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Lâm Đồng quy hoạch liên phường Đà Lạt đồng bộ và khả thi

Thứ Tư, 18:17, 15/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị 5 phường Đà Lạt liền kề, tỷ lệ 1/5.000, nhằm xây dựng khung quy hoạch thống nhất cho đô thị Đà Lạt sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời xử lý những bất cập kéo dài giữa quy hoạch và thực tế sử dụng đất trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2026.

Tại các buổi làm việc với 5 phường liền kề Đà Lạt, gồm: Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đặt quyền lợi người dân làm trung tâm, khắc phục những yếu tố không còn phù hợp tại quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũ trước thời điểm ngày 1/7/2025.

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Phường Xuân Hương - Đà Lạt đề xuất quy hoạch xây dựng không gian ngầm tại khu Hòa Bình.

Qua rà soát, 5 phường liền kề Đà Lạt đã đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, như: Phường Xuân Hương - Đà Lạt định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Tây và phía Đông, phát triển các khu đô thị mới, nhà ở xã hội, dịch vụ nghỉ dưỡng, đồng thời nghiên cứu không gian ngầm tại khu trung tâm Hòa Bình để bổ sung bãi đỗ xe và hạ tầng thương mại, giao thông công cộng; Phường Lâm Viên - Đà Lạt tập trung tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch chồng chéo, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ rừng, cảnh quan và nhu cầu phát triển đô thị; Phường Cam Ly - Đà Lạt được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, kết hợp du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao và bảo tồn rừng…

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Quy hoạch liên phường Đà Lạt định hướng mở rộng không gian đô thị.

“Quan trọng nhất quy hoạch liên phường phải tạo động lực để tăng trưởng, phát triển. Trong đó phải xác định những khu vực ưu tiên định hướng để phát triển. Quy hoạch làm xong phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu để triển khai. Quy hoạch đợt này cố gắng xác định những vấn đề tồn tại để mà có định hướng tháo gỡ cho dự án, cho người dân. Những vấn đề về quy hoạch treo mà đánh giá không đảm bảo, không đáp ứng thì phải tính toán làm sao mà khi quy hoạch này phê duyệt được rồi thì cơ bản tháo gỡ được những vấn đề tồn tại và có những định hướng cho phát triển” - ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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