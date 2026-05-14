Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

Du khách Australia là thị trường giàu tiềm năng ngành du lịch Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 548.400 lượt khách Australia. Sau 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách Australia đã đạt 246.000 lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khách Australia thường có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và xu hướng ưu tiên các trải nghiệm văn hóa – thiên nhiên – nghỉ dưỡng chất lượng cao thay vì du lịch đại trà.

Các hãng lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ du lịch tại Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình.

Đến Ninh Bình dịp này, đoàn lữ hành Australia trải nghiệm đi thuyền trên sông tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chiêm ngưỡng khung cảnh cánh đồng lúa Tam Cốc nổi tiếng trên các tạp chí và truyền thông quốc tế trong nhiều năm gần đây. Đoàn cũng khảo sát dịch vụ tại một số cơ sở lưu trú hàng đầu địa phương, như Pullman Ninh Bình, Aravinda Resort Ninh Bình, Emeralda Resort Ninh Bình... Thông qua trải nghiệm thực tế, các doanh nghiệp Australia đánh giá hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, các sản phẩm du lịch văn hóa – thiên nhiên và xu hướng “slow travel” đang ngày càng được khách Australia ưa chuộng nhờ tính thư giãn, riêng tư và khả năng kết nối sâu với bản địa.

Tham gia đoàn khảo sát, ông Graham Ware - đại diện hãng Aviareps (Australia) chia sẻ: "Nhu cầu đi du lịch Việt Nam đang gia tăng tại Australia, khách hàng của chúng tôi quan tâm nhiều về Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Hà Nội, Hạ Long và gần đây nổi lên là Sa Pa. Lần này quay lại Việt Nam tôi thấy sự thay đổi lớn, nhiều điểm đến mới... như khu vực Tam Cốc, Ninh Bình khá phù hợp với những cặp đôi, những du khách yêu thiên nhiên, trải nghiệm du lịch chậm".

Các hãng lữ hành Australia khảo sát tại khách sạn Pullman Ninh Bình

Ông Bùi Thanh Tú - đại diện BestPrice Travel cho biết: "Chúng tôi muốn thay đổi cách xúc tiến du lịch truyền thống bằng việc đưa những doanh nghiệp đang gửi khách tới Việt Nam trực tiếp đến đây và trải nghiệm thực tế. Khi đối tác thực sự cảm nhận được chất lượng dịch vụ, chiều sâu điểm đến và năng lực đón khách của Việt Nam, khả năng chuyển đổi thành sản phẩm tốt bán ra thị trường, cũng như về tư vấn, thuyết phục khách hàng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Australia là thị trường rất tiềm năng nhưng cũng có yêu cầu cao về trải nghiệm và dịch vụ. Vì vậy chương trình lần này được thiết kế để giới thiệu những sản phẩm tối ưu nhất của miền Bắc Việt Nam, từ di sản, thiên nhiên, văn hóa đến nghỉ dưỡng và ẩm thực cao cấp".

Vì sao Việt Nam hấp dẫn khách du lịch Australia?

Các doanh nghiệp Australia cho biết, việc mở rộng đường bay, tăng công suất chuyến bay đóng vai trì quan trọng trong việc thúc đẩy lượng khách Australia đến Việt Nam. Các chuyến bay từ các sân bay lớn phía Đông của Australia đến Việt Nam chỉ mất khoảng 8,5 giờ. Một số điểm đến khác tại Australia có thể kết nối với Việt Nam thông qua một sân bay trung chuyển tại Malaysia hoặc Singapore. Nhờ sự đa dạng trải nghiệm và khoảng cách địa lý vừa phải, Việt Nam đã vươn lên từ một điểm đến mới nổi trở thành lựa chọn hàng đầu của khách Australia.

Công ty du lịch Luxury Escapes có trụ sở tại Melbourne (Australia) đã ghi nhận ​​lượng đặt chỗ đến Việt Nam tăng hơn 50% trong 3 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái – với Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội là những điểm đến phổ biến nhất.

“Giá trị mà du khách có thể nhận được trong chuyến du lịch Việt Nam, từ ẩm thực đường phố đến các lớp học nấu ăn và vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, là đáng kể so với những nơi khác trên thế giới. Thêm vào đó là một số bãi biển đẹp nhất thế giới và nhiều kết nối hàng không với Việt Nam, giúp du khách Australia sẽ có một điểm đến đáp ứng mọi tiêu chí”, Adam Schwab - đại diện Luxury Escapes cho biết.

Khung cảnh cánh đồng lúa Tam Cốc (Ninh Bình) đã nổi tiếng trên các tạp chí và truyền thông quốc tế

Dữ liệu gần đây của Cục Thống kê Australia cho thấy số chuyến đi của người dân nước này đến Việt Nam đã tăng 16% trong 12 tháng tính đến tháng 2/2026, với khoảng 527.880 chuyến đi, đạt mức tăng trưởng lớn nhất so với các điểm đến khác. Các nơi có mức tăng cao tiếp theo là Trung Quốc (tăng 15,9% với 702.640 chuyến đi), Nhật Bản (tăng 15,6% với 981.090 chuyến đi).

Dù tổng lượng khách Australia đi du lịch quốc tế tăng 6,2% với 12,6 triệu chuyến đi tính đến tháng 2, nhưng lượng khách đến Mỹ lại giảm 4,8%. Con số này phản ánh người Australia đang chuyển hướng từ du lịch Mỹ sang châu Á, do chi phí du lịch đến Mỹ hiện cao hơn nhiều so với các nước châu Á. Tỷ giá hối đoái mà người Australia nhận được kém hơn so với các điểm đến ngắn hơn ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Nhật Bản. Hai quốc gia này đáp ứng công thức mà phần lớn người Australia tìm kiếm ở một điểm đến du lịch: Tỷ giá chuyển đổi tốt hơn, vé máy bay rẻ hơn, ẩm thực tuyệt vời và sức hấp dẫn phù hợp với nhiều đối tượng khách.

Theo ý kiến các doanh nghiệp, Việt Nam mang đến sự đa dạng về cảnh quan, bãi biển, văn hóa quán cà phê và ẩm thực đường phố đẳng cấp thế giới trong một điểm đến nhỏ gọn, kết nối tốt, giúp du khách dễ dàng tùy chỉnh chuyến đi của mình, dù đó là kỳ nghỉ biển sang trọng hay một chuyến phiêu lưu kiểu du lịch bụi. Kết hợp với chi phí du lịch tương đối thấp, Việt Nam cho phép du khách Australia có một trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải tính toán nhiều.