Đến Sơn La, bạn nhất định phải thăm những nơi này

Sơn Mộc Hương hay còn gọi là Hang dơi Mộc Châu - cái tên đã trở nên quen thuộc từ lâu với nhiều du khách khi đến thăm Mộc Châu, Sơn La. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, một danh thắng quốc gia mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất cao nguyên Mộc Châu. Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao 1050 m so với mặt biển, cách Hà Nội gần 200 km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 6. Đây là cao nguyên lớn trải dài khoảng 80 km, rộng 25 km, với 1600 ha đồng cỏ. Ở giữa cao nguyên Mộc Châu là một vùng tiểu khí hậu với mùa hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình là 20 độ C và mùa đông khô ráo hơn các vùng khác. Thành phố Sơn La là một thành phố cao nguyên, ở độ cao 600 m so với mặt nước biển. Cơ sở hạ tầng ở đây khá phát triển và cũng là nơi tập trung phần lớn các cơ sở lưu trú của khách du lịch. Khí hậu ở TP. Sơn La trong lành, mát mẻ. Vì vậy đây là nơi rất thích hợp cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng. Du lịch Sông Đà là đến với các công trình thế kỷ, khám phá thời kỳ tiền sử của con người qua các di chỉ khảo cổ, đến với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cảnh núi cao, sông rộng, rừng xanh ngút ngàn, thác đổ, khung cảnh hoang sơ, đến với những con người thật thà, mến khách, nền văn hóa đặc sắc. Hồ Tiền Phong thuộc Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn. Một trong những điều đặc biệt hấp dẫn du khách là được du ngoạn trên mặt hồ bằng thuyền chèo tay, thuyền đạp chân hay thuyền máy. Du khách có thể đem theo cần câu thả mồi để câu cá dưới hồ như cá chép, cá trắm cỏ, trắm đen, cá trôi, cá mè. Thác Dải Yếm, một địa danh gắn liền với lịch sử cư trú rừ rất xa xưa của tộc người Thái ở vùng đất Mường Sang xưa, Mộc Châu ngày nay. Đây là một cảnh quan sinh thái tuyệt đẹp. Cái tên thác Dải Yếm nhằm ví vẻ đẹp của thác nước như xuân sắc của người con gái tuổi trăng tròn. Bản Mòng là một địa điểm du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng hấp dẫn thuộc xã Hua La, thị xã Sơn La, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, sơn thủy hữu tình. Những dãy núi nhấp nhô như thân rồng uốn lượn soi mình xuống dòng Nậm La. Xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) là nơi định cư lâu đời của 3 dân tộc Thái, Mông và La Ha với văn hóa phong phú đa dạng, giàu lòng mến khách. Đến Ngọc Chiến để ngắm nhìn vẻ đẹp của con gái Thái, thả mình trong làn nước nóng của suối khoáng Bản Lướt rồi thưởng thức hạt cơm nếp dẻo ngon từ bông nếp Tan. Đỉnh Pha Luông – Mộc Châu. Ngọn núi này còn có tên khác là Bờ Lung với độ cao gần 2000m ở khu vực biên giới Việt Lào, nó nằm tại phía đông của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khi khám phá thiên đường mây ở Pha Luông du khách sẽ thêm phần choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên nơi đây cùng với cảnh đẹp hoang dã và những bông hoa dại bắt mắt. Nhà ngục Sơn La và bảo tàng Sơn La. Khi tới đây, du khách sẽ thấy được sự dã man tàn bạo của thực dân Pháp thông qua những chứng cứ lịch sử hào hùng và thêm phần xúc động và cảm phục trước sự chịu đựng và rèn luyện của những nhà yêu nước, những người tù chính trị luôn dũng cảm chiến đấu không ngừng.

