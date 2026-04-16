Khách sạn biểu tượng Dubai đóng cửa 18 tháng

Thứ Năm, 10:20, 16/04/2026
VOV.VN - Khách sạn hạng sang Burj Al Arab ở Dubai (UAE) sẽ đóng cửa nhiều tháng để cải tạo quy mô lớn, trong bối cảnh du lịch khu vực đang suy giảm do xung đột tại Trung Đông. Kể từ khi khai trương vào năm 1999, đây là lần tu sửa đầu tiên của khách sạn được coi là một trong những biểu tượng của Dubai.

Chủ sở hữu khách sạn nổi tiếng Burj Al Arab ở Dubai (UAE) cho biết công việc tu sửa sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong khoảng 18 tháng, do các kiến ​​trúc sư từ Pháp đảm nhận. Theo Reuters, khách sạn Burj Al Arab đang cung cấp chỗ ở thay thế tại các khách sạn gần đó cho những khách hàng đã đặt phòng trong thời gian thi công sửa chữa.

Khách sạn tạo hình cánh buồm Burj Al Arab là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Dubai, nổi tiếng về sự xa hoa. Khách sạn này càng thu hút chú ý hồi tháng 3/2026, sau khi bị hư hại từ vụ đánh chặn cuộc tấn công bằng UAV - hệ quả của xung đột leo thang tại Trung Đông. Thời điểm đó, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết sự cố “gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài” của khách sạn.

Theo phía chủ sở hữu khách sạn, dự án tu sửa lần này "đánh dấu một chương mới trong câu chuyện của Burj Al Arab", nhằm bảo tồn cẩn trọng khu nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, việc công bố đóng cửa khách sạn để tu sửa thời điểm này trở nên đáng chú ý hơn, trong bối cảnh cuộc xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch Dubai. Việc gián đoạn các chuyến bay và nhu cầu sụt giảm của du khách đang gây áp lực lớn về kinh doanh du lịch trong khu vực.

Khách sạn cao "chọc trời" mới được khai trương tại Dubai

VOV.VN - Ciel Dubai Marina - khách sạn mới nhất thuộc thương hiệu Vignette Collection của IHG đã gia nhập hàng ngũ những siêu công trình chọc trời tại UAE. Trang chủ của tập đoàn khách sạn IHG thậm chí mô tả đây là khách sạn cao nhất trên thế giới hiện nay.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Du lịch Việt Nam chủ động ứng phó sức ép từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Gián đoạn hàng không, chi phí leo thang và tâm lý thận trọng của du khách do xung đột Trung Đông đang gây sức ép lên du lịch toàn cầu. Du lịch Việt Nam không nằm ngoài tác động đó.

Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Malaysia đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu du lịch nội vùng đang gia tăng, cũng như cơ hội thu hút du khách chuyển hướng từ châu Âu, Trung Đông sang các điểm đến gần hơn ở châu Á.

Khách Việt chuyển hướng du lịch gần vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Theo phân tích của các công ty lữ hành, du khách Việt Nam đang chuyển hướng sang các điểm đến gần hơn tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á... và tour nội địa, trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng và giá vé máy bay đường dài tăng cao.

