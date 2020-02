Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trò chuyện với khách Tây giữa phố cổ Hội An

Sáng 22/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thị xã Hội An, nơi chịu tác động của dịch Covid-19, khiến lượng khách sụt giảm sau Tết Nguyên đán đến nay. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tươi cười nói chuyện với du khách sau khi địa phương này công bố là điểm đến an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (áo kẻ) khẳng định, Hội An sẽ làm hết mình để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đi dọc các tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Lê Lợi, khu vực chùa Cầu… Sau những ngày vắng khách, phố cổ Hội An đang dần đông khách trở lại. Chị Võ Thị Nhật Linh, nhân viên bán vé tại quầy vé gần chùa Cầu cho biết, trong buổi sáng nay, lượng vé bán ra đối với khách Tây khoảng gần 300 vé.



"Theo ghi nhận hằng ngày, khách châu Âu đang quay lại với Hội An rất nhiều. Thời điểm này cũng giống như mọi năm, khách châu Âu bắt đầu đến Hội An. So với thời điểm này của năm ngoái thì lượng vé bán ra tương đương", ông Thanh nói.



Theo báo cáo của phòng Văn hóa thông tin thành phố Hội An, khu vực phố cổ có sự sụt giảm về lượng khách mua vé tham quan. Đặc biệt là những ngày gần đây, bình quân mỗi ngày có hơn 3.000 khách quốc tế và dưới 100 khách Việt Nam mua vé tham quan khu di sản. So với cùng thời điểm này của năm ngoái, khách quốc tế giảm hơn 50% và khách nội địa chỉ bằng 10%. Tại Làng gốm Thanh Hà, hiện nay mỗi ngày chỉ đón trên dưới 500 khách quốc tế và chưa đến vài chục khách trong nước mua vé tham quan, giảm khoảng 80% so cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm trong 19 ngày đầu của tháng 2 khoảng 3.380 khách.



Trong đó, khách quốc tế ra đảo chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, khách nội địa ra đảo chỉ bằng 25%. Khách tham quan Khu rừng dừa 7 mẫu có sự sụt giảm đều cả khách quốc tế và khách trong nước. Những ngày gần đây, khách đến tham quan rừng dừa chỉ bằng 30% đến 40% so với cùng kỳ.

Hội An vẫn đông nghịt khách Tây.

Hoạt động kinh doanh lưu trú cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay, khách lưu trú tại Hội An bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách. Trong đó, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu, ước công suất sử dụng phòng đạt gần 50%.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, địa phương cũng đã rất tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do tâm lý của người dân và du khách lo sợ dịch bệnh nên ngành du lịch không tránh khỏi những tác động. Lượng khách sụt giảm là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hiện nay, khách bắt đầu quay trở lại với Hội An cũng như một số điểm du lịch ở Quảng Nam. Ông Lê Trí Thanh cho rằng, Hội An hiện vẫn nổi lên là điểm sáng về du lịch của khu vực cũng như cả nước. Tuy vậy, ông Thanh cũng đề nghị các ngành, địa phương không nên chủ quan mà tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch.



"Chúng ta cần làm tốt hơn nữa biện pháp phòng ngừa, ứng xử văn minh, văn hóa, làm sao giữ được nét Hội An nhân tình thuần hậu. Trong khó khăn vẫn sáng ngời tính nhân văn. Đó là thương hiệu chúng ta gây dựng bấy lâu nay. Chúng ta đang trong tầm kiểm soát, nhưng nếu vì một vài ứng xử không khéo của tổ chức, cá nhân nào đó mà đánh mất đi thương hiệu là điều vô cùng đáng tiếc", ông Thanh nhấn mạnh./.