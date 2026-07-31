Hòa Thắng định hình đô thị du lịch biển phía Đông Lâm Đồng

Với diện tích tự nhiên hơn 32.800 ha, Hòa Thắng được xác định giữ vai trò kết nối, mở rộng không gian du lịch trên hành lang Tiến Thành - Phan Thiết - Mũi Né - Hòa Thắng - Phan Rí Cửa, gắn phát triển với bảo tồn danh thắng Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng.

Danh thắng Bàu Trắng và hệ thống đồi cát đặc trưng là một trong những lợi thế nổi bật để Hòa Thắng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao trải nghiệm.

Đáng chú ý, khoảng 7.130 ha của Hòa Thắng nằm trong Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, được định hướng phát triển thành đô thị du lịch biển chất lượng cao với hai trung tâm động lực là Bàu Trắng và trung tâm ven biển. Các loại hình ưu tiên gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao biển, thể thao địa hình cát, sân golf, công viên chuyên đề, thương mại - dịch vụ và không gian công cộng ven biển.

Các đại biểu theo dõi nội dung Quy hoạch chung xã Hòa Thắng và Quy hoạch phân khu khu vực Hòa Thắng được công bố chiều 31/7.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, hai đồ án quy hoạch là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý đất đai, xây dựng, triển khai đầu tư công, thu hút đầu tư và tháo gỡ các dự án còn vướng mắc. Vì vậy, xã Hòa Thắng cần sớm công khai quy hoạch, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chủ động đề xuất các dự án ưu tiên.

Ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, với lợi thế hiếm có về cảnh quan và không gian phát triển, Hòa Thắng có nhiều dư địa để bứt phá: “Hòa Thắng có những lợi thế rất hiếm có, có hồ nước ngọt, đồi cát, rừng và bờ biển đẹp. Tỉnh Lâm Đồng cam kết đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để từng bước hiện thực hóa quy hoạch, xây dựng Hòa Thắng trở thành một địa phương năng động, hiện đại và là điểm đến hấp dẫn của du lịch Lâm Đồng cũng như cả nước”.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ công bố quy hoạch xã Hòa Thắng.

Việc công bố quy hoạch được kỳ vọng tạo động lực để Hòa Thắng hình thành không gian du lịch - đô thị biển mới, từng bước trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng.