡ, những con kênh len lỏi giữa các phố phường và những cây cầu mở ra giữa trời đêm.

Saint Petersburg còn mang một dấu ấn đặc biệt khi là quê hương của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông sinh tại Leningrad (tên gọi cũ của Saint Petersburg) vào năm 1952, tốt nghiệp Đại học Leningrad và từ năm 1990 bắt đầu làm việc trong chính quyền thành phố, sau đó giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố.

Nhưng nếu chỉ nhìn Saint Petersburg qua những trang sử, sẽ khó cảm nhận hết sức sống của thành phố hôm nay. Điều thú vị là ở đây, quá khứ dường như không nằm lại phía sau mà hiện diện ngay giữa nhịp sống hiện đại.

Thành phố Saint Petersburg được mệnh danh là “Thủ đô phương Bắc” của nước Nga

Dấu chân Peter Đại đế

Peter Đại đế là vị Sa hoàng đặt nền móng cho thành phố Saint Petersburg năm 1703, với khát vọng đưa nước Nga hướng ra biển Baltic và mở rộng giao lưu với châu Âu.

Quần thể pháo đài Peter và Paul trên đảo Thỏ là một trong những nơi kể câu chuyện này rõ nhất. Nổi bật giữa quần thể là Nhà thờ Peter và Paul với ngọn tháp vàng vươn cao, nơi an nghỉ của nhiều vị Sa hoàng Nga, trong đó có Peter Đại đế và Catherine II, hai vị quân chủ lớn làm nên diện mạo nước Nga thế kỷ 18.

Dấu giày bằng đồng mô phỏng bước chân Peter Đại đế, cách nhau 84 cm,

Dấu ấn Peter Đại đế còn được nối dài qua Hành trình Peter Đại đế, đưa du khách đến những địa danh gắn với cuộc đời và di sản của ông. Tại Bờ kè Petrovskaya, những dấu giày bằng đồng mô phỏng bước chân Peter Đại đế, cách nhau khoảng 84 cm, tạo nên một chi tiết thú vị. Giữa những công trình đồ sộ của thành phố, hai dấu giày nhỏ khiến nhân vật lịch sử bỗng trở nên gần gũi, như thể Đại đế vẫn đang bước đi trên khắp mọi nẻo đường trong thành phố mà ông đã tạo dựng nên.

Những cung điện kể chuyện nước Nga

Rời trung tâm, Peterhof (mà người Việt Nam quen gọi là Cung điện Mùa Hè) mở ra một thế giới khác lạ bên vịnh Phần Lan. Quần thể cung điện, công viên và đài phun nước từng là nơi nghỉ hè của hoàng gia, nay trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất quanh Saint Petersburg.

Hơn 150 đài phun nước trải đều khắp các khu vườn rộng lớn tạo nên một cảnh quan đặc biệt. Đi Peterhof bằng tàu trên sông Neva là một trải nghiệm đáng nhớ, khi thành phố dần lùi lại phía sau nhường chỗ cho những công trình lịch sử ven sông nối tiếp nhau và Cung điện Mùa Đông hiện ra như một dấu mốc đầu tiên của hành trình.

Một góc hành lang trong Cung điện Mùa Đông

Cung điện Mùa Đông đưa khách du lịch cảm nhận không khí xa hoa của đế chế Nga. Từng là nơi ở của các vị hoàng đế Nga, công trình nay thuộc quần thể Bảo tàng Hermitage, nổi bật với những đại sảnh lộng lẫy và kho tàng nghệ thuật đồ sộ. Đặc biệt, Phòng Kim cương gây ấn tượng bởi những báu vật tinh xảo, nơi ánh sáng đá quý hòa quyện cùng vẻ đẹp hoàng gia, một di sản văn hóa lưu giữ lịch sử và vẻ đẹp vượt thời gian của nước Nga.

Ở Tsarskoye Selo, Cung điện Catherine gây ấn tượng với sắc xanh lam, những khu vườn rộng và căn phòng Hổ phách danh tiếng. Vào mùa thu, hàng cây chuyển màu vàng rực bao quanh cung điện khiến nơi đây mang vẻ đẹp như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Cũng bởi vậy mà người Việt Nam quen gọi đây là Cung điện Mùa Thu.

