Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã

Thứ Hai, 20:23, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Động vật châu Á vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm TP.HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế cứu hộ thành công 4 con gấu nuôi nhốt lâu năm trên địa bàn TP.HCM đưa về Huế.

Bốn con gấu, gồm 2 gấu ngựa (Ursus thibetanus) và 2 gấu chó (Helarctos malayanus) đều trên 20 năm tuổi, đã được một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao. Trước đó, các con gấu này đã được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ đưa 4 chú gấu này về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, phục hồi.

Dua 4 con gau nuoi nhot o tp.hcm ve vuon quoc gia bach ma hinh anh 1
Chú gấu nuôi nhốt lâu năm

Theo kế hoạch, khi về đến thành phố Huế, các chú gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày nhằm theo dõi sức khỏe, đảm bảo điều kiện trước khi hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Việc doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao gấu là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp nhận các chú gấu.

Công tác tiếp nhận, cách ly và chăm sóc sẽ được phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, đảm bảo an toàn và đúng quy trình.

“Lần đầu tiên Trung tâm cứu hộ gấu của Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ được hai cá thể gấu chó mới. Trước đó, trung tâm đã cứu hộ được 13 cá thể ngựa, đưa tổng số cá thể lên 17 cá thể gấu”, ông Linh thông tin.

Dua 4 con gau nuoi nhot o tp.hcm ve vuon quoc gia bach ma hinh anh 2
Các chú gấu được di chuyển bằng phương pháp gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu căng thẳng

 

Dua 4 con gau nuoi nhot o tp.hcm ve vuon quoc gia bach ma hinh anh 3
Các chuyên gia cứu hộ gấu

 

Dua 4 con gau nuoi nhot o tp.hcm ve vuon quoc gia bach ma hinh anh 4
Dự kiến, 4 chú gấu sẽ di chuyển từ TP.HCM ra Huế vào tối ngày mai (14/4)
Dua 4 con gau nuoi nhot o tp.hcm ve vuon quoc gia bach ma hinh anh 5
Đưa 4 chú gấu từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế

 

quoc_lo_49_doan_tu_nut_giao_duong_tranh_hue_quoc_lo_1_phuong_kim_long_20260410195748.jpg

Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49

Xe sơ-mi rơ-moóc chỉ được chạy ban đêm, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 49

VOV.VN - Những ngày đầu triển khai phương án phân luồng xe tải hạng nặng theo khung giờ trên Quốc lộ 49, đoạn từ nút giao đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh, ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tuyến đường trở nên thông thoáng hơn vào ban ngày, khi không còn sự xuất  hiện của xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc như trước

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: gấu chó gấu ngựa vườn quốc gia Bạch Mã
Huế xem xét thu hồi dự án nghìn tỷ Khu du lịch Suối Voi

VOV.VN - Dự án Khu du lịch Suối Voi, tại xã Chân Mây- Lăng Cô, thành phố Huế có vốn đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị đưa vào diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ bởi sau thời gian dài chậm triển khai.

Điện lực Huế bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa khô 2026

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng cao nhất của năm 2025. Dự báo từ ngày 10 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ 37-40°C, độ ẩm thấp nhất dao động 30-45%, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 2.

Huế tháo dỡ biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi để xây khách sạn hơn 800 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 9/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026, UBND thành phố Huế cho biết sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp cổ tại số 26, đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa nhằm triển khai dự án khách sạn cao cấp ven sông Hương.

