  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngọc Long tuyết sơn - điểm đến hấp dẫn du khách Việt khi tới Trung Quốc

Thứ Sáu, 14:13, 29/05/2026
VOV.VN - Do gần gũi về địa lý, cảnh sắc phong phú, văn hóa đa dạng và khí hậu mát mẻ, tỉnh Vân Nam luôn được coi là điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc. Trong đó, núi tuyết Ngọc Long là điểm dừng chân khó có thể bỏ qua tại Vân Nam, đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng.

Nằm tại thành phố Lệ Giang (Trung Quốc), Ngọc Long tuyết sơn được mệnh danh là một trong những “núi tuyết đô thị” đẹp nhất thế giới. Do đỉnh cao nhất lên tới 5.596m và quanh năm tuyết phủ, nên nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây chỉ tầm 13℃, tháng 7 nóng nhất trung bình cũng chỉ khoảng 18℃. Đây là một trong những lý do khiến hầu hết du khách Việt Nam khi đến Vân Nam đều muốn ghé thăm Ngọc Long tuyết sơn.

Khung cảnh của núi tuyết thay đổi 4 mùa trong ngày, dưới chân và lưng chừng núi ánh nắng chan hòa, càng lên cao mây mù càng huyền ảo, thậm chí giá lạnh. Khu vực Vân Sơn Bình nằm ở độ cao 3.205m, không nóng bức cũng không giá rét, là một trong những điểm dừng chân hút khách của núi tuyết Ngọc Long. 

Video du khách trải nghiệm tại Ngọc Long tuyết sơn, Lệ Giang (Trung Quốc)

Lê Thị Thủy Ngân - một du khách Việt Nam chia sẻ sự ấn tượng khi đến đây: “Lần đầu đến núi tuyết Ngọc Long, tôi cảm thấy vô cùng thích thú, bởi giữa mùa hè nóng bức lại được lên núi tuyết. Qua tìm hiểu, tôi được biết nơi đây là biểu tượng cho sức mạnh của người dân Nạp Tây. Đến đây tôi thấy phong cảnh non nước nơi này hết sức hữu tình và rất đẹp”.

Trong tiềm thức của người dân địa phương, Vân Sơn Bình là “thánh địa” nơi cư ngụ của Thần Tình yêu trong truyền thuyết của người dân tộc Nạp Tây, do vậy khá nhiều bạn trẻ chọn nơi này để thề ước, kết duyên.

Theo ông Hòa Thành Hồng - Giám đốc Trung tâm tiếp thị Ban Quản lý Khu du lịch núi tuyết Ngọc Long, năm 2025, lượng khách quốc tế đến đây đạt 468.000 lượt, chủ yếu từ các nước Đông Nam Á và một số quốc gia Âu, Mỹ. Trong đó, khách Việt Nam phần lớn đi theo tour trọn gói bay thẳng đến Lệ Giang. Riêng địa điểm Vân Sơn Bình đã đón hơn 23.000 lượt du khách Việt Nam cùng năm. 

Sự kết hợp giữa cỏ xanh và tuyết trắng giữa mùa Hè là một trong những yếu tố thu hút du khách của núi tuyết Ngọc Long

Ông Hòa Thành Hồng đánh giá cao tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai bên: “Vân Nam của Trung Quốc và các địa phương của Việt Nam mang đến những trải nghiệm du lịch khác biệt, với các vùng miền, phong tục và cảnh quan khác nhau, mỗi nơi đều có những lợi thế riêng. Việt Nam có nhiều Di sản thiên nhiên thế giới mà du khách Vân Nam khao khát khám phá. Trong khi Vân Nam lại có nhiều phong tục dân gian độc đáo, thu hút đông đảo du khách Việt Nam. Thành cổ Lệ Giang hay những con phố tại TP.HCM đều là những điểm đến rất được du khách hai bên yêu thích. Đặc biệt, do Vân Nam có nhiều đồi núi, nên người dân Vân Nam rất thích đến các vùng ven biển của Việt Nam”.

Theo Cục Văn hóa và Du lịch Lệ Giang, năm 2025, thành phố này đã đón 110.070 lượt du khách Việt Nam, chiếm 11,95% và đứng thứ hai trong số các quốc gia có lượng khách du lịch đến Lệ Giang đông nhất.

Trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Cục Văn hóa và Du lịch Lệ Giang đã bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam xây dựng mô hình trao đổi khách hai chiều “Núi cổ Lệ Giang - Biển xanh Việt Nam”, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng truyền thông số và mạng xã hội hai bên, đồng thời hướng tới việc mở rộng giao lưu nhân văn thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản phi vật thể, hợp tác bảo tồn di sản thế giới và nâng cao chất lượng phục vụ du khách hai bên.

Du lịch Lệ Giang: Cổ trấn Bạch Sa nơi cà phê hòa vào núi tuyết

VOV.VN - Thành cổ Lệ Giang và núi tuyết Ngọc Long là những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Là một phần của thành cổ Lệ Giang, giờ đây, cổ trấn Bạch Sa đang tận dụng lợi thế du lịch để thúc đẩy sự phát triển của ngành cà phê địa phương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: VOV du lịch Lệ Giang du lịch Trung Quốc du khách Việt
Núi Phạm Tịnh – một trong “Ngũ đại danh sơn Phật giáo” ở Trung Quốc
VOV.VN - Nói đến Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc, nhiều người nghĩ tới những cây cầu cao nhất thế giới, hay thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng với những cảnh quay trong phim Tây Du Ký. Tuy nhiên, địa phương này còn có một ngọn núi được ví như vùng đất thanh tịnh thoát tục và là 1 trong 5 “danh sơn Phật giáo” ở Trung Quốc.

Quảng Tây (Trung Quốc) tạo thuận lợi thanh toán và hoàn thuế cho khách du lịch
VOV.VN - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang triển khai hàng loạt chính sách mới nhằm thu hút khách du lịch từ khu vực ASEAN, từ tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế, đa dạng hóa sản phẩm đến hỗ trợ thanh toán.

Giới trẻ Trung Quốc rộ mốt “du lịch boomerang”: Một vé, hai điểm đến
VOV.VN - Chỉ với một tấm vé máy bay giá rẻ, giới trẻ Trung Quốc đang biến những giờ chờ quá cảnh thành những chuyến du lịch thu nhỏ, mở ra trào lưu “du lịch boomerang” đầy mới lạ.

Du lịch băng tuyết "bùng nổ" tại Trung Quốc
VOV.VN - Các loại hình du lịch băng tuyết của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, khi ghi nhận số lượng kỷ lục các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

TP.HCM trong số điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán
VOV.VN - Tết Nguyên đán năm nay, người dân Trung Quốc sẽ có “kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử” kéo dài 9 ngày, khiến nhu cầu du lịch nước ngoài tăng vọt. Trong đó, TP.HCM là một trong những điểm đến phổ biến của khách Trung Quốc trong dịp này.

