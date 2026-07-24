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Đắk Lắk tổ chức đêm nhạc DJ, làm mới sản phẩm du lịch đêm

Thứ Sáu, 23:03, 24/07/2026
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VOV.VN - Tối 24/7, tại Quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đêm nhạc DJ “Đắk Lắk - Chào hè”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

 

Chương trình đêm nhạc DJ “Đắk Lắk - Chào hè” gồm các tiết mục ca múa nhạc hiện đại, biểu diễn DJ kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hình ảnh giới thiệu thiên nhiên, văn hóa, con người Đắk Lắk. Không gian âm nhạc sôi động đã tạo điểm nhấn cho hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại khu vực phía Đông của tỉnh, góp phần mang đến trải nghiệm mới cho người dân và du khách trong mùa du lịch hè.

Dak lak to chuc dem nhac dj, lam moi san pham du lich dem hinh anh 1
Dak lak to chuc dem nhac dj, lam moi san pham du lich dem hinh anh 2
Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc hiện đại, biểu diễn DJ kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng

Hoạt động này thuộc kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của địa phương với chủ đề “Đắk Lắk - Về miền di sản”, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm.

Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, việc kết hợp âm nhạc hiện đại với quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa địa phương là một trong những cách tiếp cận mới nhằm đưa du lịch đến gần hơn với giới trẻ, đồng thời lan tỏa thương hiệu du lịch Đắk Lắk đến du khách trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ trở thành một trong những sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên, góp phần làm phong phú các hoạt động về đêm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đắk Lắk.

Dak lak to chuc dem nhac dj, lam moi san pham du lich dem hinh anh 3
Không gian âm nhạc sôi động đã tạo điểm nhấn cho hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

“Song song với đêm nhạc, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa sôi nổi nhằm kích cầu du lịch hè. Tiêu biểu như phường Bình Kiến vừa khai mạc Lễ hội cầu Ngư Lăng ông Nam Hải. Việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống, các chương trình nghệ thuật hiện đại góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thu hút người dân và du khách đến với địa phương”, ông Nguyễn Lê Vũ cho biết.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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