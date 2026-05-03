TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng, dự báo đêm 3/5 có mưa

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vào tối và đêm 3/5, các đám mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông tại một vài khu vực trên địa bàn TP.HCM.

Lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s). Nguyên nhân của đợt mưa này là do độ bốc hơi mạnh kết hợp cùng các khối mây ẩm từ biển có xu hướng di chuyển vào đất liền.

Trước đó, sau "cơn mưa vàng" giải nhiệt vào chiều tối 2/5, thời tiết tại TP.HCM đã nhanh chóng nắng nóng trở lại vào sáng 3/5, độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Đến trưa cùng ngày, thành phố tiếp tục hứng chịu cái nắng gắt với mức nhiệt cao nhất đạt 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tuy nhiên, sau nửa ngày oi bức, từ chiều 3/5, bầu trời chuyển sang nhiều mây, ít nắng và mát mẻ. Thời tiết buổi tối dễ chịu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển và vui chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.

Sự chuyển biến thời tiết trong ngày đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sinh hoạt của người dân. Anh Lê Tùng (42 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng, khu vực TP Thủ Đức cũ) cho biết, thời tiết sáng và trưa quá nóng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, anh phải "trốn nóng" trong một quán cà phê có điều hòa.

"Năm nay tôi ở lại TP.HCM nhưng chưa đi chơi được nhiều do mấy ngày qua khá oi bức. Tối nay trời mát, tôi dự tính sẽ cùng bạn bè đi ăn uống, dạo mát và về sớm để tránh gặp cơn mưa như hôm qua", anh Tùng chia sẻ.