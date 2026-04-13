Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã

Bốn con gấu, gồm 2 gấu ngựa (Ursus thibetanus) và 2 gấu chó (Helarctos malayanus) đều trên 20 năm tuổi, đã được một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao. Trước đó, các con gấu này đã được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ đưa 4 chú gấu này về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, phục hồi.

Chú gấu nuôi nhốt lâu năm

Theo kế hoạch, khi về đến thành phố Huế, các chú gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày nhằm theo dõi sức khỏe, đảm bảo điều kiện trước khi hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Việc doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao gấu là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp nhận các chú gấu.

Công tác tiếp nhận, cách ly và chăm sóc sẽ được phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, đảm bảo an toàn và đúng quy trình.

“Lần đầu tiên Trung tâm cứu hộ gấu của Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ được hai cá thể gấu chó mới. Trước đó, trung tâm đã cứu hộ được 13 cá thể ngựa, đưa tổng số cá thể lên 17 cá thể gấu”, ông Linh thông tin.

Các chú gấu được di chuyển bằng phương pháp gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu căng thẳng

Các chuyên gia cứu hộ gấu

Dự kiến, 4 chú gấu sẽ di chuyển từ TP.HCM ra Huế vào tối ngày mai (14/4)

Đưa 4 chú gấu từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế