  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Thứ Hai, 09:31, 04/05/2026
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu đạt 122 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng sức hút điểm đến lịch sử.

Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, ngành du lịch Điện Biên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Nổi bật là chương trình đêm nhạc “Về miền ký ức” diễn ra vào các tối 30/4, 1/5 và 2/5, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Cùng với đó, các hoạt động trưng bày, triển lãm được tổ chức quy mô, tạo điểm nhấn về chiều sâu lịch sử. Tiêu biểu là Triển lãm mỹ thuật “Điện Biên Phủ - Nét ký họa lịch sử” và Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay” diễn ra từ 28/4 đến 20/5 tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và một số điểm di tích trên địa bàn.

Tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách.

Đáng chú ý, từ ngày 28/4, di tích Trung tâm đề kháng Him Lam chính thức mở cửa đón khách tham quan, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch lịch sử. Bên cạnh đó, tuyến đường lên A Pa Chải – mốc giao điểm biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc cơ bản hoàn thiện, bước đầu phục vụ khoảng 500 lượt khách, mở ra tiềm năng khai thác loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao truyền thống, góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách.

Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng.

Kết quả tích cực trong dịp nghỉ lễ tiếp tục khẳng định sức hút của Điện Biên – điểm đến lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ phục vụ du khách.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, Hải Phòng ước đón trên 892.000 lượt khách. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhiều cơ sở lưu trú tại nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

