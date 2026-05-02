Dịp lễ Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5 Cần Thơ bội thu khách du lịch

Tự hào khi đến với Đền thờ Vua Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, vui tươi, hào hứng khi tham gia các hoạt động là cảm nhận chung của người dân và du khách khi đến với Cần Thơ dịp lễ vừa qua.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên do UBND TP. Cần Thơ duy trì tổ chức, đến nay đã trải qua 13 mùa. Bốn năm gần đây, lễ hội được tổ chức song song cùng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tạo nên nét đặc trưng văn hóa riêng của địa phương.

Cần Thơ đón 650.000 lượt khách trong dịp lễ

Ngoài điểm nhấn trang trọng là ngày Giỗ Tổ, một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm nay là Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ diễn ra từ ngày 27/4 đến 29/4/2026. Hội thi có 29 đơn vị dự thi với 69 món bánh, quy tụ 136 nghệ nhân đến từ 8 tỉnh, thành phố, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi thưởng thức các loại bánh đặc trưng của nhiều vùng, miền.

Anh Trần Minh Thành, sống tại phường Bình Thủy (TP. Cần Thơ) và anh Nguyễn Chí Đăng, đến từ tỉnh Cà Mau chia sẻ:

“Năm nay, ngoài các loại bánh truyền thống còn có thêm nhiều loại mới đa dạng, nhiều sắc màu hơn, tạo cho tôi cảm giác hấp dẫn về khẩu vị ẩm thực”.

“Lễ hội có rất nhiều loại bánh, được các nghệ nhân chế biến tại chỗ, hương vị đậm đà bản sắc Việt Nam”.

Du khách xa gần về Cần Thơ tham quan, thưởng thức bánh dân gian Nam bộ yêu thích

Bánh dân gian Nam bộ đầy màu sắc thu hút thực khách

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đưa bản sắc miền Tây đến gần hơn với du khách. Đồng thời, lễ hội còn tạo không gian kết nối giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng.

Bà Mai Hoàng Lý, cơ sở bánh Hai Lý (tỉnh Vĩnh Long), nhiều lần tham gia lễ hội, bày tỏ: “Tham gia Lễ hội Bánh dân gian từ những lần đầu đến nay, năm nào tôi cũng cảm thấy vui và có cơ hội quảng bá sản phẩm. Nhiều du khách sau khi thưởng thức còn quay lại cơ sở để mua làm quà cho người thân”.

Hội thi bánh dân gian Nam bộ có 29 đơn vị dự thi với 69 món bánh, quy tụ 136 nghệ nhân đến từ 08 tỉnh/thành phố

Các em học sinh tham gia Hội thi làm bánh dân gian Nam bộ nhằm giữ gìn những loại bánh quê hương

Không gian trải nghiệm làm bánh thu hút đông người dân

Nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu phương Nam diễn ra hằng đêm phục vụ công chúng

Có thể thấy, bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại TP. Cần Thơ. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, qua nhiều năm tổ chức, các loại bánh dân gian được gìn giữ và tiếp tục sáng tạo, vừa giữ được nét truyền thống, vừa phù hợp với xu hướng hiện đại, góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực địa phương: “Sự kiện đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và thưởng thức ẩm thực của du khách. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam Bộ nói riêng. Khi đến với lễ hội, ngoài việc thưởng thức, du khách còn có thể trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống, qua đó tăng tính tương tác và chiều sâu trải nghiệm văn hóa”.

Sau 6 ngày tổ chức, tối 1/5, tại Quảng trường Bình Thủy (TP. Cần Thơ), Ban Tổ chức đã bế mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026.

Giao lưu nghệ thuật tại các gian hàng ở lễ hội

Ban tổ chức trao Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong Lễ hội và hội thi Bánh dân gian Nam bộ

Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho 8 tập thể có đóng góp tích cực; trao Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho 18 tập thể và 50 cá nhân.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: “Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ là một sự kiện văn hóa ẩm thực quan trọng đối với ngành du lịch. Hiện nay, thưởng thức ẩm thực là nhu cầu lớn của du khách trên thế giới, và du lịch Việt Nam cũng khai thác thế mạnh này. Những món ăn như phở, bánh mì đang được ưa chuộng rộng rãi. Việc Cần Thơ duy trì lễ hội đến lần thứ XIII đã mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch”.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi là năm đầu tiên TP. Cần Thơ tổ chức sau quá trình hợp nhất, mang đến diện mạo mới và quy mô mở rộng. Thông qua các hoạt động, lễ hội góp phần kết nối giá trị văn hóa truyền thống với đời sống hiện đại, đưa những món bánh quê đến gần hơn với công chúng.