Một phòng ăn trong Cung điện Catherine (Cung điện Mùa Thu)

Cung điện Yusupov bên sông Moika lại hấp dẫn bởi những câu chuyện phía sau vẻ xa hoa của giới quý tộc Nga. Những phòng nghi lễ, nhà hát riêng và không gian mang phong cách Moorish đưa du khách trở về một thời kỳ đầy biến động của lịch sử.

Cung điện Konstantin ở Strelna cho thấy một cách khác để di sản tiếp tục sống trong hiện tại: Từ một công trình lịch sử, nơi đây trở thành không gian dành cho các hội nghị, sự kiện và du lịch cao cấp.

Từ thành phố của Peter Đại đế đến Saint Petersburg hiện đại

Saint Petersburg không chỉ hấp dẫn bằng di sản. Giữa đường chân trời bên vịnh Phần Lan, tòa nhà chọc trời cao nhất nước Nga và châu Âu Lakhta Centre vươn cao 462 m với hình dáng như một ngọn lửa đang chuyển động, tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác về Saint Petersburg. Từ đài quan sát trên cao, thành phố hiện ra với những mái vòm, dòng sông, các cây cầu và những khu đô thị hiện đại đan xen.

Nếu Peter Đại đế từng mở “cửa sổ nhìn ra châu Âu”, thì tòa nhà Lakhta Centre được xem như một biểu tượng của Saint Petersburg hướng tới tương lai.

Saint Petersburg quyến rũ từ mọi góc nhìn

Điều đó còn thể hiện ở Petrovskaya Akvatoria, bảo tàng mô hình tái hiện Saint Petersburg thế kỷ XVIII. Cung điện, pháo đài, dòng Neva, những con tàu và cảnh sinh hoạt xưa được đưa vào một thế giới thu nhỏ bằng chuyển động, ánh sáng và âm thanh. Lịch sử vì thế không còn là những trang sách khô cứng mà trở thành một trải nghiệm trực quan, đặc biệt gần gũi với du khách trẻ và các gia đình.

Nếu ban ngày Saint Petersburg mê hoặc bởi những cung điện và bảo tàng tráng lệ, thì khi màn đêm buông xuống, thành phố lại bừng sáng, soi bóng lung linh trên những dòng sông và kênh đào.

Du thuyền len qua trung tâm, ta sẽ được ngắm những công trình lịch sử từ một góc nhìn khác và chờ khoảnh khắc những cây cầu nâng dần và tách đôi trên dòng Neva. Điều này tạo cho Saint Petersburg đẹp theo một cách rất riêng: Những công trình cổ kính trở thành phông nền cho ánh sáng, mặt nước và nhịp sống đêm. Thành phố dường như trẻ lại, vừa lãng mạn vừa đầy năng lượng.

Vào nửa đêm, nhiều cây cầu ở Saint Petersburg mở ra cho các phương tiện thủy lưu thông, tạo thêm một trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch.

Một thành phố không ngừng làm mới mình

Sức sống của Saint Petersburg còn hiện diện trong ẩm thực và giải trí. Những nhà hàng mang phong cách Nga đương đại, các không gian ẩm thực được cải tạo từ công trình cũ hay những chương trình kết hợp nghệ thuật với công nghệ đang tạo thêm nhiều lý do để du khách ở lại lâu hơn.

Tại Nhà hàng Futurione Emotions, trải nghiệm "Dinner with an Evening Show" đưa bữa tối ra khỏi khuôn khổ thông thường, kết hợp ẩm thực với âm thanh, hình ảnh, trình diễn và công nghệ đa phương tiện. Du khách không chỉ đến để ăn mà còn bước vào một không gian giải trí được thiết kế như một trải nghiệm tổng thể.

Tại một nhà hàng ở Saint Petersburg, việc thưởng thức món ăn giống như một tác phẩm nghệ thuật kết hợp âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, trình diễn và công nghệ đa phương tiện.

Từ những dấu chân Peter Đại đế trên Bờ kè Petrovskaya đến đường chân trời hiện đại của Tòa nhà Lakhta Centre, từ những cung điện bên vịnh Phần Lan đến ánh đèn phản chiếu trên dòng Neva, Saint Petersburg là cuộc gặp gỡ đầy mê hoặc giữa lịch sử và tương lai.

Và khi những cây cầu dần mở trên dòng Neva trong ánh đèn đêm, Saint Petersburg như mở ra một cánh cửa mới, nơi lịch sử hòa nhịp cùng vẻ đẹp và sức sống hiện đại, để mỗi bước chân đến đây đều trở thành một hành trình đáng nhớ.