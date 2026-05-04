Khánh Hòa thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Thứ Hai, 10:10, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa đón lượng khách lớn, doanh thu tăng mạnh. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, toàn tỉnh đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Trong đó có khoảng 432.000 lượt khách lưu trú, gồm hơn 124.000 lượt khách quốc tế và hơn 307.000 lượt khách nội địa; số lượt khách tham quan đạt khoảng 1,07 triệu lượt. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 80%; nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển Trần Phú và các khu nghỉ dưỡng trên đảo đạt trên 90% công suất.

Riêng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, Khánh Hòa ước đón hơn 1 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 1.900 tỷ đồng. Trước đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ghi nhận gần 458.000 lượt khách, doanh thu khoảng 738 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu hút đông đảo du khách.

Ngoài hạ tầng giao thông được cải thiện rõ nét, cả đường bộ, đường sắt, hàng không, du lịch Khánh Hòa còn được đẩy lên khi các khu, điểm du lịch chủ động làm mới sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm. Ông Nguyễn Hoàng, du khách từ tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Tôi chọn Nha Trang du lịch vì ở đây có Viện Hải dương học. Lâu nay, các sinh vật biển thấy trên truyền hình nhưng chưa được coi, sẵn dịp đây, mình đi khám phá”.

Biển, đảo tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch Khánh Hòa.

Để đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh trong dịp cao điểm, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trong kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng đối với một trường hợp bán dịch vụ cao hơn giá niêm yết, buộc hoàn trả khoản thu trái quy định. Theo ngành du lịch địa phương, việc hai kỳ nghỉ lễ diễn ra liền kề đã giúp lượng khách được phân bổ theo nhiều đợt, giảm áp lực quá tải tại các điểm đến, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị dịch vụ chuẩn bị tốt hơn cho mùa du lịch Hè. Hoạt động vận chuyển khách tham quan vịnh Nha Trang trong dịp lễ cũng diễn ra ổn định.

Du khách lên cano tham quan vịnh Nha Trang.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng Phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tại bến tàu du lịch Nha Trang có hơn 300 phương tiện, xuất bến ổn định. Vừa qua, chịu nhiều tác động do giá xăng dầu nhưng giá dịch vụ không tăng, đảm bảo hình ảnh du lịch Vịnh Nha Trang trong du khách”.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Du lịch bùng nổ với 12 triệu lượt khách trong "kỳ nghỉ kép" Giỗ Tổ và 30/4
VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25 - 27/4) và 30/4 - 1/5 (từ 30/4 - 3/5), ngành du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025; Ninh Bình dẫn đầu cả nước với lượng khách tăng ấn tượng.

Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026
VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ
VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

