Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, ngành du lịch Điện Biên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc. Nổi bật là chương trình đêm nhạc “Về miền ký ức” diễn ra vào các tối 30/4, 1/5 và 2/5, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Cùng với đó, các hoạt động trưng bày, triển lãm được tổ chức quy mô, tạo điểm nhấn về chiều sâu lịch sử. Tiêu biểu là Triển lãm mỹ thuật “Điện Biên Phủ - Nét ký họa lịch sử” và Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay” diễn ra từ 28/4 đến 20/5 tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và một số điểm di tích trên địa bàn.

Tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách.

Đáng chú ý, từ ngày 28/4, di tích Trung tâm đề kháng Him Lam chính thức mở cửa đón khách tham quan, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch lịch sử. Bên cạnh đó, tuyến đường lên A Pa Chải – mốc giao điểm biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc cơ bản hoàn thiện, bước đầu phục vụ khoảng 500 lượt khách, mở ra tiềm năng khai thác loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao truyền thống, góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách.

Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng.

Kết quả tích cực trong dịp nghỉ lễ tiếp tục khẳng định sức hút của Điện Biên – điểm đến lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động du lịch, dịch vụ phục vụ du khách.