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Du lịch MICE tại TP.HCM: Không gian mới, cơ hội đón dòng khách giá trị cao

Thứ Hai, 06:01, 12/10/2026
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VOV.VN - Sau sáp nhập, TP.HCM có thêm lợi thế phát triển du lịch MICE, kết hợp hội nghị, sự kiện, triển lãm với tìm hiểu cơ hội đầu tư, nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm văn hóa. Các doanh nghiệp đang đầu tư, nâng cấp dịch vụ để thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nguồn thu cho các ngành dịch vụ.

Kết nối du lịch MICE với cơ hội đầu tư

Với thế mạnh là công nghiệp, khu vực Bình Dương (cũ) được nhận định có tiềm năng phát triển du lịch MICE kết hợp tìm hiểu cơ hội đầu tư và du lịch xanh với các làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái. Thời gian qua, dòng khách từ trung tâm TP.HCM đến khu vực này bước đầu đã có hiệu ứng lan tỏa.

Để đón đầu khai thác cơ hội từ không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập, các đơn vị như sân golf Sông Bé, khách sạn Becamex New City đã không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ để đón nhiều đoàn khách MICE, trong đó tập trung vào phân khúc nhà khởi nghiệp (Start-up), các đoàn chuyên gia của các doanh nghiệp FDI.

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Cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 20km, sân golf Sông Bé không chỉ là điểm đến các golfer, nơi đây còn được du khách tìm đến với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ lưu trú, ẩm thực, thư giãn, tổ chức sự kiện trong nhà, ngoài trời. (Ảnh: Sân golf Sông Bé)

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị khách sạn Becamex New City cho biết các đoàn khách MICE cần nhiều dịch vụ trong cùng một chương trình như địa điểm hội họp, tiệc mừng và các hoạt động trải nghiệm, gắn kết tập thể (Team building).

Thời gian qua, bên cạnh đầu tư, nâng cấp 315 phòng khách sạn và căn hộ, sảnh tiệc có sức chứa khoảng 1.200 khách theo kiểu bố trí rạp hát cùng các phòng chức năng, đơn vị cũng chú trọng đầu tư dịch vụ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân viên.

“Chúng tôi hy vọng các đoàn MICE không chỉ thăm ở trung tâm TP.HCM mà còn đến khu vực Bình Dương. Bình Dương trước giờ có nhiều khu công nghiệp, có những điều kiện thuận lợi để phát triển MICE về công nghiệp, du lịch xanh, có những không gian rất lớn, những trung tâm về triển lãm. Sắp tới tại đây là khu công nghệ cao Tây Bắc TP.HCM, cũng hy vọng sẽ đón nhiều đoàn khách, nhiều nhà khởi nghiệp, doanh nhân về thiết lập các chi nhánh, các công ty. Đó là những điều kiện rất tốt và chúng tôi hy vọng những yếu tố đó giúp chúng tôi phát triển” - ông Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.

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Với thế mạnh riêng của khu vực, nhiều đơn vị dịch vụ, du lịch ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã đầu tư, nâng cấp dịch vụ để đón đầu dòng khách lan toả từ khu vực trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, hệ thống nghỉ dưỡng biển đã bổ sung thêm lựa chọn cho hành trình MICE khi du khách đến với TP.HCM. Bà Phạm Thị Bích Nhung - Giám đốc kinh doanh của The Grand Hồ Tràm, cho biết mỗi đoàn khách MICE có yêu cầu riêng. Có đoàn cần không gian hội họp và hoạt động ngoài trời; có đoàn cần không gian trưng bày sản phẩm. Những yêu cầu này đòi hỏi điểm đến không chỉ phục vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển mà phải có năng lực tổ chức sự kiện linh hoạt, có đầy đủ các không gian hội họp, tiệc gala, vui chơi hoặc nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Theo bà Phạm Thị Bích Nhung, sau sáp nhập, thông qua các hoạt động xúc tiến, khảo sát và kết nối của ngành du lịch TP.HCM đã giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm thị trường quốc tế, duy trì nguồn khách ổn định: “Trước đây chúng tôi chủ yếu phục vụ khách nội địa, nhưng hiện giờ đã có nhiều đoàn quốc tế hơn sau các chương trình khảo sát, xúc tiến, kết nối của ngành du lịch. Vừa qua, chúng tôi đã đón được các đoàn khách Nga, Mỹ, Ba Lan, Trung Quốc, nói chung là được Sở Du lịch TP.HCM hỗ trợ nhiều hơn. Đến hiện tại có nhiều đặt chỗ vào giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, với các đoàn khách du lịch khen thưởng và tiệc cuối năm của các công ty, doanh nghiệp”.

