Du khách tìm về nhà tù Hỏa Lò để hiểu hơn giá trị của độc lập, hòa bình

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết Hà Nội xanh mát, đường phố thông thoáng, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan các di tích, thắng cảnh của Thủ đô. Trong số nhiều điểm đến, các di tích lịch sử vẫn thu hút đông đảo người dân, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và người trẻ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, mỗi ngày, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón hàng nghìn lượt người đến tham quan

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, dòng người nối nhau vào tham quan từ sáng. Từ nhiều lứa tuổi, nhiều địa phương, du khách tìm đến đây để tận mắt chứng kiến những hiện vật, tư liệu và không gian gắn với một giai đoạn đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở Hà Đông đến di tích nhà tù Hỏa Lò cùng mẹ, hai con và một người hàng xóm. Chị từng đến đây nhưng đây là lần đầu tiên mẹ và các con được tham quan di tích. “Tôi đi cùng với mẹ của tôi và 2 con của tôi, cùng chị hàng xóm. Tôi đến một lần rồi, nhưng mẹ và con tôi chưa đi nên tôi dẫn đến đây”, chị Yến chia sẻ.

Gia đình chị Yến với 3 thế hệ cùng đến tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò

“Tôi muốn đến để biết các anh hùng ngày xưa đã gian khổ, hy sinh như thế nào. Tôi rất trân trọng sự hy sinh của các anh và rất biết ơn”. Mẹ chị Yến cho biết, bà muốn đến Hỏa Lò để hiểu hơn về những gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Với cậu con trai chị Yến, đây là lần đầu tiên em đến Nhà tù Hỏa Lò và cũng là một chuyến tham quan nhiều ý nghĩa. “Cháu thấy chuyến tham quan này rất ý nghĩa”.

Để thế hệ trẻ hiểu giá trị của hòa bình

Dẫn theo 4 người con từ Hải Phòng lên Hà Nội nghỉ lễ, anh Trần Văn Sơn lựa chọn Nhà tù Hỏa Lò là điểm đến đầu tiên. Với anh, đưa các con đến những di tích lịch sử là cách giúp các em hiểu hơn về những người đã từng chiến đấu, hy sinh vì độc lập của dân tộc.

Du khách xếp hàng để mua vé vào tham quan

“Dân ta phải biết sử ta. Tôi coi trọng giáo dục lịch sử cho các con. Có miếng cơm hôm nay phải nhớ tới công ơn ông cha ngày xưa, nên điểm đến đầu tiên tôi chọn là Nhà tù Hỏa Lò - nơi mà ông cha ta đã dũng cảm vượt qua gian khổ, hy sinh để đất nước hòa bình như hôm nay” - anh Sơn cho biết.

Lần đầu đến Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Trần Hồ Đức Anh, quê Thái Nguyên, sinh viên Đại học Công nghiệp, chăm chú tìm hiểu từng hiện vật, tư liệu tại các khu trưng bày. Những bức tường đá, cánh cửa sắt, khu biệt giam cùng hệ thống thuyết minh trực quan giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận những câu chuyện lịch sử.

“Là một người yêu thích lịch sử nên tôi đến đây để tìm hiểu thêm những gì ông ta đã trải qua. Càng xem càng thương, càng hiểu hơn về thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh, giành lại đất nước cho chúng ta hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập để đóng góp cho đất nước”, Đức Anh chia sẻ.

Trần Hồ Đức Anh, quê Thái Nguyên, sinh viên Đại học Công nghiệp chăm chú từng hiện vật và tư liệu tại các khu trưng bày

Không chỉ là một điểm tham quan, Hỏa Lò còn trở thành nơi kết nối quá khứ với hiện tại. Hệ thống thiết bị thuyết minh cá nhân được nhiều du khách đánh giá thuận tiện, giúp mỗi người chủ động lựa chọn nội dung và thời gian tìm hiểu.

Ông Lê Hữu Khôi năm nay 60 tuổi đến từ Quảng Ninh chăm chú nghe thuyết minh bằng thiết bị cầm tay có gắn tai nghe

Ông Lê Hữu Khôi, 60 tuổi, đến từ Quảng Ninh, cho biết: Đến đây, nhân viên khu di tích giới thiệu thiết bị thuyết minh. Thiết bị này rất thiết thực, vừa tiện lợi cho mọi người tham quan tự do, tự tìm hiểu, hay hơn, không cần phải chạy theo đoàn. Tự mình tìm hiểu sẽ sâu hơn, bổ ích hơn.

Hàng nghìn lượt khách đến Hỏa Lò mỗi ngày

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khách đến Di tích Nhà tù Hỏa Lò tăng cao. Ngày 30/8, khu di tích đón hơn 6.000 lượt khách và dự kiến lượng khách ngày 31/8 tiếp tục tăng.

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khách đến Di tích Nhà tù Hỏa Lò tăng cao

Ông Trần Trung Bắc, điều phối khách tham quan của khu di tích cho biết: Ngày hôm qua có hơn 6.000 lượt khách đến đây. Hôm nay dự kiến khoảng 7.000 khách tham quan.

Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, Di tích Nhà tù Hỏa Lò vẫn lặng lẽ kể những câu chuyện của một thời đã qua. Dòng người tìm đến đây không chỉ để tham quan mà còn để lắng nghe lịch sử, tưởng nhớ những thế hệ cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do. Từ những câu chuyện được lưu giữ tại Hỏa Lò, mỗi người có thêm một cách để nhìn về quá khứ và trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do mà các thế hệ hôm nay đang được hưởng.