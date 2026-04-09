Du lịch Gia Lai khai thác không gian “đại ngàn - cao nguyên - duyên hải”

Năm 2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai, gắn với việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương và của tỉnh, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Đặc biệt, Gia Lai vinh dự được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 – một cơ hội lớn để giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, được hình thành trên cơ sở liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc: Bình Định và Gia Lai.

Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 35.000 tỷ đồng. Thành công của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 cuối tháng 3/2026 vừa qua đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định hình ảnh Gia Lai là điểm đến giàu bản sắc, năng động, thân thiện và đầy tiềm năng phát triển, tạo đà quan trọng để ngành du lịch địa phương bứt phá trong thời gian tới.

Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tạo đà quan trọng để ngành du lịch Gia Lai phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Thảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hà Nội ngày 9/4, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: "Đến với Gia Lai du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình đặc sắc, bắt đầu từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cho đến những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Đó là hành trình từ đại ngàn hùng vĩ với Biển Hồ, với rừng xanh bạt ngàn... cho đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng rực rỡ, trên cung đường kết nối ngày càng thuận lợi.

Không chỉ có thiên nhiên, Gia Lai còn là nơi hội tụ của chiều sâu văn hóa, lịch sử và các sản phẩm du lịch đa dạng – từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp đến nghỉ dưỡng. Chính sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố đó đã tạo nên một Gia Lai khác biệt: giàu bản sắc, giàu trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển bền vững".

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang chủ động xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, với các tour "Gió đại ngàn - sóng biển xanh", kết nối không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với võ cổ truyền Bình Định, tạo nên dòng sản phẩm đặc sắc, giàu bản sắc.

Địa phương kiên định phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di tích lịch sử và hệ sinh thái rừng. Trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Tỉnh Gia Lai định hướng khai thác hiệu quả không gian “đại ngàn - cao nguyên - duyên hải”, gắn với quy hoạch bài bản, đồng bộ, tầm nhìn dài hạn, hình thành các điểm đến chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Địa phương đã hoàn thiện quy hoạch phân khu cho các "siêu dự án" du lịch như: Khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Chư Đang Ya; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng ven biển Nhơn Lý - Cát Tiến và các khu đô thị sinh thái dọc tuyến quốc lộ 19.