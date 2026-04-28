Huế đón hơn 395.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Ba, 08:34, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thành phố Huế ước đón hơn 395.000 lượt du khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Clip chương trình Hoàng cung Huyền ảo diễn ra từ 25-28/4 tại Đại Nội Huế

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong thời gian từ ngày 24 đến 28/4, tổng lượng khách đến Huế đạt khoảng 395 ngàn lượt, trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 99 ngàn lượt. Doanh thu từ du lịch trong đợt này ước đạt 950 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú vượt 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt tới 99%.

Khánh đến Huế trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương
Người dân Huế và du khách xem tái hiện chương trình đổi gác ở cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế

Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức nhằm thu hút du khách. Đáng chú ý, Đại Nội Huế mở cửa tham quan ban đêm miễn phí với chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. 

Đại Nội Huế mở cửa tham quan ban đêm miễn phí với chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Ngành du lịch địa phương đánh giá, bên cạnh các tour do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, lượng lớn du khách lựa chọn hình thức du lịch tự túc, góp phần làm gia tăng tổng lượng khách trong dịp lễ.

Hàng trăm nghìn lượt khách thăm Huế dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, thành phố đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian trải nghiệm, nâng cao sức hút điểm đến:“Chúng tôi phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh du lịch cộng đồng nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm, đưa du khách về các vùng ven. Bên cạnh đó, các loại hình du lịch biển, đầm phá, miền núi cũng được chú trọng khai thác để thu hút du khách. Mục tiêu là không chỉ phát triển du lịch di sản mà còn mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch khác”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế
VOV.VN - Ngày 27/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” tại Đại Nội Huế miễn phí phục vụ cộng đồng
VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tối 25/4, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc chương trình nghệ thuật “Hoàng cung Huyền ảo”. Đây là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, diễn ra liên tục đến hết ngày 28/4/2026 và mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách.

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao tư liệu về Hoàng thành Huế
VOV.VN - Chiều tối 24/4, tại Cơ Mật Viện (TP Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Cộng hòa Pháp).

