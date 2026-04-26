  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè, công bố quy hoạch Mũi Né

Chủ Nhật, 22:30, 26/04/2026
VOV.VN - Tối 26/4, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Sự kiện chính thức mở màn mùa du lịch hè sôi động, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Mũi Né – Phan Thiết được xác định là vùng động lực phát triển du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò cửa ngõ hướng biển, kết nối cao nguyên với duyên hải và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với lợi thế thiên nhiên và khí hậu đặc trưng, khu vực này tiếp tục khẳng định sức hút khi vừa được nền tảng Booking.com vinh danh là một trong những điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

lam Dong khai mac mua du lich he, cong bo quy hoach mui ne hinh anh 1
Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né diễn ra tại sân khấu ngoài trời Nhà hát và Triển lãm VHNT tỉnh Lâm Đồng, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô hơn 14.700ha, phát triển theo mô hình “một hành lang ven biển – ba trung tâm – đa hướng tiếp cận biển”, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, năm 2040 đạt 25 triệu và đến năm 2050 khoảng 35 triệu lượt khách. Hạ tầng du lịch đang được đầu tư đồng bộ, trong đó dự án Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

lam Dong khai mac mua du lich he, cong bo quy hoach mui ne hinh anh 2
Chương trình thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, du lịch địa phương đang định hình rõ nét theo hướng liên kết “biển – hoa – đại ngàn”, trong đó trục Mũi Né – Đà Lạt – Tà Đùng sẽ mở ra không gian du lịch liên vùng đặc sắc, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

lam Dong khai mac mua du lich he, cong bo quy hoach mui ne hinh anh 3
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

“Với thông điệp “Lâm Đồng - Đến để yêu”, gắn với phát triển thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”, tỉnh Lâm Đồng không chỉ mong muốn quảng bá, kích cầu tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè mà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh điểm đến, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể Nhân dân cùng đồng hành, chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo”.

lam Dong khai mac mua du lich he, cong bo quy hoach mui ne hinh anh 4
Bãi biển Mũi Né sôi động với du khách và các hoạt động thể thao biển trong dịp khai mạc Mùa du lịch hè 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch hè năm 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng – săn mây ngàn, lướt sóng bạc”, diễn ra đến hết tháng 8/2026, với nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Gần 80 cơ sở lưu trú du lịch ở Đắk Lắk hoạt động “chui”

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, gần 80 cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật.

Cà Mau phát huy "nguồn lực nội sinh" từ di sản để phát triển du lịch

VOV.VN - Ngày 26/4, tại không gian văn hóa Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản gắn với phát triển du lịch”. Sự kiện này nằm trong Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch năm 2026.

Trả lại tài sản cho du khách tại Festival Du lịch Cửa Lò 2026

VOV.VN - Tại Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã kịp thời hỗ trợ một số trường hợp trẻ em bị lạc tìm lại người thân, đồng thời trả lại tài sản cho du khách bị thất lạc.

Quảng Ninh tổ chức bắn pháo hoa hàng đêm hút khách du lịch

VOV.VN - Sản phẩm du lịch mới "Vui - Fest Hạ Long" đã chính thức khởi động bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là sản phẩm du lịch đêm độc đáo, kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới của du khách khi đến với vùng đất di sản.

