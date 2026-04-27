中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du khách Trung Quốc đổ xô đến Trung Á, lưu lượng hàng không tăng vọt

Thứ Hai, 17:01, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng là điểm đến ít phổ biến, Trung Á đang nhanh chóng nổi lên như một thị trường trọng điểm đối với du khách Trung Quốc, chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về lưu lượng hành khách, các tuyến bay mở rộng.

Trước đây, tuyến du lịch Trung Á không phải là điểm đến phổ biến đối với du khách Trung Quốc, kể cả du lịch công tác, bởi lẽ Đông Nam Á và Đông Á thường được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, dữ liệu từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy lưu lượng hành khách đến Trung Á đã tăng 59,3% trong năm 2025 so với năm trước đó, đánh dấu một trong những tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các khu vực được theo dõi,

Theo ông Mayur Patel - đại diện công ty phân tích hàng không OAG Aviation, nhu cầu du lịch giữa các quốc gia Trung Á và Trung Quốc sẽ còn đáng kể hơn trong tương lai gần. Tính đến mùa hè năm 2024, tần suất các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc đến khu vực này đã tăng 120% so với mức năm 2019, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và ổn định nhất sau đại dịch Covid-19 so với khu vực khác. Để so sánh, số lượng chuyến bay từ Trung Quốc đến một số thị trường truyền thống tại Mỹ và châu Âu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thậm chí một số tuyến bay hiện nay chỉ khai thác bằng 30% so với năm 2019.

du khach trung quoc do xo den trung A, luu luong hang khong tang vot hinh anh 1
Khung cảnh đô thị ven sông Ural tại Atyrau, Kazakhstan. Nguồn: Reuters

Ông Subramania Bhatt (công ty tiếp thị và công nghệ China Trading Desk) cho biết: “Cùng với du lịch, các tuyến từ Trung Quốc đến Trung Á cũng được hỗ trợ bởi du lịch công tác, liên kết thương mại, giao lưu, giáo dục và du lịch thăm thân giúp nhu cầu ổn định hơn”.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, các hãng hàng không đang triển khai các tuyến bay mới kết nối hai khu vực này. Mới đây vào tháng 4/2026, Air Astana cho biết hãng hàng không quốc gia Kazakhstan đã mở đường bay Thượng Hải - Almaty và tăng số chuyến bay giữa hai nước lên 32.

Dựa trên dự báo tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh - du lịch, hãng hàng không Air Astana dự định khai thác các chuyến bay từ thủ đô Astana đến Hàng Châu và Quảng Châu vào tháng 6, và bổ sung các chuyến bay từ Almaty và Astana ở Kazakhstan đến Bắc Kinh, cũng như từ Almaty đến Urumqi, vào mùa hè này.

Trước đó vào cuối tháng 3, các hãng hàng không China Southern Airlines và China Eastern Airlines cũng đã lần lượt khai thác các đường bay từ Quảng Châu đến Bishkek ở Kyrgyzstan, và từ Thượng Hải đến Tashkent, Uzbekistan.

Các điểm đến như Uzbekistan và Kazakhstan đang thu hút du khách tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa độc đáo, đồng thời cung cấp cho du khách Trung Quốc nhiều lựa chọn giá cả phải chăng hơn và thuận lợi hơn về thủ tục nhập cảnh. Trung Quốc có thỏa thuận miễn visa song phương với cả hai quốc gia này.

Các chuyên gia dự báo khu vực Trung Á có thể trở thành một lựa chọn mới của khách Trung Quốc, thay thế cho nhiều điểm đến được ưa chuộng từ lâu. "Đây là điểm đến khá gần với nhiều du khách Trung Quốc và cũng là một điểm đến mới - so với Nhật Bản hay Thái Lan. Phần lớn các quốc gia Trung Á đều có sự tương đồng về chính trị, do đó ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của Nhật Bản hay Mỹ, hoặc khoảng cách địa lý như châu Âu", ông Humphrey Ho - một chuyên gia từ Helios & Partners phân tích về sự nổi lên của các điểm đến ở Trung Á.

khach-trung-quoc-den-khanh-hoa.jpg

Chân dung khách du lịch Trung Quốc đã thay đổi?

VOV.VN - Trước đây, nhiều nơi tin rằng chỉ cần thu hút thật nhiều du khách Trung Quốc đến là đủ. Giờ đây, bài toán đặt ra cho thị trường này là giữ khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Trung Quốc Trung Á du khách xu hướng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng
VOV.VN - Ngành du lịch New Zealand đang phục hồi mạnh mẽ và gần đạt mức trước đại dịch Covid-19. Bên cạnh nguồn khách lớn nhất là Australia, Trung Quốc cũng đang trở thành thị trường quan trọng của ngành du lịch New Zealand.

Quảng Tây (Trung Quốc) tạo thuận lợi thanh toán và hoàn thuế cho khách du lịch
VOV.VN - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang triển khai hàng loạt chính sách mới nhằm thu hút khách du lịch từ khu vực ASEAN, từ tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế, đa dạng hóa sản phẩm đến hỗ trợ thanh toán.

Nhiều nước châu Phi "trải thảm đỏ" thu hút khách du lịch Trung Quốc
VOV.VN - Nhiều điểm đến du lịch tại châu Phi đang tối ưu hóa chính sách thị thực, cải thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh tiếp thị mục tiêu, nhằm thu hút thêm nhiều du khách Trung Quốc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực