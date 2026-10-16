Đà Nẵng thúc đẩy sandbox tài sản mã hóa, phát triển du lịch số

Chiều 16/10, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hội thảo “Sandbox tài sản mã hóa: Động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng” với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, tài chính, du lịch.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về khung pháp lý, tiêu chí lựa chọn, cơ chế giám sát và đánh giá các mô hình thử nghiệm tài sản mã hóa; đồng thời thảo luận giải pháp kết nối công nghệ tài chính với các dịch vụ lưu trú, lữ hành, thương mại và du lịch.

Toàn cảnh hội thảo “Sandbox tài sản mã hóa: Động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng”.

Thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát bằng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, tạo hành lang để doanh nghiệp triển khai các giải pháp công nghệ mới trong phạm vi, thời gian xác định và dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trong số 6 giải pháp được UBND thành phố phê duyệt, Basal Pay là mô hình đầu tiên được cấp phép và có thời gian vận hành dài nhất. Sau hơn một năm triển khai, phạm vi thử nghiệm của giải pháp này đã mở rộng từ 3 lên 10 khu vực du lịch trọng điểm.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Việc ứng dụng công nghệ hướng đến hỗ trợ du khách quốc tế chuyển đổi tài sản số hợp pháp sang đồng Việt Nam thuận tiện, minh bạch hơn; đồng thời tăng cường kiểm soát giao dịch, phòng chống rửa tiền và bảo vệ người sử dụng.

Đà Nẵng định hướng đưa công nghệ mới trở thành động lực tăng trưởng, trong đó du lịch là lĩnh vực phù hợp để triển khai thử nghiệm có kiểm soát. Thành phố hướng đến xây dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả thực chất trong quá trình ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế số.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn mọi người đều được hưởng lợi từ tài sản số, cả trước mắt và lâu dài. “Tôi đề nghị hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng tiêu chí lựa chọn linh hoạt nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ các rủi ro về rửa tiền, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và bảo vệ người dùng. Đồng thời, cần nhận diện đúng những điểm nghẽn trong thanh toán của khách quốc tế để đưa ra giải pháp phù hợp; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý và hợp tác công tư; tăng cường liên kết giữa ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và du lịch để nhân rộng các mô hình thử nghiệm, tạo động lực tăng trưởng thực chất”.