Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Hai, 10:13, 04/05/2026
VOV.VN - Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 - 3/5/2026, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), hoạt động du lịch tại Thủ đô diễn ra sôi động với nhiều sản phẩm, dịch vụ được tổ chức tại cả khu vực nội thành và ngoại thành, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 - 3/5/2026, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), Thủ đô Hà Nội ước tính đón khoảng 1,35 triệu lượt khách. Trong đó, ước đón khoảng 248.000 lượt khách du lịch quốc tế, bao gồm khoảng 175.000 lượt khách du lịch quốc tế đến có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến ý nghĩa của du khách mỗi khi đến Hà Nội.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân, du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm lượng khách đến viếng Lăng tăng cao, nhu cầu phục vụ lớn, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải được triển khai kịp thời, chu đáo. Qua đó thể hiện tinh thần hiếu khách, sự trân trọng đối với mỗi người dân, du khách khi đến với Thủ đô, đồng thời góp phần củng cố niềm tin và thiện cảm của du khách.

Chương trình hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân, du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Hà Nội cũng đã chủ động xây dựng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí ngày càng cao của nhân dân và du khách. Bên cạnh những địa điểm tham quan, vui chơi quen thuộc tại Hà Nội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, Công viên nước Hồ Tây…, thì những khu, điểm du lịch ngoại thành ở Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Sơn Tây... với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa như: “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ), du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì)… cũng thu hút lượng đông du khách vui chơi, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Du khách vui chơi tại Công viên nước Hồ Tây

Một số khu, điểm du lịch nổi bật trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng khách lớn, như di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 35.900 lượt khách, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 36.300 lượt khách, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 23.300 lượt khách, Công viên nước Hồ Tây đón 18.000 lượt khách, Vườn quốc gia Ba Vì đón 34.500 lượt khách, khu du lịch Chùa Hương đón 34.800 lượt khách...

Công suất phòng lưu trú tại Hà Nội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026 tăng so với ngày thường, nhờ 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp. Các khu nghỉ dưỡng ngoại thành, căn hộ cao cấp, khối khách sạn 4-5 sao ghi nhận công suất trong một số ngày nghỉ lễ khá cao như: Khách sạn Grand Vista 95,8%, khách sạn Novotel Thái Hà 98%, khách sạn Fortuna 97%... Ước tính dịp này công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 71,4%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

 

Hải Nam/VOV.VN
Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu đạt 122 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng sức hút điểm đến lịch sử.

Du lịch bùng nổ với 12 triệu lượt khách trong “kỳ nghỉ kép” Giỗ Tổ và 30/4

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 - 27/4) và 30/4 - 1/5 (từ 30/4 - 3/5), ngành du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025; Ninh Bình dẫn đầu cả nước với lượng khách tăng ấn tượng.

Điểm đến "du lịch đen" thu hút du khách sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Một nhà máy điện hạt nhân hư hỏng sau thiên tai nay trở thành điểm đến "du lịch đen" thu hút du khách. Đây là mô hình du lịch tìm về những địa điểm gắn liền với bi kịch hoặc thảm họa, như Trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, hay Nagasaki và Hiroshima của Nhật Bản.

