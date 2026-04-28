Huế đón hơn 395.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Clip chương trình Hoàng cung Huyền ảo diễn ra từ 25-28/4 tại Đại Nội Huế

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong thời gian từ ngày 24 đến 28/4, tổng lượng khách đến Huế đạt khoảng 395 ngàn lượt, trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 99 ngàn lượt. Doanh thu từ du lịch trong đợt này ước đạt 950 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú vượt 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt tới 99%.

Khánh đến Huế trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Người dân Huế và du khách xem tái hiện chương trình đổi gác ở cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức nhằm thu hút du khách. Đáng chú ý, Đại Nội Huế mở cửa tham quan ban đêm miễn phí với chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Ngành du lịch địa phương đánh giá, bên cạnh các tour do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, lượng lớn du khách lựa chọn hình thức du lịch tự túc, góp phần làm gia tăng tổng lượng khách trong dịp lễ.

Hàng trăm nghìn lượt khách thăm Huế dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, thành phố đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian trải nghiệm, nâng cao sức hút điểm đến:“Chúng tôi phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh du lịch cộng đồng nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm, đưa du khách về các vùng ven. Bên cạnh đó, các loại hình du lịch biển, đầm phá, miền núi cũng được chú trọng khai thác để thu hút du khách. Mục tiêu là không chỉ phát triển du lịch di sản mà còn mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch khác”.