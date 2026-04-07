Hội chợ du lịch VITM 2026: Bùng nổ xu hướng du lịch xanh và cá nhân hóa

Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo), Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 12/4 (mở cửa cho công chúng từ ngày 10/4). Với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam”, hội chợ du lịch VITM Hà Nội 2026 hứa hẹn mang đến bức tranh toàn cảnh về các xu hướng và sản phẩm du lịch trong giai đoạn mới.

Nắm bắt xu hướng du lịch thế hệ mới

Vietravel sẽ ra mắt các dòng sản phẩm mới tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2026. Ảnh: Hà Anh

Đến với VITM 2026, Vietravel mang đến không gian trải nghiệm công nghệ tương tác lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rạn san hô Great Barrier (Australia), đồng thời ra mắt 4 dòng sản phẩm mới gồm "Caravan", "Signature", "Young" và "Thế hệ mới". Những dòng sản phẩm này phản ánh xu hướng du lịch đang dịch chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, hướng đến trải nghiệm chân thật, kết nối văn hóa bản địa và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đáng chú ý nhất là dòng sản phẩm "Thế hệ mới" được doanh nghiệp tích hợp bộ tiêu chí kép về ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI (Chỉ số trải nghiệm sống), để mỗi chuyến đi đều góp phần mang lại những tác động tích cực và bền vững đối với cộng đồng và điểm đến. Trong khi đó, dòng sản phẩm "Young" được thiết kế dành cho khách hàng trẻ, ưu tiên sự linh hoạt, chi phí hợp lý và yếu tố trải nghiệm mới mẻ.

"Du khách đang tìm kiếm những giá trị thực sự trong bối cảnh nhiều biến động. Vì vậy, Vietravel đã dành riêng cho VITM 2026 chính sách ưu đãi tốt nhất trong năm, vừa để tri ân khách hàng, vừa khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mang đến những hành trình chất lượng với chi phí hợp lý nhất", ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Vietravel - Trung tâm Khách lẻ Miền Bắc cho biết.

Du lịch cá nhân hóa và gia tăng giá trị

BestPrice Travel tập trung các sản phẩm du lịch cá nhân hóa và gia tăng giá trị

BestPrice Travel tham gia hội chợ VITM 2026 với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới dựa trên cá nhân hóa, trải nghiệm thực tế và ứng dụng chuyển đổi số. Thay vì áp dụng công nghệ thuần túy, doanh nghiệp tận dụng tối đa dữ liệu để gợi ý hành trình theo đúng ngân sách và phong cách của khách hàng, cho phép họ linh hoạt tùy chỉnh lịch trình thay vì gò bó đi theo những khuôn mẫu đại trà.

"Một trong những thay đổi rõ rệt của thị trường là xu hướng chuyển dịch từ các tour truyền thống sang các hành trình tập trung vào trải nghiệm. Mô hình tour không bắt buộc mua sắm (No shopping) đang dần trở thành tiêu chuẩn mới đối với nhiều nhóm khách hàng. Du khách ngày càng sẵn sàng chi trả cao hơn để có trải nghiệm trọn vẹn, thay vì lựa chọn các sản phẩm giá thấp nhưng bị ràng buộc", ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing Công ty du lịch BestPrice chia sẻ.

Song song với đó, BestPrice Travel đẩy mạnh các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) tại VITM 2026, một trong những xu hướng tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Trên thế giới, loại hình du lịch ngày càng được ưa chuộng khi du khách tìm kiếm những chuyến đi giúp phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần sau nhịp sống căng thẳng. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần rõ nét, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung – cao cấp.

Du lịch xanh gắn kết trách nhiệm xã hội

Vietluxtour giới thiệu các mô hình du lịch xanh với trải nghiệm nhân văn, gắn kết trách nhiệm xã hội

Với chủ đề gian hàng “Việt Nam - Hành trình di sản xanh”, Vietluxtour giới thiệu bộ sản phẩm “Du lịch xanh” tập trung vào trải nghiệm nhân văn, gắn kết trách nhiệm xã hội trong mỗi chuyến du lịch. Bộ sản phẩm này được thiết kế đa dạng, từ hành trình bảo vệ rùa biển tại Côn Đảo, kết nối cộng đồng để hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng cao Hà Giang, cho đến việc sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm thiểu dấu chân carbon khi khám phá TP.HCM.

Với thiết kế tái hiện những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng vẻ đẹp danh thắng Tràng An, gian hàng Vietluxtour tại VITM 2026 mang ý nghĩa như một “đại sứ di sản”, truyền tải thông điệp về một Việt Nam xanh, bền vững và đầy chiều sâu văn hóa. Tại đây, công ty cũng ra mắt bộ sản phẩm dành cho du khách quốc tế với phiên bản mới nhất dành cho các phân khúc thị trường, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn và hợp tác của đối tác và khách hàng.

"Chủ đề Vietnam - Your Green Heritage Journey như một lời mời gọi chân thành gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh. Đồng thời thể hiện thông điệp đến khách hàng rằng chúng tôi không chỉ bán một chuyến du lịch, mà còn cam kết về giá trị sống và trách nhiệm với tương lai của ngành du lịch Việt Nam", ông Lê Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour cho biết.

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2026 sẽ có khoảng 450 gian hàng, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài. Khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ góp mặt tại hội chợ để quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hoạt động nổi bật của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương (B2B) trong ngày 9/4/2026 (không mở cửa cho khách tham quan) nhằm thúc đẩy gặp gỡ, trao đổi thông tin, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp tham gia hội chợ.