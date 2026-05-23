中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sân bay Long Thành mở ra “cơ hội vàng” cho du lịch Đồng Nai

Thứ Bảy, 08:48, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sân bay Long Thành mở ra cơ hội vàng để Thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch mới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải thiếu khách, mà là làm sao kiến tạo được chuỗi sản phẩm, dịch vụ mang đậm bản sắc để "níu chân" du khách.

Bắt đầu từ trải nghiệm bản địa và phân khúc ngách

Theo ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, khi sân bay Long Thành vận hành, lượng khách từ TP.HCM, miền Tây và quốc tế đổ về sẽ rất lớn. Điều quan trọng là địa phương phải có sản phẩm đủ hấp dẫn để bán cho du khách.

san bay long thanh mo ra co hoi vang cho du lich Dong nai hinh anh 1
Ông Trịnh Bá Dũng nêu ý kiến đóng góp cho du lịch Đồng Nai phát triển xứng tầm

Đồng Nai đang sở hữu nhiều “viên ngọc” quý như rừng ngập mặn, Vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An, du lịch đường sông… nhưng việc khai thác còn thô sơ, thiếu dịch vụ chuyên nghiệp.

Bài toán thiết thực nhất hiện nay là địa phương nên tập trung vào vùng lõi quanh sân bay như Nhơn Trạch, Long Thành, bắt đầu từ du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực mang tính bản địa.

Việc tạo ra các tour trải nghiệm ngắn từ 4-5 giờ cho khách trong thời gian chờ đợi hoặc trung chuyển là bước đi phù hợp.

san bay long thanh mo ra co hoi vang cho du lich Dong nai hinh anh 2
Đồng Nai nên tập trung các loại hình du lịch trải nghiệm, sinh thái, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thể thao

“Khi chúng ta đã tạo được một thị trường về du lịch trong một thời gian ngắn đó rồi, thì tôi tin chắc một điều là sẽ tiếp tục có những câu chuyện du lịch dài hạn. Đó là những khu resort, đó là những khu khách sạn năm sao hay là những khu trung tâm thương mại… đây là hướng đi mà theo tôi nghĩ rằng rất hiện thực và khả thi nhất cho Đồng Nai”, ông Dũng chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội, cho rằng trong giai đoạn đầu, Đồng Nai chưa nên vội vàng chạy theo phân khúc cao cấp mà cần bám sát tâm lý thị trường.

Các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe đang là xu thế lớn cần được tập trung khai thác.

san bay long thanh mo ra co hoi vang cho du lich Dong nai hinh anh 3
Ông Nguyễn Mạnh Thản chia sẻ cách làm du lịch 

Để thu hút nguồn vốn lớn, Đồng Nai phải xây dựng môi trường đầu tư thực sự thân thiện.

“Hiện các sản phẩm du lịch đã hiện hữu thì động viên cộng đồng doanh nghiệp chỉnh trang lại để chuẩn hóa. Còn các dự án lớn, khẳng định tạo điểm dừng, điểm đến có thương hiệu thì Đồng Nai cần tập trung để tạo động lực cho anh em doanh nghiệp. Đặc biệt là tháo gỡ khó khăn, nhất là vấn đề liên quan đến mặt bằng, đất đai cũng vậy”, ông Nguyễn Mạnh Thản nói.

Muốn cất cánh, phải hành động quyết liệt

Nhìn nhận từ góc độ định vị thương hiệu, ông Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh sự bứt phá của du lịch Đồng Nai phải tương xứng với tầm vóc kinh tế của địa phương. Điều này đòi hỏi tính công nghiệp cao, ứng dụng khoa học - công nghệ với phong cách bài bản, mang tầm quốc tế.

san bay long thanh mo ra co hoi vang cho du lich Dong nai hinh anh 4
Nhiều ý kiến cho rằng, Đồng Nai nên tập trung phát triển sản phẩm du lịch tại các vùng lõi sân bay Long Thành

“Đồng Nai dứt khoát là một địa phương có vị thế đặc biệt về lịch sử - văn hóa lẫn kinh tế - xã hội của Nam Bộ và của cả nước. Tuy nhiên, trong yêu cầu của vị thế mới, của TP trực thuộc Trung ương và cơ hội sân bay Long Thành, phát triển du lịch đòi hỏi phải phát huy tốt hơn nữa nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Đặc biệt là các mối quan hệ liên kết để có điều kiện thực hiện ‘cất cánh bằng nội lực - vươn xa bằng bản sắc’ ngang tầm thế giới”, ông Huỳnh Quốc Thắng nói.

