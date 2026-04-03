中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng loạt công ty giảm giá tour, kích cầu du lịch hè bất chấp "bão giá"

Thứ Sáu, 08:01, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối mặt "bão giá" vé máy bay và chi phí vận hành tăng cao, các doanh nghiệp lữ hành vẫn quyết liệt tung ra nhiều gói ưu đãi giảm giá sâu tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026. Động thái kích cầu chiến lược này giúp du khách giải bài toán chi phí, thỏa sức khám phá mùa hè với dịch vụ tối ưu.

Lấy cảm hứng từ chủ đề "Rộn ràng hè về", Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 5/4 tại Công viên 23/9, phường Bến Thành. Không chỉ quảng bá điểm đến TP.HCM, đây còn là sự kiện xúc tiến trọng điểm giúp các địa phương và doanh nghiệp giới thiệu hàng trăm sản phẩm ưu đãi dành riêng cho mùa cao điểm sắp tới, giữ nhịp sôi động cho thị trường trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gây tâm lý e ngại cho du khách.

"Ông lớn lữ hành" đồng loạt tung khuyến mãi

Ghi nhận tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, các thương hiệu du lịch hàng đầu đang đồng loạt giới thiệu nhiều chính sách giảm giá đặc biệt nhằm thu hút du khách. Nổi bật là Đất Việt Tour mang đến "đại tiệc du lịch" với cơ hội săn tour trong nước và nước ngoài giảm đến 50%, kèm chương trình bốc thăm may mắn trúng tour quốc tế miễn phí, 100% khách hàng mua tour đều có quà.

Tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, các thương hiệu du lịch hàng đầu đang đồng loạt giới thiệu nhiều chính sách giảm giá đặc biệt.

Tung ra hàng trăm tour siêu tiết kiệm, BenThanh Tourist mạnh tay giảm sâu tới 5 triệu đồng cho các đường tour châu Âu và giảm đến 3 triệu đồng cho các thị trường Mỹ, Australia; hoặc nhóm tour Đông Bắc Á áp dụng mức giảm 2 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt triển khai chương trình kích cầu độc đáo "Voucher Séc Xanh" - một hình thức phiếu ưu đãi lên đến 2 triệu đồng để khách lẻ dùng thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái của công ty.

Đáng chú ý, TransViet triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: "Thực giảm giá tour lên đến 1x triệu đồng" cho khách đặt tour trong thời gian diễn ra sự kiện, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại ngày hội và mua online. Cùng với đó, BestPrice Travel thu hút khách bằng các dòng tour cao cấp không bắt buộc mua sắm (no shopping) và du lịch chăm sóc sức khỏe, cam kết giảm giá tới 5 triệu đồng...

Bà Lê Nhựt Thiên Ân - Trưởng phòng marketing công ty du lịch TransViet cho biết tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, đơn vị không tăng giá bán mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm, dịch vụ: "Chúng tôi triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, không tăng giá bán dù toàn ngành đang chịu sức ép lớn từ biến động giá nhiên liệu và phụ thu phí xăng dầu, đồng thời giảm thêm lên đến 50% cho khách đặt tour trong thời gian diễn ra sự kiện, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại ngày hội và mua online, với chương trình tour hè và dịp 30/4 – 1/5 sắp tới".

Du khách "săn" tour ưu đãi, giảm giá trong Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2026.

 

Nỗ lực kích cầu trước áp lực chi phí

Thị trường du lịch hè năm nay đối mặt với thách thức lớn khi giá tour nhìn chung tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu từ việc nhiều hãng hàng không tăng giá hoặc áp phụ thu nhiên liệu, đẩy giá vé máy bay cao điểm lên đắt hơn 30 - 40% so với ngày thường. Đứng trước bối cảnh khó khăn này, các công ty lữ hành không chọn cách cắt giảm chất lượng dịch vụ mà chuyển hướng tối ưu hóa sản phẩm.

"Khi thiết kế các sản phẩm du lịch, Du Lịch Việt đã tăng tỷ trọng tour đường bộ, tour tàu hỏa, tour đi gần, và thiết kế các gói “Đặt sớm – chốt giá” để cả khách hàng và doanh nghiệp cùng chủ động trước biến động chi phí. Thông qua Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, Du Lịch Việt khẳng định mục tiêu đồng hành cùng du khách trong bối cảnh chi phí biến động, chia sẻ áp lực giá, đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu giá trị trên mỗi đồng chi tiêu, góp phần kích cầu du lịch nội địa và outbound một cách bền vững trong mùa nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và hè 2026", ông Phạm Anh Vũ - đại diện công ty Du Lịch Việt cho biết.

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 giúp giữ nhịp sôi động cho thị trường, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gây tâm lý e ngại cho du khách.

Theo các doanh nghiệp, chương trình kích cầu du lịch hiện nay không đơn thuần là giảm giá mà được xây dựng trên cơ sở tính toán lại toàn bộ chuỗi hành trình và dịch vụ, mang lại giá trị thực tế cao hơn cho khách hàng. Các công ty lữ hành đã chủ động đàm phán thành công với các đối tác nhằm giữ nguyên mức giá cho các vé đoàn, qua đó duy trì mặt bằng giá tour ổn định, chia sẻ áp lực tài chính với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinagroup chia sẻ: "Mùa cao điểm hè 2026 đang đến cùng với những biến động về chi phí đang tạo nên sự cân nhắc của không ít du khách. Tuy nhiên chúng tôi đã chủ động từ sớm, xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ thị trường. Chính điều này đã và đang góp phần trong việc đảm bảo cung cấp cho du khách sản phẩm tour vừa chất lượng, vừa giữ mức giá tốt khi du khách đặt chỗ sớm".

Giá xăng dầu tăng, công ty du lịch nỗ lực giữ giá tour kích cầu

VOV.VN - Gần đây, chi phí vận chuyển đường bộ và hàng không - yếu tố chiếm tỉ trọng lớn trong tour du lịch đã tăng vọt theo giá xăng dầu. Trước áp lực này, các công ty du lịch đang nỗ lực tìm phương án ứng phó, duy trì sự liền mạch và uy tín trên thị trường.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: kích cầu giảm giá du lịch hè bão giá vé máy bay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch, hàng không nỗ lực tìm cách thích ứng trước "cú sốc kép"

VOV.VN - Tình hình thế giới biến động khiến hàng nghìn phòng khách sạn bị hủy tại Việt Nam gần đây. Hàng loạt đường bay quốc tế và nội địa bị điều chỉnh lịch khai thác. Ngành hàng không và du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi giá nhiên liệu tăng mạnh do bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Áp lực giá vé máy bay tăng cao, du lịch nội địa tìm hướng đi mới
Áp lực giá vé máy bay tăng cao, du lịch nội địa tìm hướng đi mới

VOV.VN - Mùa du lịch đã bắt đầu sôi động, nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của người dân ngày một tăng cao. Thế nhưng, bên cạnh sự háo hức, không ít du khách lại phải “chùn bước” khi các chi phí di chuyển, đặc biệt là giá vé máy bay tiếp tục tăng.

Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ
Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai xác định, việc tái cấu trúc không gian phát triển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là "mệnh lệnh" thay đổi tư duy làm du lịch của địa phương trong tương lai.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực