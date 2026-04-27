中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch Thái Lan chịu "cú sốc kép" khi chi phí leo thang

Thứ Hai, 13:52, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Du lịch Thái Lan đang đứng trước một lộ trình đầy thử thách trong năm 2026 khi phải đối mặt với áp lực kép từ sự biến động của đồng baht và đà tăng giá vé máy bay. Lượng khách quốc tế trong năm nay có thể chỉ dừng lại ở mức 30 - 32 triệu lượt, một con số khiêm tốn hơn nhiều so với những kỳ vọng.

Ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, cố vấn cấp cao của Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), nhận định sự bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền tiêu cực. Giá dầu leo thang không chỉ đẩy giá vé máy bay lên cao mà còn buộc nhiều hãng hàng không phải cắt giảm chuyến bay trong mùa hè, trực tiếp làm tăng chi phí hành trình và cản trở dòng khách. Bên cạnh đó, sự trồi sụt của tỉ giá đồng nội tệ Thái Lan đã tác động trực tiếp đến tâm lý chi tiêu, khiến du khách trở nên thận trọng hơn khi cân nhắc các dịch vụ tại "Xứ sở Chùa Vàng".

Du khách quốc tế tham gia Lễ hội té nước mừng năm mới Thái Lan tại công viên Benjakiti, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV-Bangkok

Bức tranh tiêu dùng của khách quốc tế cũng đang chứng kiến những chuyển dịch quan trọng. Thay vì mua sắm ồ ạt như trước, khách du lịch Trung Quốc hiện đang thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên những sản phẩm sản phẩm không có bán ở trong nước. Trong khi đó, nhóm khách ASEAN vẫn duy trì sức mua ở mức ổn định, còn du khách từ châu Âu lại có xu hướng dồn ngân sách vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa thay vì mua sắm hàng hóa thuần túy.

Trước thực tế này, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đã phải điều chỉnh mục tiêu đón khách xuống còn 30 - 34 triệu lượt, giảm 18% so với kế hoạch 36,7 triệu lượt ban đầu. Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu xung đột quốc tế không sớm hạ nhiệt trong quý tới, những bất ổn hiện nay có thể trở thành một "bình thường mới", khiến du khách tiếp tục trì hoãn các kế hoạch du lịch dài ngày. Ngược lại, một kịch bản ổn định về địa chính trị sẽ là chìa khóa duy nhất để ngành du lịch Thái Lan có thể phục hồi nhanh chóng trong giai đoạn cuối năm.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan cú sốc chi phí vé máy bay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Những nhịp cầu hữu nghị

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được thúc đẩy sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025. Bên cạnh ngoại giao Nhà nước, các hoạt động giao lưu nhân dân đang trở thành nền tảng xã hội quan trọng, giúp quan hệ song phương phát triển theo hướng bền vững và thực chất hơn.

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được thúc đẩy sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025. Bên cạnh ngoại giao Nhà nước, các hoạt động giao lưu nhân dân đang trở thành nền tảng xã hội quan trọng, giúp quan hệ song phương phát triển theo hướng bền vững và thực chất hơn.

"Mạch ngầm" văn hóa Việt tại Kanchanaburi, Thái Lan

VOV.VN - Trước đây, những người Việt rời quê hương sang Thái Lan mang theo không chỉ hành trang mưu sinh mà còn cả ký ức văn hóa: nghề đánh bắt cá, hương vị ẩm thực và những tập tục truyền thống. Tại tỉnh Kanchanaburi, cộng đồng người Thái gốc Việt đã trở thành một phần trong bức tranh văn hóa địa phương.

VOV.VN - Trước đây, những người Việt rời quê hương sang Thái Lan mang theo không chỉ hành trang mưu sinh mà còn cả ký ức văn hóa: nghề đánh bắt cá, hương vị ẩm thực và những tập tục truyền thống. Tại tỉnh Kanchanaburi, cộng đồng người Thái gốc Việt đã trở thành một phần trong bức tranh văn hóa địa phương.

Thuyền thúng - từ sông nước Việt Nam tới trải nghiệm du lịch Thái Lan

VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.

VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực