Du lịch Việt Nam được quan tâm đặc biệt sau thông tin nới lỏng chính sách visa

Dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/8, chính sách visa với nhiều đổi mới theo hướng tạo thuận lợi cho khách quốc tế vào Việt Nam đã nhận được sự tán thành từ du khách trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu mới nhất do Agoda công bố, thị trường Pháp là nơi đứng đầu về tăng trưởng lượng tìm kiếm nơi lưu trú tại Việt Nam, với mức tăng 72% trong 2 tuần sau khi có thông tin về chính sách visa mới, so với 2 tuần trước đó. Một số quốc gia khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể về lượt quan tâm du lịch đến Việt Nam, bao gồm Hà Lan (45%), New Zealand (41%), Đức (40%) và Mỹ (38%). Về tổng số lượt tìm kiếm, Agoda ghi nhận thị trường Mỹ là nơi dẫn đầu, vượt qua Australia, Canada và Đức. Trong top 10 thị trường tăng nhiều nhất về lượng tìm kiếm du lịch tới Việt Nam, có tới 6 nước châu Âu.

Du khách quốc tế tại Hà Nội.

Các dữ liệu trên là tín hiệu tích cực cho mục tiêu thu hút 8 triệu khách quốc tế của Việt Nam cho cả năm 2023. Theo phân tích từ Agoda, trường hợp Ấn Độ là một ví dụ điển hình cho thấy sự linh hoạt và dễ dàng hơn trong các quy trình cấp visa, kết hợp với hoạt động quảng bá và tăng cường các chuyến bay, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đón khách du lịch. Cụ thể sau khi Việt Nam đưa ra chính sách cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân Ấn Độ, Agoda ghi nhận Ấn Độ từ vị trí thứ 8 đã vươn lên trở thành thị trường quốc tế có lượng đặt phòng lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Hàn Quốc.

Phân tích dữ liệu của Agoda tập trung vào khách du lịch bay chặng dài đến Việt Nam từ Bắc Mỹ, các nước châu Âu, Australia, New Zealand... Những du khách này thường phải di chuyển bằng các chuyến bay khứ hồi đường dài và đắt đỏ hơn, khiến họ có xu hướng lên kế hoạch đi du lịch dài hạn hơn so với khách từ các khu vực lân cận hoặc chặng bay ngắn. Đây cũng là những thị trường đang vướng chính sách visa nghiêm ngặt hơn so với việc nhập cảnh vào Việt Nam của công dân các nước Đông Nam Á và một số nước khác.