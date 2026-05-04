Khánh Hòa thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 25/4 đến 3/5/2026, toàn tỉnh đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Trong đó có khoảng 432.000 lượt khách lưu trú, gồm hơn 124.000 lượt khách quốc tế và hơn 307.000 lượt khách nội địa; số lượt khách tham quan đạt khoảng 1,07 triệu lượt. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 80%; nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển Trần Phú và các khu nghỉ dưỡng trên đảo đạt trên 90% công suất.

Riêng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, Khánh Hòa ước đón hơn 1 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 1.900 tỷ đồng. Trước đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ghi nhận gần 458.000 lượt khách, doanh thu khoảng 738 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu hút đông đảo du khách.

Ngoài hạ tầng giao thông được cải thiện rõ nét, cả đường bộ, đường sắt, hàng không, du lịch Khánh Hòa còn được đẩy lên khi các khu, điểm du lịch chủ động làm mới sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm. Ông Nguyễn Hoàng, du khách từ tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Tôi chọn Nha Trang du lịch vì ở đây có Viện Hải dương học. Lâu nay, các sinh vật biển thấy trên truyền hình nhưng chưa được coi, sẵn dịp đây, mình đi khám phá”.

Biển, đảo tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch Khánh Hòa.

Để đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh trong dịp cao điểm, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trong kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng đối với một trường hợp bán dịch vụ cao hơn giá niêm yết, buộc hoàn trả khoản thu trái quy định. Theo ngành du lịch địa phương, việc hai kỳ nghỉ lễ diễn ra liền kề đã giúp lượng khách được phân bổ theo nhiều đợt, giảm áp lực quá tải tại các điểm đến, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị dịch vụ chuẩn bị tốt hơn cho mùa du lịch Hè. Hoạt động vận chuyển khách tham quan vịnh Nha Trang trong dịp lễ cũng diễn ra ổn định.

Du khách lên cano tham quan vịnh Nha Trang.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng Phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tại bến tàu du lịch Nha Trang có hơn 300 phương tiện, xuất bến ổn định. Vừa qua, chịu nhiều tác động do giá xăng dầu nhưng giá dịch vụ không tăng, đảm bảo hình ảnh du lịch Vịnh Nha Trang trong du khách”.