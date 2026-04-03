Hàng loạt công ty giảm giá tour, kích cầu du lịch hè bất chấp "bão giá"

Lấy cảm hứng từ chủ đề "Rộn ràng hè về", Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 5/4 tại Công viên 23/9, phường Bến Thành. Không chỉ quảng bá điểm đến TP.HCM, đây còn là sự kiện xúc tiến trọng điểm giúp các địa phương và doanh nghiệp giới thiệu hàng trăm sản phẩm ưu đãi dành riêng cho mùa cao điểm sắp tới, giữ nhịp sôi động cho thị trường trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gây tâm lý e ngại cho du khách.

"Ông lớn lữ hành" đồng loạt tung khuyến mãi

Ghi nhận tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, các thương hiệu du lịch hàng đầu đang đồng loạt giới thiệu nhiều chính sách giảm giá đặc biệt nhằm thu hút du khách. Nổi bật là Đất Việt Tour mang đến "đại tiệc du lịch" với cơ hội săn tour trong nước và nước ngoài giảm đến 50%, kèm chương trình bốc thăm may mắn trúng tour quốc tế miễn phí, 100% khách hàng mua tour đều có quà.

Tung ra hàng trăm tour siêu tiết kiệm, BenThanh Tourist mạnh tay giảm sâu tới 5 triệu đồng cho các đường tour châu Âu và giảm đến 3 triệu đồng cho các thị trường Mỹ, Australia; hoặc nhóm tour Đông Bắc Á áp dụng mức giảm 2 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt triển khai chương trình kích cầu độc đáo "Voucher Séc Xanh" - một hình thức phiếu ưu đãi lên đến 2 triệu đồng để khách lẻ dùng thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái của công ty.

Đáng chú ý, TransViet triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: "Thực giảm giá tour lên đến 1x triệu đồng" cho khách đặt tour trong thời gian diễn ra sự kiện, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại ngày hội và mua online. Cùng với đó, BestPrice Travel thu hút khách bằng các dòng tour cao cấp không bắt buộc mua sắm (no shopping) và du lịch chăm sóc sức khỏe, cam kết giảm giá tới 5 triệu đồng...

Bà Lê Nhựt Thiên Ân - Trưởng phòng marketing công ty du lịch TransViet cho biết tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, đơn vị không tăng giá bán mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm, dịch vụ: "Chúng tôi triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, không tăng giá bán dù toàn ngành đang chịu sức ép lớn từ biến động giá nhiên liệu và phụ thu phí xăng dầu, đồng thời giảm thêm lên đến 50% cho khách đặt tour trong thời gian diễn ra sự kiện, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại ngày hội và mua online, với chương trình tour hè và dịp 30/4 – 1/5 sắp tới".

Nỗ lực kích cầu trước áp lực chi phí

Thị trường du lịch hè năm nay đối mặt với thách thức lớn khi giá tour nhìn chung tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu từ việc nhiều hãng hàng không tăng giá hoặc áp phụ thu nhiên liệu, đẩy giá vé máy bay cao điểm lên đắt hơn 30 - 40% so với ngày thường. Đứng trước bối cảnh khó khăn này, các công ty lữ hành không chọn cách cắt giảm chất lượng dịch vụ mà chuyển hướng tối ưu hóa sản phẩm.

"Khi thiết kế các sản phẩm du lịch, Du Lịch Việt đã tăng tỷ trọng tour đường bộ, tour tàu hỏa, tour đi gần, và thiết kế các gói “Đặt sớm – chốt giá” để cả khách hàng và doanh nghiệp cùng chủ động trước biến động chi phí. Thông qua Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, Du Lịch Việt khẳng định mục tiêu đồng hành cùng du khách trong bối cảnh chi phí biến động, chia sẻ áp lực giá, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu giá trị trên mỗi đồng chi tiêu, góp phần kích cầu du lịch nội địa và outbound một cách bền vững trong mùa nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và hè 2026", ông Phạm Anh Vũ - đại diện công ty Du Lịch Việt cho biết.

Theo các doanh nghiệp, chương trình kích cầu du lịch hiện nay không đơn thuần là giảm giá mà được xây dựng trên cơ sở tính toán lại toàn bộ chuỗi hành trình và dịch vụ, mang lại giá trị thực tế cao hơn cho khách hàng. Các công ty lữ hành đã chủ động đàm phán thành công với các đối tác nhằm giữ nguyên mức giá cho các vé đoàn, qua đó duy trì mặt bằng giá tour ổn định, chia sẻ áp lực tài chính với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinagroup chia sẻ: "Mùa cao điểm hè 2026 đang đến cùng với những biến động về chi phí đang tạo nên sự cân nhắc của không ít du khách. Tuy nhiên chúng tôi đã chủ động từ sớm, xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ thị trường. Chính điều này đã và đang góp phần trong việc đảm bảo cung cấp cho du khách sản phẩm tour vừa chất lượng, vừa giữ mức giá tốt khi du khách đặt chỗ sớm".