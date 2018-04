Chợ Bến Thành - điểm đến du khách không thể bỏ qua ở TPHCM

Ban đầu, chợ Bến Thành gọi là Chợ cũ nằm trên đường Tôn Thất Đạm (ở quận 1) bên cạnh bến sông gần thành Gia Định. Sau này, do nhu cầu buôn bán phát triển, người Pháp đã dời đến vị trí hiện nay. Ảnh: Khu vực hàng may mặc ở gần Cửa Nam. Hàng may mặc là một trong những mặt hàng chủ đạo của chợ Bến Thành.