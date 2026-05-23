Sân bay Long Thành mở ra “cơ hội vàng” cho du lịch Đồng Nai

Bắt đầu từ trải nghiệm bản địa và phân khúc ngách

Theo ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, khi sân bay Long Thành vận hành, lượng khách từ TP.HCM, miền Tây và quốc tế đổ về sẽ rất lớn. Điều quan trọng là địa phương phải có sản phẩm đủ hấp dẫn để bán cho du khách.

Ông Trịnh Bá Dũng nêu ý kiến đóng góp cho du lịch Đồng Nai phát triển xứng tầm

Đồng Nai đang sở hữu nhiều “viên ngọc” quý như rừng ngập mặn, Vườn quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An, du lịch đường sông… nhưng việc khai thác còn thô sơ, thiếu dịch vụ chuyên nghiệp.

Bài toán thiết thực nhất hiện nay là địa phương nên tập trung vào vùng lõi quanh sân bay như Nhơn Trạch, Long Thành, bắt đầu từ du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực mang tính bản địa.

Việc tạo ra các tour trải nghiệm ngắn từ 4-5 giờ cho khách trong thời gian chờ đợi hoặc trung chuyển là bước đi phù hợp.

Đồng Nai nên tập trung các loại hình du lịch trải nghiệm, sinh thái, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thể thao

“Khi chúng ta đã tạo được một thị trường về du lịch trong một thời gian ngắn đó rồi, thì tôi tin chắc một điều là sẽ tiếp tục có những câu chuyện du lịch dài hạn. Đó là những khu resort, đó là những khu khách sạn năm sao hay là những khu trung tâm thương mại… đây là hướng đi mà theo tôi nghĩ rằng rất hiện thực và khả thi nhất cho Đồng Nai”, ông Dũng chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội, cho rằng trong giai đoạn đầu, Đồng Nai chưa nên vội vàng chạy theo phân khúc cao cấp mà cần bám sát tâm lý thị trường.

Các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe đang là xu thế lớn cần được tập trung khai thác.

Ông Nguyễn Mạnh Thản chia sẻ cách làm du lịch

Để thu hút nguồn vốn lớn, Đồng Nai phải xây dựng môi trường đầu tư thực sự thân thiện.

“Hiện các sản phẩm du lịch đã hiện hữu thì động viên cộng đồng doanh nghiệp chỉnh trang lại để chuẩn hóa. Còn các dự án lớn, khẳng định tạo điểm dừng, điểm đến có thương hiệu thì Đồng Nai cần tập trung để tạo động lực cho anh em doanh nghiệp. Đặc biệt là tháo gỡ khó khăn, nhất là vấn đề liên quan đến mặt bằng, đất đai cũng vậy”, ông Nguyễn Mạnh Thản nói.

Muốn cất cánh, phải hành động quyết liệt

Nhìn nhận từ góc độ định vị thương hiệu, ông Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh sự bứt phá của du lịch Đồng Nai phải tương xứng với tầm vóc kinh tế của địa phương. Điều này đòi hỏi tính công nghiệp cao, ứng dụng khoa học - công nghệ với phong cách bài bản, mang tầm quốc tế.

Nhiều ý kiến cho rằng, Đồng Nai nên tập trung phát triển sản phẩm du lịch tại các vùng lõi sân bay Long Thành

“Đồng Nai dứt khoát là một địa phương có vị thế đặc biệt về lịch sử - văn hóa lẫn kinh tế - xã hội của Nam Bộ và của cả nước. Tuy nhiên, trong yêu cầu của vị thế mới, của TP trực thuộc Trung ương và cơ hội sân bay Long Thành, phát triển du lịch đòi hỏi phải phát huy tốt hơn nữa nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Đặc biệt là các mối quan hệ liên kết để có điều kiện thực hiện ‘cất cánh bằng nội lực - vươn xa bằng bản sắc’ ngang tầm thế giới”, ông Huỳnh Quốc Thắng nói.

Nhận thức rõ yêu cầu cấp bách này, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho rằng việc xây dựng sản phẩm, định vị điểm đến và liên kết thương hiệu là nhiệm vụ Đồng Nai phải bắt tay vào làm ngay và làm quyết liệt.

Các cơ quan quản lý nhà nước không chỉ đứng ngoài mà phải gắn kết, tư vấn, thậm chí xây dựng các gói kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

“Làm việc này thì không chỉ là lãnh đạo của thành phố mà các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các xã, phường cũng phải quán triệt được tinh thần này. Hiện không thể chờ đợi được, không từ từ được, yêu cầu công việc trong giai đoạn mới đặt ra rất cấp bách. Phương pháp làm việc phải khác và với tâm thế của một địa phương có quy mô kinh tế, dân số thuộc top đầu, chúng ta phải quyết liệt hơn nữa”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đồng Nai đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những thay đổi ngoạn mục về hạ tầng và đô thị hóa. Điều này đặt ra yêu cầu sống còn: ngành du lịch buộc phải chuyển mình ngay từ lúc này để không bỏ lỡ cơ hội lịch sử từ sân bay Long Thành.