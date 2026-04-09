Hội chợ du lịch VITM 2026 tích cực quảng bá thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Trong không khí sôi động của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM 2026, khu vực tiếp xúc doanh nghiệp (B2B) ghi nhận quy mô ấn tượng với 120 người mua (buyer) quốc tế là đại diện các doanh nghiệp lữ hành lớn đến từ những thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đông Nam Á, Ấn Độ… và hơn 300 người mua trong nước, 600 người bán (seller) trong nước tham gia, gặp gỡ, trao đổi thông tin, ký kết hợp tác.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM 2026 ghi nhận không khí sôi động trong ngày đầu tiên

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, trong bối cảnh bất ổn trên thế giới tác động sâu sắc đến ngành du lịch Việt Nam, hội chợ VITM 2026 xác định đẩy mạnh hoạt động B2B, xúc tiến trực tiếp với các doanh nghiệp đến từ các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ... Đây là con đường nhanh nhất để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, hướng tới hoàn thành mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm 2026.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã tích cực quảng bá điểm đến, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới đến đối tác quốc tế. Trong đó, công ty Vietravel giới thiệu 4 dòng sản phẩm mới gồm "Caravan", "Signature", "Young" và "Thế hệ mới". Những dòng sản phẩm này phản ánh xu hướng du lịch đang dịch chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, hướng đến trải nghiệm chân thật, kết nối văn hóa bản địa và giảm thiểu tác động đến môi trường. Nổi bật nhất là dòng sản phẩm "Thế hệ mới" được doanh nghiệp tích hợp bộ tiêu chí kép về ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI (Chỉ số trải nghiệm sống), để mỗi chuyến đi đều góp phần mang lại những tác động tích cực và bền vững đối với cộng đồng và điểm đến.

Các doanh nghiệp tích cực quảng bá điểm đến, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới tại VITM 2026

"Hoạt động B2B hôm nay là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp tiếp xúc đối tác, mở rộng thị trường quốc tế, quảng bá những cảnh điểm, sản phẩm mới nhất của du lịch Việt Nam. Qua trao đổi với đối tác, chúng tôi nhận thấy các bên đều tìm kiếm sản phẩm giá trị cao về trải nghiệm và hợp lý về chi phí, trong đó chú trọng cảm xúc thực tế và yếu tố văn hóa bản địa thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Thông qua hội chợ VITM 2026, các bên mở rộng thị trường và nguồn khách trao đổi qua lại giữa các nước, cùng nhau xây dựng sản phẩm đa dạng và phát triển bền vững", ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Vietravel - Trung tâm Khách lẻ Miền Bắc cho biết.

Ông Sri Pawadee (trái), Giám đốc điều hành Công ty Regent Holidays (Thái Lan) trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa tại hội chợ VITM 2026

Tham dự Hội chợ VITM 2026 với vai trò người mua, ông Sri Pawadee - Giám đốc điều hành Công ty Regent Holidays (Thái Lan) cho biết đây là cơ hội lý tưởng để tìm kiếm các sản phẩm mới, phù hợp với tệp khách hàng tại Thái Lan: "Tôi cho rằng ngành du lịch Việt Nam và Thái Lan còn rất nhiều tiềm năng, chúng ta cần thắt chặt hợp tác hơn nữa, trong bối cảnh du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần và an toàn hơn. Hiện nay kết nối hàng không giữa Việt Nam và Thái Lan tương đối thuận tiện, tuy nhiên giá vé máy bay ở mức cao đang là cản trở. Hôm nay tôi rất ấn tượng với không gian giới thiệu du lịch Khánh Hòa, đây sẽ là điểm đến quan trọng để chúng tôi mở rộng khai thác trong thời gian tới".