Đa dạng sản phẩm, chinh phục thị trường khó tính

Với các doanh nghiệp lữ hành, nguồn tài nguyên du lịch đa dạng cùng hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị và khu nghỉ dưỡng sau sáp nhập giúp TP.HCM có thêm lợi thế tiếp cận những thị trường MICE yêu cầu cao. Doanh nghiệp có thể kết hợp hội nghị với tìm hiểu hoạt động công nghiệp ở khu vực Bình Dương cũ, nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), mua sắm và trải nghiệm văn hóa, lịch sử tại trung tâm TP.HCM trong cùng một hành trình.

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Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị khách sạn Becamex New City cho biết đã đầu tư nâng cấp nhiều dịch vụ để đón đầu xu hướng có thêm các đoàn MICE từ trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo ông Lê Phong Trần - Giám đốc Inbound của Vietluxtour, thị trường MICE của doanh nghiệp trước đây chủ yếu đến từ Ba Lan, nay đang mở rộng tiếp cận dòng khách UAE. Hiện nay đơn vị đang thoả thuận với các đối tác UAE để chuẩn bị đón các đoàn MICE đến TP.HCM với khoảng 200 - 250 khách/đoàn, có người thân đi cùng. Hệ thống khách sạn 5 sao, các nhà hàng có chứng chỉ Halal, trung tâm mua sắm, nghỉ dưỡng là những điều kiện để thành phố đáp ứng nhóm khách có mức chi tiêu cao và yêu cầu khắt khe này.

Đại diện Vietluxtour chia sẻ: "Thị trường TP.HCM rất mới với các đối tác lần đầu tiên tới Việt Nam, đặc biệt là các đối tác đến từ UAE. Họ thích TP.HCM vì cơ sở vật chất ở đây đầy đủ để đáp ứng các đoàn MICE, có các khách sạn 5 sao. Bên cạnh đó, tại TP.HCM cũng như Hà Nội có một số nhà hàng có chứng chỉ Halal, đó là yếu tố cốt lõi để họ lựa chọn. Thị trường này khó tính, nhưng chúng tôi nhận định là TP.HCM có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu này".

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Với thế mạnh nghỉ dưỡng biển cùng hạ tầng hệ thống trung tâm hội nghị, cơ sở lưu trú TP.HCM hoàn toàn có năng lực phục vụ các đoàn MICE lớn. Trong ảnh là Trung tâm Hội nghị, triển lãm Bình Dương. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo ông Lê Trương Hiền Hoà - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, loại hình MICE kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm là 1 trong 7 trụ cột phát triển của ngành du lịch TP.HCM. Với đặc điểm sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, dòng khách MICE tạo nguồn thu cho lưu trú, vận chuyển, ẩm thực, tổ chức sự kiện, mua sắm và giải trí. Phát triển MICE vì vậy có ý nghĩa trong việc nâng doanh thu du lịch và thúc đẩy hoạt động của nhiều doanh nghiệp dịch vụ.

Giá trị của MICE còn tiếp nối qua các hoạt động giao thương và tìm hiểu đầu tư. Hội nghị, triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp đối tác, trao đổi chuyên môn và hình thành quan hệ hợp tác. Khai thác tốt phân khúc này giúp du lịch gắn chặt hơn với hoạt động kinh tế, góp phần hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số của TP.HCM.

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TP.HCM chuyển hướng thu hút sự kiện MICE có giá trị kinh tế cao

VOV.VN - TP.HCM đang định hướng chuyển trọng tâm từ việc thu hút số lượng đoàn khách sang nâng cao giá trị kinh tế trong các sự kiện du lịch MICE. Thành phố sẽ tập trung vào các hội nghị, triển lãm gắn với lĩnh vực ưu tiên và nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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