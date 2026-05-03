中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng, dự báo đêm 3/5 có mưa

Chủ Nhật, 20:05, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 3/5, thời tiết TP.HCM có sự chuyển biến rõ rệt: sáng, trưa nắng gắt 35-36 độ C, chiều tối mát mẻ. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo tối và đêm nay, thành phố có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vào tối và đêm 3/5, các đám mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông tại một vài khu vực trên địa bàn TP.HCM.

tp.hcm chieu mat ruoi sau sang nang nong, du bao dem 3 5 co mua hinh anh 1
Tới tối ngày 3/5, thời tiết vẫn mát mẻ và có thể có mưa rào vài nơi vào ban đêm

Lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s). Nguyên nhân của đợt mưa này là do độ bốc hơi mạnh kết hợp cùng các khối mây ẩm từ biển có xu hướng di chuyển vào đất liền.

Trước đó, sau "cơn mưa vàng" giải nhiệt vào chiều tối 2/5, thời tiết tại TP.HCM đã nhanh chóng nắng nóng trở lại vào sáng 3/5, độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Đến trưa cùng ngày, thành phố tiếp tục hứng chịu cái nắng gắt với mức nhiệt cao nhất đạt 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

tp.hcm chieu mat ruoi sau sang nang nong, du bao dem 3 5 co mua hinh anh 2
Vào cuối buổi trưa 3/5, bầu trời TP.HCM vẫn ít mây với thời tiết nóng bức

Tuy nhiên, sau nửa ngày oi bức, từ chiều 3/5, bầu trời chuyển sang nhiều mây, ít nắng và mát mẻ. Thời tiết buổi tối dễ chịu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển và vui chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.

tp.hcm chieu mat ruoi sau sang nang nong, du bao dem 3 5 co mua hinh anh 3
Tới chiều ngày 3/5, trời chuyển nhiều mây và mát mẻ hơn

Sự chuyển biến thời tiết trong ngày đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sinh hoạt của người dân. Anh Lê Tùng (42 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng, khu vực TP Thủ Đức cũ) cho biết, thời tiết sáng và trưa quá nóng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, anh phải "trốn nóng" trong một quán cà phê có điều hòa.

tp.hcm chieu mat ruoi sau sang nang nong, du bao dem 3 5 co mua hinh anh 4
Khí hậu mát mẻ, dễ chịu thuận lợi cho việc di chuyển của người dân

"Năm nay tôi ở lại TP.HCM nhưng chưa đi chơi được nhiều do mấy ngày qua khá oi bức. Tối nay trời mát, tôi dự tính sẽ cùng bạn bè đi ăn uống, dạo mát và về sớm để tránh gặp cơn mưa như hôm qua", anh Tùng chia sẻ.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM thời tiết dự báo TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng dự báo đêm 3/5 có mưa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh sát TP.HCM kịp thời cứu sống 6 người khỏi thảm hoạ trong dịp nghỉ lễ
Cảnh sát TP.HCM kịp thời cứu sống 6 người khỏi thảm hoạ trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5), tình hình an ninh tại TP.HCM cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đã phản ứng nhanh, giải cứu thành công 6 người khỏi các vụ hỏa hoạn và tai nạn hố sâu. Dù vậy, địa bàn vẫn ghi nhận một sự cố đuối nước đáng tiếc khiến một người nước ngoài tử vong.

Cảnh sát TP.HCM kịp thời cứu sống 6 người khỏi thảm hoạ trong dịp nghỉ lễ

Cảnh sát TP.HCM kịp thời cứu sống 6 người khỏi thảm hoạ trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5), tình hình an ninh tại TP.HCM cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đã phản ứng nhanh, giải cứu thành công 6 người khỏi các vụ hỏa hoạn và tai nạn hố sâu. Dù vậy, địa bàn vẫn ghi nhận một sự cố đuối nước đáng tiếc khiến một người nước ngoài tử vong.

Cửa ngõ TP.HCM đông đúc chiều 3/5, ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm
Cửa ngõ TP.HCM đông đúc chiều 3/5, ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm

VOV.VN - Hàng nghìn người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ, bến xe và sân bay trở nên nhộn nhịp. Dù lượng khách tăng 20 - 30%, giao thông cơ bản vẫn được kiểm soát, chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ tại trạm thu phí và một số nút giao.

Cửa ngõ TP.HCM đông đúc chiều 3/5, ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm

Cửa ngõ TP.HCM đông đúc chiều 3/5, ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm

VOV.VN - Hàng nghìn người dân đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ, bến xe và sân bay trở nên nhộn nhịp. Dù lượng khách tăng 20 - 30%, giao thông cơ bản vẫn được kiểm soát, chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ tại trạm thu phí và một số nút giao.

Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng
Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, Hải Phòng ước đón trên 892.000 lượt khách. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhiều cơ sở lưu trú tại nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm.

Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng

Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, Hải Phòng ước đón trên 892.000 lượt khách. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhiều cơ sở lưu trú tại nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục