Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore thu hút khách du lịch MICE

Tại Hội chợ ITB Asia 2026, đoàn thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận, trao đổi với hơn 300 đối tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, cập nhật thông tin điểm đến và trao đổi khả năng hợp tác đưa khách đến thành phố, chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực MICE.

Với thông điệp “Chạm về nguyên bản”, thành phố Đà Nẵng giới thiệu điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm gắn với đời sống của cư dân bản địa.

Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành

Dịp này, Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành của Singapore. Các doanh nghiệp 2 bên cùng trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường khách từ Singapore và mở rộng kết nối tới khu vực Đông Nam Á, châu Á – Thái Bình Dương.

9 tháng qua, lượng khách từ Singapore đến Đà Nẵng đạt hơn 100.000 lượt, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt tổng lượng khách của cả năm 2025. Singapore có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động xúc tiến du lịch của Đà Nẵng, vừa là thị trường khách tiềm năng, vừa là trung tâm kết nối du lịch và kinh doanh của khu vực. Hoạt động xúc tiến tại Singapore hướng tới cả khách du lịch sở tại và cơ hội mở rộng sự hiện diện của Đà Nẵng trong các chương trình du lịch quốc tế.