Hà Nội hướng tới trở thành điểm đến của những lễ cưới quy mô quốc tế

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước trở thành điểm đến tổ chức những lễ cưới quy mô quốc tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của Thủ đô.

Thông tin được ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chia sẻ tại lễ khai mạc sự kiện The Vietnam Grand WeddX 2026 diễn ra ngày 4/7 tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, trong những năm gần đây, ngành cưới và du lịch lễ cưới đang trở thành xu hướng phát triển mạnh trên thế giới, góp phần gia tăng giá trị điểm đến, thu hút dòng khách chất lượng cao và tạo động lực cho nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Ông cho biết, sản phẩm du lịch lễ cưới hiện được nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt ở Đông Nam Á, lựa chọn là một chiến lược phát triển nhờ tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và chi phí tổ chức sự kiện.

"Sở hữu nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp, khách sạn cao cấp, đa dạng các loại hình nghỉ dưỡng, dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, nhiều không gian để tổ chức các buổi tiệc khác nhau mà không bị trùng lặp về cảnh quan và trang trí, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầy triển vọng về loại hình du lịch lễ cưới ở khu vực", ông Nguyễn Trần Quang nói.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc The Vietnam Grand WeddX 2026

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Việt Nam hiện đã góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi hai thị trường lớn là Bắc Mỹ và châu Á. Ông cũng dẫn chứng việc nhiều đám cưới của giới siêu giàu đến từ Ấn Độ và một số quốc gia khác đã được tổ chức tại Phú Quốc và Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, việc hình thành các sản phẩm du lịch mới và những mô hình kết nối mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Ông đánh giá những hoạt động kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực cưới góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và bắt nhịp với xu hướng phát triển của ngành sự kiện cũng như du lịch hiện đại.

"Tôi tin tưởng rằng, từ những sáng kiến như The Vietnam Grand WeddX sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhiều ý tưởng sáng tạo được lan tỏa và nhiều sản phẩm mới được hình thành; qua đó góp phần phát triển sản phẩm du lịch lễ cưới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cưới Việt Nam và từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện cưới và lễ hội mang tầm khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức lễ cưới hấp dẫn của châu Á", ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho rằng đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của mỗi gia đình mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc, công nghệ và du lịch.

Ông cũng khẳng định, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy quảng bá điểm đến, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện để các sáng kiến đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Thủ đô và cả nước.

Theo ban tổ chức, The Vietnam Grand WeddX 2026 được tổ chức trên diện tích hơn 9.000 m² với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu trong lĩnh vực cưới. Sự kiện gồm các không gian trưng bày, trình diễn thời trang cưới, workshop và talkshow về xu hướng tổ chức hôn lễ, cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Cũng tại sự kiện, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho rằng đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của mỗi gia đình mà còn là nơi hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc, công nghệ và du lịch.

Theo bà Hương, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp cưới nhờ sở hữu bờ biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp, không gian di sản đặc sắc cùng nền văn hóa giàu bản sắc.

"Điều chúng ta cần hôm nay không chỉ là những lễ cưới đẹp hơn, mà là cùng nhau xây dựng một ngành công nghiệp cưới hiện đại, có hệ sinh thái hoàn chỉnh, có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh quốc tế", bà Ngô Thị Hương chia sẻ.

Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành "Wedding Destination của châu Á", nơi các cặp đôi từ nhiều quốc gia lựa chọn để bắt đầu hành trình hạnh phúc của mình.