Du lịch bùng nổ với 12 triệu lượt khách trong “kỳ nghỉ kép” Giỗ Tổ và 30/4

Cả nước ước đón 12 triệu lượt khách trong “kỳ nghỉ kép”

Theo Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm 2026 của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trong cả nước đạt khoảng 70%; một số trung tâm du lịch và ven biển đạt trên 80%. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Các khu du lịch, nghỉ dưỡng tại Cát Bà (Hải Phòng) sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

Riêng tỉnh Ninh Bình dẫn đầu cả nước, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.569,1 tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng; Khánh Hòa ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 124.500 lượt khách quốc tế có lưu trú, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.638 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành lần lượt có lượng khách cao là: Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Huế, Lâm Đồng...

Sôi động với chuỗi hoạt động kích cầu cùng hàng loạt sản phẩm du lịch mới

Trước thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và chuẩn bị cho cao điểm du lịch hè 2026, nhiều hoạt động kích cầu đã được các địa phương, doanh nghiệp triển khai, với điểm nhấn là Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026...

Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và hè 2026 như: Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Phú Thọ - Đến để Yêu”; Chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2026 của Đà Nẵng với chủ đề “Chạm về nguyên bản - Return to Origin”; các doanh nghiệp như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour… triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi lên đến 40%…

Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo

Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm đã có, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và hè 2026, các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn như: Phú Thọ đưa vào khai thác tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”; Hà Nội ra mắt chương trình du lịch đêm tại di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; TP. Hồ Chí Minh tổ chức hành trình “Theo dấu chân lịch sử”, “TP Hồ Chí Minh tôi yêu”, “Sài Gòn đêm khoe sắc”…;

Quảng Trị đưa vào khai thác Phong Nha Valley, sản phẩm du lịch sinh thái khám phá Bách xanh đá và hang Kling, Trung tâm thông tin thám hiểm hang động và trải nghiệm tour Sơn Đoòng VR 5D; Cà Mau đón khách với nhiều sản phẩm trải nghiệm mới như tour xuyên rừng, “Muicamau Beach Camping” - cắm trại ven biển tại Mũi Cà Mau; Khánh Hòa mở cửa đón khách tham quan Khu di tích lầu Bảo Đại; TP. Huế giới thiệu sản phẩm tour khám phá sông Ngự Hà, tour trải nghiệm Phá Tam Giang...

Carnaval Hạ Long 2026 gây ấn tượng với màn diễu hành hoành tráng và sân khấu nghệ thuật quy mô

Hoạt động vận chuyển du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra sôi động trên tất cả các loại hình, với năng lực phục vụ được tăng cường rõ rệt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Các đường bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch ghi nhận hệ số lấp đầy 80 - 100%; Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025; Vietjet Air tăng gần 3.800 chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành đường sắt tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, điều chỉnh tăng giá vé 3%, song song áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách.

Rất đông người dân và du khách theo dõi đua thuyền Tứ Linh ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Các bến cảng thủy nội địa đã tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc… phục vụ khách du lịch và người dân dịp nghỉ lễ. Đồng thời, việc đưa vào khai thác một số tuyến cao tốc mới cùng chính sách miễn phí xe buýt, tàu điện tại Hà Nội góp phần tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm 2026 là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như “Slow travel” (du lịch chậm), “Micro-holiday” (du lịch ngắn ngày) hay tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Kết quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao mà còn cho thấy tín hiệu mở ra một mùa du lịch Hè 2026 đầy sôi động phía trước.