  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách

Thứ Sáu, 18:36, 24/04/2026
VOV.VN - Hướng đến nâng tầm hình ảnh điểm đến, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các mô hình check-in sáng tạo, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đây là bước đi nhằm xây dựng thương hiệu du lịch biển theo hướng tự nhiên, cộng đồng và bền vững.

Ngày 24/4, UBND phường Tiến Thành (thuộc TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) ra mắt các mô hình check-in du lịch nhằm nâng tầm hình ảnh địa phương thông qua không gian trải nghiệm và tư liệu truyền thông.

Các mô hình được thiết kế với hình tượng trái tim cách điệu từ sóng biển, kết hợp họa tiết mây trời và gam màu xanh đại dương, tái hiện vẻ đẹp đặc trưng “biển xanh - cát trắng - nắng vàng” cùng hệ sinh thái biển phong phú của vùng biển Tiến Thành.

bien tien thanh them diem check-in hut khach hinh anh 1
Một điểm check-in đặc trưng của vùng biển với “biển xanh – cát trắng – nắng vàng”

Theo UBND phường Tiến Thành, các công trình sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, dù lá, thuyền nan, cát biển…, thể hiện định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, đồng thời gìn giữ những giá trị nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng.

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến, cảnh quan đẹp thôi chưa đủ mà cần được lan tỏa hiệu quả. Việc chuyển từ tư duy khai thác tự nhiên sang xây dựng hình ảnh có chiến lược, có định vị rõ ràng là hướng đi cần thiết. Với hơn 20km bờ biển còn hoang sơ, Tiến Thành được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển.

bien tien thanh them diem check-in hut khach hinh anh 2
Bà Trần Thị Trung Trinh phát biểu tại buổi lễ

"Phường định vị thương hiệu du lịch là biển. Ở Tiến Thành có những bãi biển đẹp trải dài, cát trắng và đặc biệt vẫn còn tự nhiên và hoang sơ. Do vậy, chúng tôi hướng đến sẽ xây dựng thương hiệu du lịch hướng đến tự nhiên nhiều hơn, mang tính cộng đồng hơn. Hiện nay trên địa bàn phường Tiến Thành cũng có rất nhiều cơ sở du lịch nổi tiếng và xếp hạng ba, bốn sao" - bà Trinh nói.

bien tien thanh them diem check-in hut khach hinh anh 3
Mô hình check-in lấy hình tượng trái tim cách điệu từ những con sóng

Tại buổi lễ, UBND phường Tiến Thành phát động chiến dịch quảng bá với thông điệp: “Mỗi cơ sở du lịch là một điểm sáng - Mỗi người dân là một đại sứ du lịch.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp du lịch được kêu gọi xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn - văn minh - thân thiện - chuyên nghiệp; người dân, đặc biệt là giới trẻ, tận dụng mạng xã hội để lan tỏa vẻ đẹp biển xanh, nắng vàng và con người Tiến Thành. Đồng thời, mỗi cá nhân chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ngay từ không gian sống của mình.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Nam sinh 15 tuổi đâm bạn cùng trường tử vong vì mâu thuẫn cá nhân
Nam sinh 15 tuổi đâm bạn cùng trường tử vong vì mâu thuẫn cá nhân

VOV.VN - Chiều 24/4, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ việc “Giết người” xảy ra tại khu phố 6, phường Mũi Né, giữa 2 học sinh đang học tại Trường THCS Lê Hồng Phong (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). 

Người nông dân làm nên thương hiệu gạo Ba Cao
Người nông dân làm nên thương hiệu gạo Ba Cao

VOV.VN - Với người dân xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng, ai cũng biết đến ông Sằn Bồi Lộc - một nông dân dân tộc Hoa giàu ý chí và nghị lực. Để có được cơ ngơi dây chuyền nhà máy xay xát gạo Ba Cao và thương hiệu gạo Ba Cao như hôm nay là cả một quá trình nhiều năm vất vả lao động và ý chí vươn lên làm giàu của ông.

Tài xế và chủ xe bị phạt trên 118 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi
Tài xế và chủ xe bị phạt trên 118 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi

VOV.VN - Ngày 22/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một xe ô tô vi phạm khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

