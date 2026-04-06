Du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong bối cảnh biến động toàn cầu

Tháng 3/2026, ngành du lịch Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong Quý I lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong Quý I từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên 3 tháng liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Kết quả này không chỉ là một kỷ lục về số lượng, mà còn phản ánh rõ nét sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trong một môi trường toàn cầu nhiều bất định.

Biểu đồ 1: Khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng năm 2026 (nghìn lượt). (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê)

Giữ vững kết nối hàng không, củng cố niềm tin điểm đến

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong Quý I/2026, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%.

Tỷ trọng vượt trội của vận tải hàng không cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng khách từ các thị trường tầm trung và đường xa - những thị trường chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá dầu và gây gián đoạn một số tuyến bay quốc tế, việc dòng khách hàng không vẫn duy trì ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực kết nối, mà quan trọng hơn là niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.

Biểu đồ 2: Cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam theo phương tiện đến. (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê)

Bên cạnh đó, 15,5% khách đến bằng đường bộ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Đây là nhóm khách có lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, dòng khách khu vực đã góp phần tạo nên lớp đệm ổn định, giúp du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và giảm thiểu tác động từ các biến động bên ngoài.

Trong khi đó, khách du lịch đường biển hiện chỉ chiếm 2,2% tổng lượng khách quốc tế, cho thấy vẫn còn nhiều dư địa khai thác phân khúc này. Với lợi thế đường bờ biển dài, tài nguyên du lịch phong phú và vị trí thuận lợi trong khu vực, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển du lịch tàu biển - phân khúc có đặc điểm chi tiêu cao và đi theo đoàn lớn. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn những “không gian phát triển” quan trọng để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong thời gian tới. Việc đầu tư nâng cấp cảng chuyên dụng, phát triển sản phẩm du lịch ngắn ngày chất lượng cao sẽ là những yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả dư địa này trong thời gian tới.

Thị trường quốc tế tăng trưởng tích cực, đa dạng

Trong Quý I/2026, Trung Quốc (1,4 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng mạnh: Malaysia tăng 21,5%, Singapore tăng 30,2%, Campuchia tăng 41,1%, Indonesia tăng 43,9%, Philippines tăng 69,3%, trong khi Thái Lan tăng nhẹ 6,5%. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 69,3%, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường đông dân nhất thế giới.

Biểu đồ 3: Tỷ lệ tăng trưởng các thị trường Quý I/2026 so với Quý I/2025 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê)

Trong khi đó, châu Âu với mức tăng chung 55,6% thực sự là một điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Đặc biệt, riêng trong tháng 3/2026 mặc dù bị ảnh hưởng gián đoạn nhiều đường bay quốc tế do chiến sự ở Trung Đông, nhưng các thị trường khách đường xa từ châu Âu đến Việt Nam vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025, cụ thể: Anh (+3,0%), Pháp (+2,3%), Đức (+15,2%), Hà Lan (+8,5%), Thụy Điển (+9,2%), Đan Mạch (+13,9%), Thụy Sỹ (+18,9%), Ba Lan (+19,2%), Na Uy (+12,0%). Đặc biệt, thị trường Nga tăng tới 163,4% cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách từ xứ sở Bạch Dương đối với điểm đến Việt Nam.

Quý I/2026, tăng trưởng tích cực cũng được ghi nhận tại Bắc Mỹ với Hoa Kỳ (+17,0%), Canada (+24,2%) và châu Úc với Úc (+18,4%), New Zealand (+19,4%).