Nhận thức rõ yêu cầu cấp bách này, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho rằng việc xây dựng sản phẩm, định vị điểm đến và liên kết thương hiệu là nhiệm vụ Đồng Nai phải bắt tay vào làm ngay và làm quyết liệt.

Các cơ quan quản lý nhà nước không chỉ đứng ngoài mà phải gắn kết, tư vấn, thậm chí xây dựng các gói kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới.

san bay long thanh mo ra co hoi vang cho du lich Dong nai hinh anh 5
Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

“Làm việc này thì không chỉ là lãnh đạo của thành phố mà các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các xã, phường cũng phải quán triệt được tinh thần này. Hiện không thể chờ đợi được, không từ từ được, yêu cầu công việc trong giai đoạn mới đặt ra rất cấp bách. Phương pháp làm việc phải khác và với tâm thế của một địa phương có quy mô kinh tế, dân số thuộc top đầu, chúng ta phải quyết liệt hơn nữa”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đồng Nai đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những thay đổi ngoạn mục về hạ tầng và đô thị hóa. Điều này đặt ra yêu cầu sống còn: ngành du lịch buộc phải chuyển mình ngay từ lúc này để không bỏ lỡ cơ hội lịch sử từ sân bay Long Thành.

dn_dlich_2_.jpg

Vẽ lại bức tranh du lịch Đồng Nai trong không gian mới

VOV.VN - Chiều 16/3, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng phát triển du lịch Đồng Nai trong bối cảnh mới”. Gần 100 đại biểu gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: sân bay Long Thành du lịch Đồng Nai Thành phố Đồng Nai sân bay Long Thành vận hành du lịch sinh thái Đồng Nai du lịch Long Thành du lịch Nhơn Trạch hồ Trị An Vườn quốc gia Cát Tiên du lịch đường sông phát triển du lịch Đồng Nai du lịch xanh du lịch trải nghiệm du lịch chăm sóc sức khỏe hạ tầng du lịch Đồng Nai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn
Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Ứng phó với tình trạng vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao dịp cao điểm, các đơn vị lữ hành đã linh hoạt thiết kế lại tour tuyến hướng về sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Hành trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ mà còn giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tour du lịch hè năm nay.

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Ứng phó với tình trạng vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao dịp cao điểm, các đơn vị lữ hành đã linh hoạt thiết kế lại tour tuyến hướng về sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Hành trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ mà còn giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tour du lịch hè năm nay.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đề xuất giao TP.HCM gần 300 thẩm quyền
Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đề xuất giao TP.HCM gần 300 thẩm quyền

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh, với gần 300 thẩm quyền giao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đề xuất giao TP.HCM gần 300 thẩm quyền

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đề xuất giao TP.HCM gần 300 thẩm quyền

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh, với gần 300 thẩm quyền giao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM.

“Vương quốc” măng cụt Lái Thiêu ở TP.HCM trước “cơn lốc” quy hoạch treo và ô nhiễm
“Vương quốc” măng cụt Lái Thiêu ở TP.HCM trước “cơn lốc” quy hoạch treo và ô nhiễm

VOV.VN - Từng là “vương quốc trái cây” với hơn 600ha, trước áp lực đô thị hóa và quy hoạch treo, diện tích măng cụt Lái Thiêu nay giảm sâu còn 275ha. Khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, nông dân đang bất lực nhìn vườn cây kiệt quệ.

“Vương quốc” măng cụt Lái Thiêu ở TP.HCM trước “cơn lốc” quy hoạch treo và ô nhiễm

“Vương quốc” măng cụt Lái Thiêu ở TP.HCM trước “cơn lốc” quy hoạch treo và ô nhiễm

VOV.VN - Từng là “vương quốc trái cây” với hơn 600ha, trước áp lực đô thị hóa và quy hoạch treo, diện tích măng cụt Lái Thiêu nay giảm sâu còn 275ha. Khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, nông dân đang bất lực nhìn vườn cây kiệt quệ.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực