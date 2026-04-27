Du lịch Thái Lan chịu "cú sốc kép" khi chi phí leo thang

Ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, cố vấn cấp cao của Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), nhận định sự bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền tiêu cực. Giá dầu leo thang không chỉ đẩy giá vé máy bay lên cao mà còn buộc nhiều hãng hàng không phải cắt giảm chuyến bay trong mùa hè, trực tiếp làm tăng chi phí hành trình và cản trở dòng khách. Bên cạnh đó, sự trồi sụt của tỉ giá đồng nội tệ Thái Lan đã tác động trực tiếp đến tâm lý chi tiêu, khiến du khách trở nên thận trọng hơn khi cân nhắc các dịch vụ tại "Xứ sở Chùa Vàng".

Du khách quốc tế tham gia Lễ hội té nước mừng năm mới Thái Lan tại công viên Benjakiti, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV-Bangkok

Bức tranh tiêu dùng của khách quốc tế cũng đang chứng kiến những chuyển dịch quan trọng. Thay vì mua sắm ồ ạt như trước, khách du lịch Trung Quốc hiện đang thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên những sản phẩm sản phẩm không có bán ở trong nước. Trong khi đó, nhóm khách ASEAN vẫn duy trì sức mua ở mức ổn định, còn du khách từ châu Âu lại có xu hướng dồn ngân sách vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa thay vì mua sắm hàng hóa thuần túy.

Trước thực tế này, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đã phải điều chỉnh mục tiêu đón khách xuống còn 30 - 34 triệu lượt, giảm 18% so với kế hoạch 36,7 triệu lượt ban đầu. Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu xung đột quốc tế không sớm hạ nhiệt trong quý tới, những bất ổn hiện nay có thể trở thành một "bình thường mới", khiến du khách tiếp tục trì hoãn các kế hoạch du lịch dài ngày. Ngược lại, một kịch bản ổn định về địa chính trị sẽ là chìa khóa duy nhất để ngành du lịch Thái Lan có thể phục hồi nhanh chóng trong giai đoạn cuối năm.