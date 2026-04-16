Khách sạn biểu tượng Dubai đóng cửa 18 tháng

Chủ sở hữu khách sạn nổi tiếng Burj Al Arab ở Dubai (UAE) cho biết công việc tu sửa sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong khoảng 18 tháng, do các kiến ​​trúc sư từ Pháp đảm nhận. Theo Reuters, khách sạn Burj Al Arab đang cung cấp chỗ ở thay thế tại các khách sạn gần đó cho những khách hàng đã đặt phòng trong thời gian thi công sửa chữa.

Nguồn: Reuters

Khách sạn tạo hình cánh buồm Burj Al Arab là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Dubai, nổi tiếng về sự xa hoa. Khách sạn này càng thu hút chú ý hồi tháng 3/2026, sau khi bị hư hại từ vụ đánh chặn cuộc tấn công bằng UAV - hệ quả của xung đột leo thang tại Trung Đông. Thời điểm đó, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết sự cố “gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài” của khách sạn.

Theo phía chủ sở hữu khách sạn, dự án tu sửa lần này "đánh dấu một chương mới trong câu chuyện của Burj Al Arab", nhằm bảo tồn cẩn trọng khu nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, việc công bố đóng cửa khách sạn để tu sửa thời điểm này trở nên đáng chú ý hơn, trong bối cảnh cuộc xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch Dubai. Việc gián đoạn các chuyến bay và nhu cầu sụt giảm của du khách đang gây áp lực lớn về kinh doanh du lịch trong khu vực.