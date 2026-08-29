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Ca sĩ MONO chính thức trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

Thứ Bảy, 15:20, 29/08/2026
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VOV.VN - Sáng 29/8, tại Ngọ Môn, thành phố Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh MONO, trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Đây được kỳ vọng là cách làm mới trong quảng bá di sản, nhất là tiếp cận thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức Festival Huế đã công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh MONO, chính thức trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế trong nhiệm kỳ 2026-2030. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” năm học 2025-2026, được tổ chức gắn với tái hiện Lễ Truyền lô thời Nguyễn tại Ngọ Môn.

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MONO tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế sau khi nhận vai trò sứ giả di sản.

MONO là nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Việc lựa chọn một nghệ sĩ trẻ làm sứ giả được kỳ vọng tạo thêm phương thức tiếp cận mới trong quảng bá di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng. Thông qua hoạt động nghệ thuật, hình ảnh và khả năng kết nối với khán giả trẻ, MONO sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Huế - thành phố di sản đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

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Một trong những hoạt động đầu tiên của MONO trên cương vị Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.

Chia sẻ tại sự kiện, nghệ sĩ MONO bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng di sản Huế: “Trước hết, em rất vinh dự khi được đồng hành cùng di sản Huế và được góp một phần sức nhỏ của mình để quảng bá di sản cho Huế. Em sẽ học hỏi và cố gắng nhiều hơn nữa, trau dồi kiến thức từ các anh, các chị đi trước. Đây là một niềm vinh dự và em rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng mọi người trong việc quảng bá di sản cho Huế”.

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MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.
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Huế trưng bày hơn 250 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (28/8), tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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