Du lịch Lệ Giang: Cổ trấn Bạch Sa nơi cà phê hòa vào núi tuyết

Thứ Tư, 06:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành cổ Lệ Giang và núi tuyết Ngọc Long là những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Là một phần của thành cổ Lệ Giang, giờ đây, cổ trấn Bạch Sa đang tận dụng lợi thế du lịch để thúc đẩy sự phát triển của ngành cà phê địa phương.

Những ngày cuối tháng 5 tại Trung Quốc, khi nhiệt độ đã lên khoảng 30 độ C về trưa ở Lệ Giang, trên đỉnh núi Ngọc Long tuyết vẫn trắng xóa. Tận dụng sự độc đáo này, bà Thúy Hồng – người chuyên kinh doanh homestay ở địa phương – đã mở một quán cà phê tại cổ trấn Bạch Sa, một khu phố cổ hút khách trên tuyến du lịch Lệ Giang, dưới chân núi Ngọc Long.

“Quán cà phê Tam Sơn của chúng tôi nằm ở trung tâm cổ trấn Bạch Sa, sở hữu phong cảnh rất đẹp, nhìn được toàn bộ đỉnh núi tuyết. Kiến trúc quán tái hiện phong cách nhà truyền thống của người dân tộc Nạp Tây. Chúng tôi sử dụng cà phê của Vân Nam và pha chế thành nhiều loại đồ uống, trong đó có nhiều loại đặc chế, như cà phê latte hoa hồng kiểu Vân Nam. Chúng tôi hoan nghênh bạn bè từ khắp Trung Quốc và trên thế giới đến đây thưởng thức cà phê”, bà Thúy Hồng chia sẻ.

du lich le giang co tran bach sa noi ca phe hoa vao nui tuyet hinh anh 1
Thiếu nữ dân tộc Nạp Tây biểu diễn điệu múa truyền thống trên mái quán cà phê Tam Sơn ở cổ trấn Bạch Sa, phía sau là núi tuyết Ngọc Long

Ông Hoàng Tuấn Kiệt - Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch huyện tự trị dân tộc Nạp Tây Ngọc Long thuộc thành phố Lệ Giang, cho biết các quán cà phê bắt đầu hoạt động tại cổ trấn Bạch Sa từ năm 2023 và đến nay đã nhanh chóng tăng lên hơn 130 quán, chiếm hơn 1/4 toàn huyện và khoảng 1/8 toàn thành phố Lệ Giang. Sự kết hợp giữa lịch sử lâu đời, văn hóa đặc trưng và cảnh sắc thiên nhiên đã khiến du khách đến đây vừa có thể ngắm núi tuyết, dạo phố cổ, vừa được nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng lối sống chậm và rất “chill” mà nhiều người hướng tới.

“Cà phê là một trong những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đối với giới trẻ và người trung niên. Để phát triển ngành công nghiệp này, sau khi đưa các quán cà phê vào cổ trấn, chúng tôi đã liên tục kết hợp cà phê với văn hóa địa phương. Ví dụ, trong nghệ thuật pha chế latte, chúng tôi sử dụng chữ tượng hình Đông Ba để tạo hình. Trong quá trình chế biến cà phê, chúng tôi cũng kết hợp thêm các yếu tố địa phương, để cà phê và văn hóa được tích hợp hiệu quả, thu hút nhiều người hơn”, ông Hoàng Tuấn Kiệt cho biết.

Để tạo sự gắn kết sâu hơn giữa văn hóa, du lịch và di sản phi vật thể, cũng như đẩy mạnh phát triển ngành cà phê của Vân Nam, Tuần cà phê Ngọc Long Tuyết Sơn đã 2 lần được chọn tổ chức tại đây trong 2 năm liên tiếp. Năm nay, các doanh nghiệp và đại diện ngành cà phê đến từ các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê nổi tiếng thế giới, như Việt Nam, Uganda, Colombia, đã được mời tham dự.

“Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ giao lưu và tương tác với Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn. Bên cạnh cà phê từ các vùng trồng chính của Vân Nam, chúng tôi cũng hy vọng cà phê Việt Nam có thể thâm nhập thị trường Vân Nam, để người dân Trung Quốc và quốc tế được cùng thưởng thức cà phê Vân Nam và cà phê Việt Nam”, ông Hoàng Tuấn Kiệt chia sẻ.

Từ cây cà phê đầu tiên đến từ Việt Nam, giờ đây Vân Nam đang phát triển nhanh ngành cà phê của riêng mình. Ở Vân Nam, cà phê không chỉ là một thức uống, mà còn là sứ giả của văn hóa và du lịch địa phương; trong khi những điểm du lịch nổi tiếng và văn hóa đặc trưng lại là phương thức để quảng bá cà phê.

 
du-lich-le-giang-trung-quoc-0640.jpg

Phố cổ Lệ Giang, điển hình của du lịch bền vững

VOV.VN - Được UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới từ năm 1997, đến nay cảnh quan khu phố cổ Lệ Giang (Vân Nam, Trung Quốc) vẫn được gìn giữ một cách chân thực. Đây được coi là một trong những điển hình về phát triển du lịch hài hòa và bền vững tại một khu phố cổ nơi vẫn còn người dân sinh sống.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: cổ trấn du lịch Trung Quốc du lịch Lệ Giang Vân Nam du lịch cà phê
