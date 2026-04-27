Du khách Trung Quốc đổ xô đến Trung Á, lưu lượng hàng không tăng vọt

Trước đây, tuyến du lịch Trung Á không phải là điểm đến phổ biến đối với du khách Trung Quốc, kể cả du lịch công tác, bởi lẽ Đông Nam Á và Đông Á thường được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, dữ liệu từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy lưu lượng hành khách đến Trung Á đã tăng 59,3% trong năm 2025 so với năm trước đó, đánh dấu một trong những tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các khu vực được theo dõi,

Theo ông Mayur Patel - đại diện công ty phân tích hàng không OAG Aviation, nhu cầu du lịch giữa các quốc gia Trung Á và Trung Quốc sẽ còn đáng kể hơn trong tương lai gần. Tính đến mùa hè năm 2024, tần suất các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc đến khu vực này đã tăng 120% so với mức năm 2019, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và ổn định nhất sau đại dịch Covid-19 so với khu vực khác. Để so sánh, số lượng chuyến bay từ Trung Quốc đến một số thị trường truyền thống tại Mỹ và châu Âu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thậm chí một số tuyến bay hiện nay chỉ khai thác bằng 30% so với năm 2019.

Khung cảnh đô thị ven sông Ural tại Atyrau, Kazakhstan. Nguồn: Reuters

Ông Subramania Bhatt (công ty tiếp thị và công nghệ China Trading Desk) cho biết: “Cùng với du lịch, các tuyến từ Trung Quốc đến Trung Á cũng được hỗ trợ bởi du lịch công tác, liên kết thương mại, giao lưu, giáo dục và du lịch thăm thân giúp nhu cầu ổn định hơn”.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, các hãng hàng không đang triển khai các tuyến bay mới kết nối hai khu vực này. Mới đây vào tháng 4/2026, Air Astana cho biết hãng hàng không quốc gia Kazakhstan đã mở đường bay Thượng Hải - Almaty và tăng số chuyến bay giữa hai nước lên 32.

Dựa trên dự báo tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh - du lịch, hãng hàng không Air Astana dự định khai thác các chuyến bay từ thủ đô Astana đến Hàng Châu và Quảng Châu vào tháng 6, và bổ sung các chuyến bay từ Almaty và Astana ở Kazakhstan đến Bắc Kinh, cũng như từ Almaty đến Urumqi, vào mùa hè này.

Trước đó vào cuối tháng 3, các hãng hàng không China Southern Airlines và China Eastern Airlines cũng đã lần lượt khai thác các đường bay từ Quảng Châu đến Bishkek ở Kyrgyzstan, và từ Thượng Hải đến Tashkent, Uzbekistan.

Các điểm đến như Uzbekistan và Kazakhstan đang thu hút du khách tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa độc đáo, đồng thời cung cấp cho du khách Trung Quốc nhiều lựa chọn giá cả phải chăng hơn và thuận lợi hơn về thủ tục nhập cảnh. Trung Quốc có thỏa thuận miễn visa song phương với cả hai quốc gia này.

Các chuyên gia dự báo khu vực Trung Á có thể trở thành một lựa chọn mới của khách Trung Quốc, thay thế cho nhiều điểm đến được ưa chuộng từ lâu. "Đây là điểm đến khá gần với nhiều du khách Trung Quốc và cũng là một điểm đến mới - so với Nhật Bản hay Thái Lan. Phần lớn các quốc gia Trung Á đều có sự tương đồng về chính trị, do đó ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của Nhật Bản hay Mỹ, hoặc khoảng cách địa lý như châu Âu", ông Humphrey Ho - một chuyên gia từ Helios & Partners phân tích về sự nổi lên của các điểm đến ở Trung Á.