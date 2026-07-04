English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội hướng tới trở thành điểm đến của những lễ cưới quy mô quốc tế

Thứ Bảy, 16:24, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội đang hướng tới trở thành điểm đến của những lễ cưới quy mô quốc tế khi du lịch lễ cưới được đánh giá là sản phẩm giàu tiềm năng của ngành du lịch. Thông tin được lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ tại sự kiện The Vietnam Grand WeddX 2026.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước trở thành điểm đến tổ chức những lễ cưới quy mô quốc tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của Thủ đô.

Thông tin được ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chia sẻ tại lễ khai mạc sự kiện The Vietnam Grand WeddX 2026 diễn ra ngày 4/7 tại Hà Nội.

ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 1

Theo ông Nguyễn Trần Quang, trong những năm gần đây, ngành cưới và du lịch lễ cưới đang trở thành xu hướng phát triển mạnh trên thế giới, góp phần gia tăng giá trị điểm đến, thu hút dòng khách chất lượng cao và tạo động lực cho nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Ông cho biết, sản phẩm du lịch lễ cưới hiện được nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt ở Đông Nam Á, lựa chọn là một chiến lược phát triển nhờ tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và chi phí tổ chức sự kiện.

"Sở hữu nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp, khách sạn cao cấp, đa dạng các loại hình nghỉ dưỡng, dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, nhiều không gian để tổ chức các buổi tiệc khác nhau mà không bị trùng lặp về cảnh quan và trang trí, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầy triển vọng về loại hình du lịch lễ cưới ở khu vực", ông Nguyễn Trần Quang nói.

ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 2
Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc The Vietnam Grand WeddX 2026

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Việt Nam hiện đã góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi hai thị trường lớn là Bắc Mỹ và châu Á. Ông cũng dẫn chứng việc nhiều đám cưới của giới siêu giàu đến từ Ấn Độ và một số quốc gia khác đã được tổ chức tại Phú Quốc và Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, việc hình thành các sản phẩm du lịch mới và những mô hình kết nối mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Ông đánh giá những hoạt động kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực cưới góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và bắt nhịp với xu hướng phát triển của ngành sự kiện cũng như du lịch hiện đại.

"Tôi tin tưởng rằng, từ những sáng kiến như The Vietnam Grand WeddX sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhiều ý tưởng sáng tạo được lan tỏa và nhiều sản phẩm mới được hình thành; qua đó góp phần phát triển sản phẩm du lịch lễ cưới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cưới Việt Nam và từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện cưới và lễ hội mang tầm khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức lễ cưới hấp dẫn của châu Á", ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 3
Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho rằng đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của mỗi gia đình mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc, công nghệ và du lịch.

Ông cũng khẳng định, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy quảng bá điểm đến, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện để các sáng kiến đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Thủ đô và cả nước.

Theo ban tổ chức, The Vietnam Grand WeddX 2026 được tổ chức trên diện tích hơn 9.000 m² với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu trong lĩnh vực cưới. Sự kiện gồm các không gian trưng bày, trình diễn thời trang cưới, workshop và talkshow về xu hướng tổ chức hôn lễ, cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 4
ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 5

Cũng tại sự kiện, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho rằng đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của mỗi gia đình mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc, công nghệ và du lịch.

Theo bà Hương, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp cưới nhờ sở hữu bờ biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp, không gian di sản đặc sắc cùng nền văn hóa giàu bản sắc.

ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 6
ha noi huong toi tro thanh diem den cua nhung le cuoi quy mo quoc te hinh anh 7

"Điều chúng ta cần hôm nay không chỉ là những lễ cưới đẹp hơn, mà là cùng nhau xây dựng một ngành công nghiệp cưới hiện đại, có hệ sinh thái hoàn chỉnh, có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh quốc tế", bà Ngô Thị Hương chia sẻ.

Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành "Wedding Destination của châu Á", nơi các cặp đôi từ nhiều quốc gia lựa chọn để bắt đầu hành trình hạnh phúc của mình.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cơ hội cho du lịch Việt Nam từ sự chuyển hướng của thị trường tỷ dân
Cơ hội cho du lịch Việt Nam từ sự chuyển hướng của thị trường tỷ dân

VOV.VN - Những tác động từ địa chính trị và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã định hình lại xu hướng của dòng khách Trung Quốc. Mùa hè năm 2026, nhiều điểm đến tại châu Á và các đô thị của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM nói riêng đang vươn lên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách Trung Quốc.

Cơ hội cho du lịch Việt Nam từ sự chuyển hướng của thị trường tỷ dân

Cơ hội cho du lịch Việt Nam từ sự chuyển hướng của thị trường tỷ dân

VOV.VN - Những tác động từ địa chính trị và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã định hình lại xu hướng của dòng khách Trung Quốc. Mùa hè năm 2026, nhiều điểm đến tại châu Á và các đô thị của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM nói riêng đang vươn lên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách Trung Quốc.

Người Mỹ tăng cường đi nghỉ dịp Quốc khánh bất chấp giá xăng tăng cao
Người Mỹ tăng cường đi nghỉ dịp Quốc khánh bất chấp giá xăng tăng cao

VOV.VN - Nhu cầu đi lại của người dân Mỹ trong dịp Quốc khánh vẫn ở mức kỷ lục, mặc dù giá xăng tiếp tục duy trì ở mức cao so với các năm trước.

Người Mỹ tăng cường đi nghỉ dịp Quốc khánh bất chấp giá xăng tăng cao

Người Mỹ tăng cường đi nghỉ dịp Quốc khánh bất chấp giá xăng tăng cao

VOV.VN - Nhu cầu đi lại của người dân Mỹ trong dịp Quốc khánh vẫn ở mức kỷ lục, mặc dù giá xăng tiếp tục duy trì ở mức cao so với các năm trước.

Cao Bằng miễn phí tham quan các khu di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 4/7
Cao Bằng miễn phí tham quan các khu di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 4/7

VOV.VN - Từ ngày 4/7/2026, tỉnh Cao Bằng sẽ chính thức không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn. Đây là chủ trương nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Cao Bằng miễn phí tham quan các khu di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 4/7

Cao Bằng miễn phí tham quan các khu di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 4/7

VOV.VN - Từ ngày 4/7/2026, tỉnh Cao Bằng sẽ chính thức không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn. Đây là chủ trương nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng
Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

VOV.VN - Sau 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,25 triệu lượt người. Các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga lần lượt là 3 nguồn khách quốc tế lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

VOV.VN - Sau 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,25 triệu lượt người. Các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga lần lượt là 3 nguồn khách quốc tế lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines
Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

VOV.VN - Tối 2/7, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket. Đây là một bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

VOV.VN - Tối 2/7, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket. Đây là một bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực