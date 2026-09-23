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Lonely Planet đề xuất Đà Nẵng trong 50 điểm đến tốt nhất năm 2027

Thứ Tư, 12:45, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đà Nẵng là điểm đến duy nhất của Việt Nam được cẩm nang du lịch Lonely Planet đề xuất trong danh sách “50 best places to go in 2027” (tạm dịch: 50 điểm đến tốt nhất năm 2027)

Trong danh sách "50 điểm đến tốt nhất năm 2027", cẩm nang du lịch Lonely Planet mô tả Đà Nẵng là điểm đến thích hợp cho những ai yêu thích bãi biển yên tĩnh tại thành phố và các địa điểm đã được UNESCO ghi danh.

lonely planet de xuat Da nang trong 50 diem den tot nhat nam 2027 hinh anh 1
Du khách trải nghiệm tại bãi biển Mân Thái, thành phố Đà Nẵng

"Nằm ở miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi với những dãy núi hùng vĩ, bãi biển dài thơ mộng và bầu không khí dễ chịu. Bán đảo Sơn Trà thơ mộng mang đến những khoảnh khắc tĩnh lặng và tầm nhìn ngoạn mục ra bờ biển. Từ Đà Nẵng, du khách có nhiều lựa chọn tham quan, bao gồm các Di sản UNESCO trong vùng như Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An. Thêm vào đó là ẩm thực tuyệt vời càng khiến du khách thêm yêu thích nơi này", phía Lonely Planet nêu trong một bài viết.

Danh sách “50 best places to go in 2027” (tạm dịch: 50 điểm đến tốt nhất năm 2027) là tuyển chọn thường niên của Lonely Planet, được tổng hợp từ trải nghiệm của mạng lưới ký giả, biên tập viên Lonely Planet sau những chuyến du lịch thực tế. Ngoài Đà Nẵng, chỉ còn 1 điểm đến khác tại Đông Nam Á được Lonely Planet đề xuất là Vườn quốc gia Batang Ai (Malaysia).

Hải Nam/VOV.VN
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