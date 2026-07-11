Việt Nam đứng vững giữa biến động thị trường du lịch Đông Nam Á

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, nhiều điểm đến tại Đông Nam Á đã chứng kiến sự sụt giảm lượng khách quốc tế từ châu Âu và Mỹ. Giá vé máy bay tăng cao và bất ổn ở Trung Đông đang khiến những du khách nhạy cảm về chi tiêu chọn chuyến đi ngắn hơn, tiết kiệm hơn và linh hoạt hơn. Dù vậy khi lượng khách quốc tế giảm ở Thái Lan, Campuchia và Singapore, số lượng khách đang tăng lên tại Việt Nam và Malaysia.

Ông Toru Nishihama - một chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life (Nhật Bản) đánh giá ngành du lịch Đông Nam Á đang cảm nhận rõ tác động của bất ổn toàn cầu, với việc người châu Âu e ngại về việc bay qua Trung Đông và các chuyến bay quá cảnh dài: "Tình hình bất ổn ở Trung Đông đang khiến du khách châu Âu khó đến Đông Nam Á hơn, dù đây là khu vực lâu nay đã thu hút khách châu Âu".

Khi lượng khách quốc tế giảm ở Thái Lan, Campuchia và Singapore, số lượng khách đang tăng lên tại Việt Nam và Malaysia

Du lịch Việt Nam đứng vững trước biến động

Giữa những biến động, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng 14,9% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia du lịch nhấn định Việt Nam đã thành công trong việc thu hút nhu cầu từ Đông Á, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, khi du khách Trung Quốc có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần hơn thay vì các chuyến đi đường dài.

Dữ liệu của nền tảng Booking.com mùa hè 2026 cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ về Việt Nam từ du khách nước ngoài đang tìm kiếm điểm đến ở Đông Nam Á, trong giai đoạn tháng 6 - tháng 8. Trong khu vực ASEAN, số lượt tìm kiếm các điểm đến tại Việt Nam như Đà Nẵng và Nha Trang, cũng như Kuala Lumpur và Manila, đều tăng trưởng đáng kể so với năm trước, mặc dù các con số phản ánh lượt tìm kiếm chứ không phải lượt đặt phòng đã được xác nhận. Trong một cuộc khảo sát du khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương do nền tảng này thực hiện, an toàn và giá cả hợp lý là những yếu tố quan trọng nhất khi họ lựa chọn điểm đến.

Ngành du lịch, khách sạn tại Việt Nam cũng nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm để đón đầu xu hướng của khách quốc tế. Nguồn: Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa

Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực. Ngành du lịch, khách sạn tại Việt Nam cũng nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm, dần chuyển sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Tại Đà Nẵng - điểm đến nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam, các hoạt động trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa được lồng ghép vào hành trình nghỉ dưỡng cao cấp. Mới đây, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa giới thiệu chiếc thuyền thúng lấy cảm hứng từ rừng dừa Bảy Mẫu nổi tiếng của Hội An; như một cách giúp du khách hiểu thêm về đời sống người dân cũng như những giá trị văn hóa đã làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng.

“Du khách ngày nay mong muốn nhiều hơn một kỳ nghỉ bên biển. Họ tìm kiếm những trải nghiệm giúp cơ thể được vận động, tinh thần được tái tạo và các thành viên trong gia đình có cơ hội kết nối với nhau. Với chuỗi hoạt động mới, đặc biệt là trải nghiệm thuyền thúng xoay mang đậm bản sắc địa phương, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn hơn cho mọi du khách,” ông Emilio Fortini – Tổng quản lý Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa chia sẻ.

Bức tranh tương phản tại Đông Nam Á

Du khách tham quan khu quần thể Angkor tại Campuchia.Nguồn: Văn Đỗ, Tâm Hiếu

Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Campuchia đang chịu sụt giảm về lượng khách quốc tế. Khách quốc tế đến Thái Lan trong nửa đầu năm 2026 đã giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Campuchia, lượng khách quốc tế sau 5 tháng đầu năm 2026 đã giảm hơn 47% so với cùng kỳ.

Ông Toru Nishihama phân tích, trước đây Thái Lan phụ thuộc vào khách Trung Quốc và sau đó mở rộng sang các thị trường khác, bao gồm cả Trung Đông, khi nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu. Nhưng những biến động thị trường khiến Cơ quan Du lịch Thái Lan đã cắt giảm mục tiêu lượng khách quốc tế năm 2026 từ 40 triệu xuống còn 30-34 triệu lượt, do giá nhiên liệu tăng cao cùng những lo ngại về an ninh và xung đột. Ngành du lịch Thái Lan dự kiến sẽ chuyển hướng tiếp thị, tập trung vào khách du lịch ngắn ngày từ Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ.

Một số khu nghỉ dưỡng tại đảo Bali (Indonesia) cũng ghi nhận sự thay đổi trong cơ cấu khách du lịch. Lượng khách du lịch từ các thị trường xa như châu Âu đang giảm rõ rệt, trong khi khách từ các thị trường châu Á, bao gồm Malaysia, Trung Quốc và Singapore, lại đang tăng lên. Trong khi đó, lượng khách nội địa thường quay lại điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của Indonesia vào thời điểm này trong năm lại không còn nhiều như trước, một phần do thắt chặt chi tiêu.

Một điểm du lịch tại Bangkok, Thái Lan

Dù vậy bối cảnh hiện nay cũng mang đến những cơ hội cho ngành du lịch Đông Nam Á. Các chuyên gia cho rằng, các nước Đông Nam Á vẫn có thể thúc đẩy du lịch bằng cách đơn giản hóa thủ tục cấp visa, cải thiện quy trình xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho đầu tư và đổi mới của khu vực tư nhân. Mặt khác, sự gián đoạn tại Trung Đông lại thúc đẩy nhu cầu về du lịch cao cấp hơn, với những vị khách ít nhạy cảm hơn với biến động giá cả và có khả năng chi tiêu hào phóng cho các dịch vụ tại địa phương.

Cơ quan Du lịch Malaysia cũng chứng kiến ​​sự thay đổi trong hành vi du lịch hơn là sự sụt giảm nhu cầu đến Đông Nam Á. Những du khách có ngân sách hạn chế đang đặt phòng muộn hơn và lựa chọn các hành trình ngắn hơn; trong khi những du khách giàu có vẫn là phân khúc bền vững. Trong mùa du lịch tháng 6 - tháng 8, khi lịch bay trở lại bình thường và nhu cầu từ khách Trung Quốc vẫn mạnh mẽ, ngành du lịch Malaysia dự báo lượng khách đến cả năm 2026 sẽ vẫn tăng so với năm ngoái.

Ngoài ra, các hãng hàng không tại Đông Nam Á đã hưởng lợi từ việc du khách ưu tiên du lịch nội vùng và chuyển sang các kỳ nghỉ ngắn ngày. "Nhu cầu du lịch nội vùng Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi lượng khách du lịch giải trí liên tục, du lịch theo sự kiện ngày càng tăng và khả năng kết nối được cải thiện trong khu vực", đại diện hãng hàng không Air Asia cho biết.