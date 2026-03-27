Du lịch Gia Lai: Nhiều tiềm năng, nhưng thiếu “câu chuyện” để giữ chân du khách

Sau hợp nhất Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch hiếm có với rừng – biển – văn hóa – lịch sử đan xen, nhưng đến nay, du lịch Gia Lai vẫn chưa định vị rõ nét trên bản đồ du lịch quốc gia, thiếu sản phẩm đặc trưng và chưa tạo được sức hút đủ mạnh với du khách. Làm thế nào để chuyển từ “có tiềm năng” sang “có giá trị”, từ phát triển dàn trải sang khác biệt và bền vững là vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và triển vọng” diễn ra chiều 27/3.

Các diễn giả tham dự Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và triển vọng”

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển giai đoạn phát triển, từ khai thác tài nguyên sang tạo lập giá trị và thương hiệu. Với lợi thế hội tụ giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, địa phương có thể phát triển mô hình du lịch “rừng xanh – biển biếc” độc đáo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần thay đổi tư duy phát triển.

“Thấy rằng so với tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển còn rất nhiều, phải chuyển từ tư duy chạy theo số lượng sang chất lượng, sang sự đóng góp thực sự của du lịch vào GRDP của đất nước vào sự phát triển kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng 2 con số”, Hồ An Phong nhận định.

Cũng liên quan vấn đề chất lượng du lịch, nhiều chuyên gia cho rằng, Gia Lai chưa trả lời được câu hỏi: du khách đến để làm gì và sẽ nhớ gì khi rời đi. Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục du lịch quốc gia Việt Nam, việc định vị điểm đến cần bắt đầu từ một câu chuyện rõ ràng, khác biệt: “Định vị đôi khi không chỉ dừng lại ở những thứ đã có mà phải tạo ra câu chuyện đủ rõ, đủ khác biệt, và chúng ta phải chỉ cho du khách biết lý do tại sao đến với Gia Lai. Khi tới Gia Lai thì đọng lại tong du khách là gì. Ví dụ khi đến Pari tôi nghĩ ngay đây là một đất nước lãn mạng, tới Singapore nghĩ ngay đây là đất nước xanh và kỷ luật, với Hà Nội thì là một vùng đất di sản và hào hoa…đặc trưng cốt lõi của một địa phương. Cũng mong rằng câu chuyện định vị trong bối cảnh mới gia Lai sẽ nõ lực định vị từ đó quyết định hướng đi”

Bên cạnh thiếu chiều sâu kể chuyện và thiết kế trải nghiệm, khiến các di sản quý giá ở Gia Lai vẫn chưa thể trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, các đại biểu cũng nêu những “điểm nghẽn” đang cản trơt phát triển. Nổi cộm trong đó là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, đặc biệt là kết nối hàng không; thiếu sản phẩm du lịch đêm; liên kết vùng chưa thực sự hiệu quả; doanh nghiệp địa phương còn khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Việc phát triển không gian du lịch cũng còn dàn trải, thiếu những khu vực động lực có sản phẩm lõi rõ ràng.

Kết thúc diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh sẽ có chính sách và hành động phù hợp, sau những khuyến nghị của các đại biểu: “Sau hội thảo là những khuyến nghị sâu hơn, rất mong muốn các chuyên gia sẽ cùng với tỉnh và có sự dẫn dắt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Cục Du lịch, chúng tôi sẽ có những sản phẩm và những câu chuyện cụ thể về phát triển du lịch thực sự trở thành nền kinh tế mũi nhọn. Về chính sách chúng tôi sẽ có những chính sách thực sự để du lịch, văn hóa sẽ trở thành ngành kinh tế tổng hợp”.