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Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore thu hút khách du lịch MICE

Thứ Năm, 12:13, 22/10/2026
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VOV.VN - Trong 3 ngày 20- 22/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tham gia Hội chợ ITB Asia 2026 (hội chợ thương mại và hội nghị du lịch hàng đầu châu Á) tại Singapore, giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch MICE tại Singapre

Tại Hội chợ ITB Asia 2026, đoàn thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận, trao đổi với hơn 300 đối tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, cập nhật thông tin điểm đến và trao đổi khả năng hợp tác đưa khách đến thành phố, chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực MICE.

Với thông điệp “Chạm về nguyên bản”, thành phố Đà Nẵng giới thiệu điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm gắn với đời sống của cư dân bản địa.

Da nang ket noi 20 doi tac hang dau cua singapore thu hut khach du lich mice hinh anh 1
Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành 

Dịp này, Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành của Singapore. Các doanh nghiệp 2 bên cùng trao đổi nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thị trường khách từ Singapore và mở rộng kết nối tới khu vực Đông Nam Á, châu Á – Thái Bình Dương.

9 tháng qua, lượng khách từ Singapore đến Đà Nẵng đạt hơn 100.000 lượt, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt tổng lượng khách của cả năm 2025. Singapore có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động xúc tiến du lịch của Đà Nẵng, vừa là thị trường khách tiềm năng, vừa là trung tâm kết nối du lịch và kinh doanh của khu vực. Hoạt động xúc tiến tại Singapore hướng tới cả khách du lịch sở tại và cơ hội mở rộng sự hiện diện của Đà Nẵng trong các chương trình du lịch quốc tế.

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Du lịch Đà Nẵng nâng cao an toàn trong hoạt động trekking

VOV.VN - Loại hình đi bộ đường dài mạo hiểm (trekking) và du lịch dã ngoại đang là xu hướng trải nghiệm thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Dù mở ra tiềm năng phát triển du lịch gắn với thiên nhiên tại thành phố Đà Nẵng, loại hình này cần được thắt chặt an toàn để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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