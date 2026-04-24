Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách

Ngày 24/4, UBND phường Tiến Thành (thuộc TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) ra mắt các mô hình check-in du lịch nhằm nâng tầm hình ảnh địa phương thông qua không gian trải nghiệm và tư liệu truyền thông.

Các mô hình được thiết kế với hình tượng trái tim cách điệu từ sóng biển, kết hợp họa tiết mây trời và gam màu xanh đại dương, tái hiện vẻ đẹp đặc trưng “biển xanh - cát trắng - nắng vàng” cùng hệ sinh thái biển phong phú của vùng biển Tiến Thành.

Một điểm check-in đặc trưng của vùng biển với “biển xanh – cát trắng – nắng vàng”

Theo UBND phường Tiến Thành, các công trình sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, dù lá, thuyền nan, cát biển…, thể hiện định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, đồng thời gìn giữ những giá trị nguyên sơ mà thiên nhiên ban tặng.

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến, cảnh quan đẹp thôi chưa đủ mà cần được lan tỏa hiệu quả. Việc chuyển từ tư duy khai thác tự nhiên sang xây dựng hình ảnh có chiến lược, có định vị rõ ràng là hướng đi cần thiết. Với hơn 20km bờ biển còn hoang sơ, Tiến Thành được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển.

"Phường định vị thương hiệu du lịch là biển. Ở Tiến Thành có những bãi biển đẹp trải dài, cát trắng và đặc biệt vẫn còn tự nhiên và hoang sơ. Do vậy, chúng tôi hướng đến sẽ xây dựng thương hiệu du lịch hướng đến tự nhiên nhiều hơn, mang tính cộng đồng hơn. Hiện nay trên địa bàn phường Tiến Thành cũng có rất nhiều cơ sở du lịch nổi tiếng và xếp hạng ba, bốn sao" - bà Trinh nói.

Tại buổi lễ, UBND phường Tiến Thành phát động chiến dịch quảng bá với thông điệp: “Mỗi cơ sở du lịch là một điểm sáng - Mỗi người dân là một đại sứ du lịch.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp du lịch được kêu gọi xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn - văn minh - thân thiện - chuyên nghiệp; người dân, đặc biệt là giới trẻ, tận dụng mạng xã hội để lan tỏa vẻ đẹp biển xanh, nắng vàng và con người Tiến Thành. Đồng thời, mỗi cá nhân chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ngay từ không gian sống của mình.