Ra mắt loạt sản phẩm du lịch cao cấp và đột phá tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026

Trải nghiệm du lịch caravan không giới hạn với Vietravel

Hành trình caravan khám phá Tân Cương. Nguồn: Vietravel

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 là lần đầu tiên Vietnam Caravan Center (Viecaravan) – thành viên Tập đoàn Vietravel ra mắt hai hành trình du lịch tự lái xe (caravan) cao cấp gồm "Đột phá caravan mô tô Ladakh" và "Chinh phục caravan ô tô Tân Cương". Các hành trình này không đơn thuần là những chuyến đi nghỉ mát mà đã được nâng tầm thành một lối sống truyền cảm hứng, đi kèm với các giải pháp hậu cần chuyên nghiệp, toàn diện từ xin visa đến hỗ trợ kỹ thuật xe trên đường tour.

Hành trình caravan Ladakh 8 ngày 7 đêm được Viecaravan thiết kế tập trung hoàn toàn vào những trải nghiệm tinh túy nhất của vùng cao nguyên miền Bắc Ấn Độ. Với phương tiện mô tô tự lái, du khách sẽ thực sự sống trong bầu không khí Himalaya, trực tiếp khám phá thủ phủ Leh, chiêm ngưỡng tu viện Thiksey và vượt qua những cung đèo huyền thoại cao bậc nhất thế giới như Khardung La.

Trong khi đó, tuyến caravan Tân Cương lại mở ra một hành trình trong mơ cho những tín đồ ô tô tự lái khao khát chinh phục địa hình cực hạn từ sa mạc rộng lớn đến đồi núi trùng điệp, đồng thời trải nghiệm văn hóa di sản dọc Con đường Tơ lụa. Đoàn caravan sẽ băng qua những sa mạc rộng lớn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên vùng Trung Á. Hành trình kết nối du khách với những di sản văn hóa độc bản, các thành phố cổ kính và nhịp sống đặc trưng của vùng biên viễn Trung Hoa.

Focus Travel và hành trình di sản trên du thuyền La Marguerite

Du thuyền La Marguerite đưa du khách trải nghiệm văn hóa sông nước Nam Bộ. Nguồn: Focus Travel

Góp mặt tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, Focus Travel Group mang đến một sản phẩm nghỉ dưỡng đầy lãng mạn và tinh tế thông qua du thuyền La Marguerite trên dòng sông Mekong. Chiếc du thuyền sang trọng này tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự giao thoa kiến trúc giữa phong cách Indochine và nghệ thuật Art Nouveau, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp hòa quyện giữa thiên nhiên sông nước. Du khách khi lên tàu sẽ được tận hưởng hàng loạt tiện ích cao cấp bao gồm nhà hàng sang trọng, phòng chờ, quầy bar tầng thượng ngắm hoàng hôn, khu vực hồ bơi, phòng spa và thư viện.

Dự kiến khởi hành từ tháng 6/2026, hành trình tiêu biểu 3 ngày 2 đêm đưa du khách xuôi dòng qua các điểm đến TP.HCM, Mỹ Tho, Bến Tre,Vĩnh Long... để chạm vào văn hóa, con người và nghệ thuật truyền thống. Xuyên suốt chuyến đi, du khách sẽ được thả mình vào nhịp sống yên bình của dòng sông, ghé thăm làng nghề làm chỉ xơ dừa truyền thống, khám phá "vương quốc gạch gốm đỏ" và đặc biệt là thưởng thức nghệ thuật Hát Bội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền Tây Nam Bộ.

VinaGroup và trải nghiệm độc đáo từ tour trực thăng ngắm cảnh

Du khách trải nghiệm tour trực thăng ngắm cảnh tại TP.HCM. Ảnh: Quốc Thái

Sản phẩm gây thu hút sự chú ý mạnh mẽ tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 là tour du lịch ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng do VinaGroup Travel hợp tác cùng Công ty Trực thăng Miền Nam triển khai. Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm mang tính đột phá được thiết kế nhằm quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại với các chuyến bay khởi hành trực tiếp từ sân bay Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TP.HCM (thành phố Vũng Tàu cũ).

Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và sở thích, đơn vị tổ chức cung cấp 4 lộ trình bay có thời lượng từ 15 đến 60 phút. Hành khách có thể đăng ký các gói bay như "Vung Tau Skyview" 15 phút để ngắm trọn vẹn phố biển, gói "Green Horizon" 30 phút kết nối Vũng Tàu với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, gói "Green Coastline" 40 phút bay dọc theo cung đường ven biển hoang sơ từ Long Hải đến Hồ Tràm, hoặc gói "Skyline Discovery" 60 phút từ Vũng Tàu khám phá không gian xanh Cần Giờ và bay vào khu vực trung tâm TP.HCM.

Ngắm điểm đến Vũng Tàu từ máy bay trực thăng. Ảnh: Quốc Thái

Các chuyến bay trải nghiệm này luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn hàng không và kiểm tra y tế khắt khe, hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn đặc trưng của du lịch phía Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, đơn vị tổ chức giảm 10% tour trực thăng cho 220 khách nhân sự kiện Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, áp dụng cho khách đặt dịch vụ bay từ tháng 4 đến tháng 6/2026.