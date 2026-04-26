Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè, công bố quy hoạch Mũi Né

Sự kiện chính thức mở màn mùa du lịch hè sôi động, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Mũi Né – Phan Thiết được xác định là vùng động lực phát triển du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò cửa ngõ hướng biển, kết nối cao nguyên với duyên hải và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với lợi thế thiên nhiên và khí hậu đặc trưng, khu vực này tiếp tục khẳng định sức hút khi vừa được nền tảng Booking.com vinh danh là một trong những điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né diễn ra tại sân khấu ngoài trời Nhà hát và Triển lãm VHNT tỉnh Lâm Đồng, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô hơn 14.700ha, phát triển theo mô hình “một hành lang ven biển – ba trung tâm – đa hướng tiếp cận biển”, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, năm 2040 đạt 25 triệu và đến năm 2050 khoảng 35 triệu lượt khách. Hạ tầng du lịch đang được đầu tư đồng bộ, trong đó dự án Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

Chương trình thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, du lịch địa phương đang định hình rõ nét theo hướng liên kết “biển – hoa – đại ngàn”, trong đó trục Mũi Né – Đà Lạt – Tà Đùng sẽ mở ra không gian du lịch liên vùng đặc sắc, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

“Với thông điệp “Lâm Đồng - Đến để yêu”, gắn với phát triển thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”, tỉnh Lâm Đồng không chỉ mong muốn quảng bá, kích cầu tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè mà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh điểm đến, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể Nhân dân cùng đồng hành, chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo”.

Bãi biển Mũi Né sôi động với du khách và các hoạt động thể thao biển trong dịp khai mạc Mùa du lịch hè 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch hè năm 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng – săn mây ngàn, lướt sóng bạc”, diễn ra đến hết tháng 8/2026, với nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch.