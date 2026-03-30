Áp lực giá vé máy bay tăng cao, du lịch nội địa tìm hướng đi mới

Theo ghi nhận trên thị trường, vào các dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, giá vé máy bay nội địa tăng mạnh, có thời điểm cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường. Đây đang trở thành một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến tâm lý và quyết định đi du lịch của nhiều người. Không ít gia đình buộc phải thay đổi kế hoạch du lịch trong năm nay.

Chị Lê Ngọc Diệp (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết việc lựa chọn điểm đến giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào giá vé máy bay: "Gia đình tôi dự định đi du lịch biển dịp này, nhưng khi xem giá vé máy bay thì thấy cao quá, gần bằng cả tiền khách sạn. Nhiều chặng phổ biến như Hà Nội – Đà Nẵng, lúc thấp điểm giá một chiều từ 1 - 2 triệu đồng, nhưng cao điểm có thể lên gần 5 triệu đồng. Cuối cùng tôi quyết định chuyển sang đi gần, vừa tiết kiệm vừa đỡ áp lực chi phí, cân nhắc chọn ngày trong tuần thay vì cuối tuần để có giá tốt hơn".

Chị Nguyễn Phương Liên (phường Phú Thượng, Hà Nội) cho rằng việc chủ động tính toán từ sớm cho các chuyến du lịch là điều cần thiết: “Bây giờ đi du lịch phải tính toán kỹ lắm. Với gia đình 3 - 4 người, tiền vé máy bay một chuyến khứ hồi có thể lên tới 8 - 10 triệu đồng, đặc biệt dịp cao điểm. Tôi thường chọn đặt vé sớm hoặc đi ngày thường để có giá tốt hơn. Nếu không, chi phí gần bằng tiền khách sạn, thậm chí còn cao hơn. Vì vậy, gia đình tôi phải cân nhắc điểm đến và lịch trình để phù hợp khả năng tài chính”.

Không chỉ hàng không, chi phí tàu xe cũng tăng, khiến ngân sách dành cho du lịch bị “đội” lên đáng kể. Áp lực chi phí này không chỉ ảnh hưởng đến du khách mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, nhất là khi mùa cao điểm đến gần.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing Công ty Du lịch BestPrice chia sẻ: "Thực tế hiện nay lượng khách hàng hỏi tour cũng khá tốt. Tuy nhiên, khi nhắc đến giá vé máy bay tăng cao thì họ còn chần chừ, chưa đặt tour ngay. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng nên các chương trình tour ở các địa điểm gần, giúp khách hàng có thể di chuyển bằng ô tô hoặc các phương tiện cá nhân khác, có thể giúp khách hàng giảm chi phí, phù hợp với ngân sách của họ hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động làm việc với các hãng hàng không để lấy các sê-ri vé cố định ngày. Từ đó xây dựng ra các chương trình tour có mức giá phù hợp hơn so với các chương trình tour họ chủ động linh hoạt giờ giấc bay".

Trước thực tế giá vé máy bay tăng cao, xu hướng điều chỉnh sản phẩm du lịch cũng đang dần hình thành, khi cả doanh nghiệp lữ hành và du khách buộc phải thích ứng để cân đối chi phí. Từ việc thay đổi phương tiện di chuyển đến cơ cấu lại dịch vụ trong tour, nhiều giải pháp linh hoạt đang được tính đến.

Du khách ngắm phong cảnh trên đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Lê Hiếu

Ông Nguyễn Công Hoan - Trưởng ban Truyền thông Chuyển đổi số, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours cho rằng: "Với một số sản phẩm tour du lịch, có thể sẽ thay phương tiện đường bay bằng những phương tiện khác mà ít bị điều chỉnh về xăng dầu. Ví dụ như du lịch nội địa, năm ngoái du lịch tàu hỏa đã rất phát triển, năm nay du lịch tàu hỏa sẽ là sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Thứ hai, mọi người cũng sẽ phải cân đối về ngân sách đi du lịch. Trước đây, có thể giá vé máy bay thấp thì có thể tăng thêm dịch vụ như khách sạn và điểm vui chơi giải trí; nhưng bây giờ vì ngân sách của khách không tăng được hơn nữa mà giá vé máy bay lại tăng cao lên , do đó chúng ta phải tự điều chỉnh lại dịch vụ".

Hiện nay, giá vé máy bay tăng cao tác động đáng kể đến cách người dân lựa chọn hành trình du lịch. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đường hàng không, nhiều du khách bắt đầu quan tâm hơn đến các phương thức di chuyển khác, cũng như những điểm đến gần, thuận tiện.

Ở góc độ tích cực, đây cũng là cơ hội để các loại hình du lịch nội địa, đặc biệt là du lịch đường sắt, đường bộ hay các điểm đến vùng lân cận được “làm mới” và thu hút trở lại. Khi thị trường tự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, ngành du lịch hoàn toàn có thể thích nghi và mở ra những hướng đi phù hợp với nhu cầu thực tế của du khách.