Du khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 9,8 triệu lượt

Lượng khách đến Việt Nam bằng phương tiện đường không đạt 7.704.916 lượt khách (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018); khách đi phương tiện đường biển đạt 157.622 lượt khách (giảm 11,3 % so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 1.934.247 lượt khách (tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2018).

Khách quốc tế thương thức món bún chả Hà Nội.

Số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2019 đạt 1.315.792 lượt khách, tăng 11,0% so với tháng 6/2019 và tăng 10,7% so với tháng 7/2018. Trong đó, lượng khách đi phương tiện đường không đạt 1.046.648 lượt khách, chiếm 79,5% (tăng 5,9% so với tháng 7/2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 18.458 lượt khách, chiếm 1,4% (tăng 352,6% so với tháng 7/2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 250.686 lượt khách, chiếm 19,1% (tăng 27,6% so với tháng 7/2018).



So với cùng kỳ năm 2018, trong 7 tháng đầu năm, đa số các thị trường khách tăng, trong đó: Thái Lan tăng 48,2%; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 27,6%; Hàn Quốc tăng 22,1%; Indonesia tăng 21,2%; Ấn Độ tăng 19,9%; Philippin tăng 19,6%; Malaisia tăng 13,9%; Nhật tăng 12,9%; Italy tăng 9,8% và Đan Mạch tăng 8,7%. Bên cạnh đó, một số thị trường khách giảm như: Campuchia giảm 51,6 %; Lào giảm 31,3%; Hồng Kông giảm 14,5%; Phần Lan giảm 9,2%; Trung Quốc giảm 2,8% và Úc giảm 1,2%.

Số khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2019 đạt 52,4 triệu lượt khách, trong đó có 26,9 triệu lượt khách lưu trú; Tổng thu từ khách du lịch đạt 401.000 tỷ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2018./.

Theo số liệu cung cấp từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hà Nội, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, các thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu vẫn tập trung vào các thị trường khách trọng điểm đến Hà Nội (10 thị trường hàng đầu lần lượt gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Úc, Anh, Mỹ, Đức, Malaysia.